Denizliju nisu cvetale ruže do sada ove sezone, mučio se tim koji vodi Robert Prosinečki, ali je danas došao do prve pobede u sezoni tako što je slavio na gostovanju Genčlerbirligiju s 1:2 (0:2).

Zanimljivo je da je najvažniji gol na utakmici postigao bivši reprezentativac Srbije Neven Subotić, a kasnije je Rodaljega postavio konačan rezultat.

Subotić je postigao gol za Denizli u 22. minutu kada je odlično odreagovao posle centaršuta iz kornera, naskočio je i glavom poslao loptu u mrežu. Dominantan skok i gol, kao u najboljim igračkim danima.

Do kraja utakmice je Genčler imao šansu da smanji rezultat, ali je Stanču promašio penal u 64. minutu utakmice. I posle toga ništa nije sprečavalo Denizli da dođe do pobede.

Domaćin je na kraju stigao do gola preko Kandejasa u 91. minutu, ali to je bilo sve od Genčlera...

Mnogi su čekali da vide kako će odigrati najprijatnije iznenađenje prvenstva, Alanja, na gostovanju Galatasaraju. I ispostavilo se da je to bio zanimljiv susret koji je završen rezultatom 1:2 (1:1) i to tako što su gosti do trijumfa stigli u 96. minutu!

Galata je krenula meč očekivano, Falkao je dao gol sa penala i nastavio odličan niz na startu sezone. Ali je potom Alanja pokazala da njeni dobri rezultati nisu došli tek tako. Pa su gosti u 43. minutu preko Babakara stigli do izjednačenja, da bi dva minuta kasnije Etebo dobio drugi žuti karton i tako je Galata ostala sa igračem manje.

Zanimljivo je da je i u takvoj situaciji Galata imala dobru šansu da dobije ovaj meč, ali je u 71. minutu VAR poništio gol Belande zbog igranja rukom.

I kada je delovalo da će do kraja biti nerešeno, dogodio se šesti minut nadoknade i gol Dejvidsona. Imala je Alanja i sreće u tom momentu, posle šuta i odbitka, karambola, lopta je stigla do mreže Galate, mada se mora pohvaliti reakcija Dejvidsona koji je znao i sa namerom dobro usmerio loptu unutrašnjim delom stopala.

TURSKA 1 - 5. KOLO

Subota

Rize – Ankaragudžu 5:3 (2:3)

/Fernando 19, Boldrin 45, Remi 55p, 62p, 78 – Pejntsil 6, 16, Borven 44/

Kajseri – Sivas 1:3 (0:1)

/Kanga Aka 52 – Erdal 29, Jatabare 61, Fađir 83/

Konja – Malatija 1:1 (0:0)

/Kravec 84 – Javru 59/

Trabzon – Bašakšehir 0:2 (0:1)

/Kahveči 32, Višća 52/

Nedelja

Antalija - Gazijantep 1:1 (1:0)

/Sam 3 - Sojalp 70/

Karagumruk - Kasimpaša 1:1 (1:0)

/Sobijeh 45+1 - Kara 47/

Geztepe - Fenerbahče 2:3 (1:2)

/Giljerme 34pen, 63 - Sosa 26pen, Aziz 43, Pelkas 51/

Ponedeljak

Galatasaraj - Alanja 1:2 (1:1)

/Falkao 34 - Babakar 43, Dejvidson 90+6/

Genčlerbirligi - Denizli 1:2 (0:2)

/Kandejas 91 - Subotić 22, Rodaljega 45+1/

Odloženo

Hataj - Erzurum