Šta se desi na terenu, ostaje na terenu. Makar to bio i ugriz. Scena kad se Antonio Ridiger zubima naslanja na leđa Pola Pogbe obeležila je – uz autogol Matsa Humelsa – derbi između Francuske i Nemačke, zgrozila poklonike fudbala širom sveta, ne i oštećenu stranu.

Štaviše, vezista Mančester junajteda nije uzeo za zlo defanzivcu Čelsija što je pred očima cele planete nasrnuo na njega nalik Luisu Suarezu kad se Urugvajac svojevremeno obrušio na kožu Branislava Ivanovića i Đorđa Kjelinija.

Mada, nije ni bilo toliko upečatljivo. Možda zbog toga Pogba smiruje strasti.

„Prijatelji smo. Ništa ozbiljno se nije desilo. Mogli ste u to da se uverite gledajući snimke“, sleže ramenima francuski reprezentativac, potencijalno dobro raspoložen usled minimalca u prvom kolu Grupe F.

Zanimljivo, sudija Karlos del Kero uopšte nije sankcionisao Ridigera, niti je VAR intervenisao u ovom, iako se aktivira za mnoge druge slučajeve.

„Sve je završeno, ostaje iz nas. Čak nisam ni tražio žuti ili crveni karton za Antonija. Samo me je malo gricnuo. Da, osetio sam to, rekao sudiji, a on doneo odgovarujuću odluku. I bolje što Ridigeru nije pokazao karton. Nisam to želeo. Zbog mene bi zaradio suspenziju“.

Da su nesporazumi izglađeni moglo se videti po okončanju susreta, prilikom prijateljskog ćaskanja na sredini terena.

„Dugo se znamo. Na kraju meča smo se i izljubili“.

Selekcija Didijea Dešana napravila je ogroman korak ka plasmanu u narednu fazu, jer je dobila jednog od konkurenata, u najjačoj grupi Prvenstva Evrope, gde su još zvanični prvaci Portugalci i nepredvidivi, ali ipak autsajderi, Mađari.

„Dali smo sve od sebe. Ovo je pobeda svi nas, ne samo momaka koji su bili na teren. Pre početka turnira mnogi su govorili da smo u grupi smrti, pitali se da li smo favoriti ilki ne, a mi smo bili sve vreme fokusirani na to šta bi trebalo da radimo na terenu“, dodao je Pol Pogba.