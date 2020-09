Premijera u Novom Sadu. Vojvodina otvara 8. rundu Superlige Srbije utakmicom na Karađorđu protiv Radnika, koji će Staroj dami da predstavlja generalnu probu pred evropski izazov koji je očekuje kroz šest dana u Belgiji (18.00). Surduličani su u poslednjih šest kola osvojili samo bod, dok će ekipa Nenada Lalatovića posle kiksa u sudaru sa Javorom sigurno želeti da napravi lepu uvertiru pred put u Lijež.

Uprkos nepovoljnom rezultatu u Ivanjici, šef stručnog štaba Vojvodine Nenad Lalatović i dalje smatra da je njegov tim zaslužio najmanje bod sa tog meča.

"Radnik ima fenomenalnu polukontru i kontru, sa brzim i nižim krilnim igračima, koji sjajno traže prostor. Tu je i Makarić, dete Vojvodine i on će sigurno imati veliki motiv. Dok sam bio trener Radničkog, doveo sam ga u Niš i da sam ostao tamo, on bi sigurno dobio šansu. Vrlo je pokretljiv i dobro napada zadnju liniju, a Radnik ima i dvojicu iskusnih zadnjih veznih igrača, tako da nas sigurno čeka teška utakmica. Ti unapred dobijeni mečevi su uvek najteži", rekao je Lalatović za klupski sajt.

Međutim, Stara dama protiv Radnika neće moći da nastupi u kompletnom sastavu.

"Nažalost, Topić se još uvek nije oporavio. Zadobio je povredu zgloba na treningu dok smo bili na Zlatiboru i zbog toga nije igrao protiv Javora. To je veliki hendikep za nas, jer se radi o mladom i talentovanom igraču. Ono što me je takođe veoma zabrinulo jeste povreda našeg golmana Simića. Pred trening oporavka, igrali su nožni tenis, a on se bacio pošto je hteo da uradi „makazice“ i pao je na lakat. Sutra će se uraditi magnetna rezonanca, pa ćemo znati kakva je težina povrede".

Već u četvrtak, Vojvodinu očekuje meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, u kojem će joj rival biti Standard iz Liježa.

"Uopšte ne pričamo o toj utakmici. Fokusirani smo na Radnik, mada sam već pogledao dve utakmice Standarda. Sada mi je najbitnije da pobedimo Radnik, pa da u dobroj atmosferi uđemo u evropsko takmičenje", istakao je kormilar Lala.

Interesantno, Radnik Vojvodini nije dao gol na poslednja četiri susreta na Karađorđu. U kakvoj je trenutno formi - samo jedan osvojen bod na šest proteklih mečeva - teško da će se išta promeniti...

SUPERLIGA - 8. KOLO

Petak

18.00: (1,35) Vojvodina (5,00) Radnik (9,00)

Subota

16.00: (2,25) Bačka (3,25) Napredak (3,30)

16.00: (2,90) Metalac (3,25) Mladost Lučani (2,50)

16.00: (2,05) Radnički Niš (3,45) Čukarički (3,60)

19.00: (1,13) Crvena zvezda (8,50) Voždovac (19,0)

Nedelja

16.00: (2,25) Novi Pazar (3,10) Inđija (3,50)

16.00: (2,65) Rad (3,10) Javor (2,80)

16.00: (1,65) Spartak (3,80) Proleter NS (5,50)

19.00: (11,0) Zlatibor (6,25) Partizan (1,25)

Ponedeljak

17.30: Mačva - TSC

*** kvote su podložne promenama