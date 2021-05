Pobednika nije bilo, ali smo zato videli dva sjajna pogotka. Makara je u derbiju Tunguraue dočekala gradskog rivala Tehniko Universitarijo. Gosti su derbi dočekali u nešto lošijom formi, ali su prvi stigli do pogotka, ipak, na samom startu drugog poluvremena Makara je poravnala rezultat i na kraju izvukla bod (1:1).

Idoli Ambatoa su peti na tabeli sa 20 bodova, devet manje od vodećeg Emeleka, koji pritom ima i utakmicu manje. Tehniko je osvojio svega četiri boda u proteklih pet kola, a sa ukupno 13 je 12, sedam koraka iza današnjeg protivnika.

Prilično izjednačen duel timova iz Ambatoa, Nebeskoplavi su za nijansu bili bolji i opasniji, ali su na kraju put do mreže pronašli samo jednom. U prvom poluvremenu je viđeno nekoliko dobrih pokušaja sa distance, pa i direktno iz kornera, a gosti su probili led. Na samom startu nastavk Makara je stigla do poravnanja i to je bio jedini šut u okvir gola u drugom delu.

Malo je nedostajalo da u šestom minutu domaćin stigne do prednosti na spektakularan način. Iz kornera su direktno tukli u gol rivala, ali je golman Crvenog valjka Šavez ostao pribran, pa je uspeo da sačuva mrežu. Par prilika na obe strane u nastavku, a onda u 27. minutu golčina Kongoa. Uhvatio je volej posle ispucane lopte golmana Šaveza, na oko 20 metara od gola rivala i efektnim udarcem prebacio protivničkog čuvara mreže za radost gostiju.

Posle par jalovih pokušaja u prvom delu, na samom startu drugog Makara stiže do poravnanja. Još jedna efektan pogodak, krilni fudbaler Mina je raspalio po lopti sa ivice kaznenog prostora i poslao neodranjiv udarac u mrežu rivala. Do kraja nije bilo izglednijih prilika, pa su gradski rivali morali da se zadovolje podelom plena.





EKVADOR - 13. KOLO

Utorak

Makara - Tehniko Universitario 1:1 (0:1)

/Mina 46 - Kongo 27/