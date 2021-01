Da će sesti na klupu velikog ili bogatog kluba bilo je jasno kao dan. Bilo je jasno čim je saopšteno da napušta London i novi Totenhemom dom. Pitanje je bilo samo - gde će? I posle 13 meseci dobili smo odgovor. Negde je bilo i logično - Maurisio Poketino i Pari Sen Žermen. Klub u kom je nekada igrao i jedan od najmoćnijih timova današnjice. Deluje kao idealan spoj.

Ali nije i počelo idealno, na debiju Argentinac je uzeo samo bod protiv Sent Etjena - kluba koji ove godine dostiže po broju titulu, ukoliko istu odbrani - da bi sedam dana kasnije stigao do prvog trofeja. Trijumfom nad Marseljom uzeo je Superkup Francuske.

To je već bilo mnogo bolje, no daleko od toga da će se bogati vlasnici PSŽ-a zadovoljiti žetvom domaćih trofeja. Svestan je toga i Poketino koji još ne zna da li će moći da vodi ekipu za vikend jer je u izolaciji zbog koronavirusa.

Iz karantina je dao prvi intervju kao trener Pari Sen Žermena.

Poketino za špansku Kadenu Ser...

"Bolje sam sada... Imao sam sreće. Imao sam samo neke simptome, glavobolju i bol u kostima. Temperaturu gotovo da nisam ni imao. U četvrtak ću imati novi test, pa ću znati kakva je situacija, da li ću moći da vodim tim".

On kaže da ne zna gde je pokupio virus...

"Bio sam isključuvo u Londonu, preduzimao sve mere predostrožnosti. Zaista ne znam gde sam dobio virus. Sreća što moji saradnici nisu zaraženi. Jedno znam sigurno - ova stvar je van kontrole. Svi treba da se čuvamo. Ja sam imao sreće, ali mnogi ljudi pate i prolaze kroz teške dane".

Prvi utisci o klubu, koliko je promenjen u odnosu na period kada ste bili igrač?

"Mnogo je drugačije. Pre svega na medijskom nivou. Prati se svaki korak. Strast je ista kao nekada i trening centar je na istom mestu. Sve ostalo je dosta drukčije. PSŽ je sada druga dimenzija, jedan od najboljih klubova na svetu"...

IZBOR UREDNIKA

Ko vas je zvao u Pariz?

"Bio je to Leonardo. Posle utakmice 23. decembra. Bilo je jutro. Pitao me je da li sam zainteresovan da postanem trener PSŽ-a, rekao sam odmah 'da' i počedli smo pregovore. Brzo smo se sve dogovorili".

Da li su vam rekli da morate da osvojite Ligu šampiona?

"Jasno mi je da je to primarni cilj, tako je već duži niz godina. Ne treba to ni da mi govore, nije potrebno. Liga šampiona je velika želja Pari Sen Žermena. Prošle godine bili su blizu. Nadam se da ćemo napraviti još taj jedan korak".

Kakav fudbal će igrati PSŽ?

"Biće to stil koji nosim sa sobom. Moderan fudbal čine estetika i agresivnost. Polako ćemo oblikovati sopstveni način igre i kreairati prepoznatljiv identitet. To moramo svi zajedno da uradimo, klub, igrači, stručni štab... Svi moraju da budu deo iste filozofije i fizionomije. Ali pre svega moramo da napravimo platformu za sve to".

Argentinski treneri su u modi?

"To je tako zbog takmičarskog mentaliteta. Strast koju imamo i prenosimo na sve oko nas dopada se ljudima. Ja jesam Argentinac, ali skoro celu karijeru proveo sam u Španiji. Tamo sam se oblikovao. Ta mešavina me je učinila boljim. Španija je po mnogo čemu u prvom planu kada je u pitanju razvoj igrača i trenera".

Nejmar je rekao da će iduće sezone ponovo igrati s Mesijem...

"Ne znam. Čuo sam za to, ali nismo imali vremena da o bilo čemu razgovaramo. Ni u vezi tržišta, niti u vezi Lea. Fokusiran sam na nadmetanje, na pobede".

Ali Mesi jeste na listi potencijalnih pojačanja PSŽ-a?

"Ne komentarišem takve stvari. I u Sautemptonu i u Espanjolu i u Totenhemu sanjao sam da imam najbolje igrače. Mesi je umalo došao kod mene u Espanjol, pozajmica je bila skoro gotova. Ali onda je odigrao jednu sjajnu prijateljsku utakmicu za prvi tim i... Viđao sam se sa Leom u Londonu i u Italiji. Delimo istu ljubav, prema Njuelsu, to nas ujedinjuje".

Mesi je glasao za vas u anketi "The Best", to je izbor za najbolje trenere...

"Nisam znao za to. Lepo je kad jedan od najboljih na svetu glasa za vas".

Nejmar i Mbape?

"Primili su me raširenih ruku. Otvoreni su za novi diskurs. Zahvalan sam im kako su se poneli. Njih dvojica, Kejlor, Markinjos, Di Marija, Berati. Svi".





Novi ugovor za Kilijana Mbapea?

"On ima ogroman potencijal. Klub radi na obnovama ugovora nekoliko važnih igrača. Pa koji to trener ne bi voleo da ima Mbapea u timu?!"

Leonardo je kazao da će ugovore nuditi samo onima što zaista žele da ostanu...

"Piše se svašta, izjave se izvlače iz konteksta... Mbape je ovde srećan, želi da ostane. A klub treba i njemu i ostalima da pomogne da uživaju u Parizu. Videćemo šta će na kraju biti".

Kada bi došao Mesi bile bi vam potrebne dve lopte...

"Moramo da ostanemo mirni, na zemlji. Važno je kako tim igra, ne pojedinci. Hoćemo da osvojimo sve - ligu, kup, Ligu šampiona. Igramo sa Barsom, a Barsa će za nekoliko nedleja biti mnogo jaka".

Mesiju ističe ugovor...

"Ne želim da pričam o Mesiju jer sve što bih rekao dobilo bi neku pogrešnu, veliku dimenziju. Spolja se vidi samo mali deo onoga što se dešava unutar klubova".

Da li je bilo kontakata sa Bartomeuom o preuzimanju Barselone?

"Bartomeu znam otkad smo zajedno decu vodili u istu školu. Bio sam tada igrač Espanjola, a on je bio u odboru. Nismo imali kontakte od tada".

Rekli ste da jednom da biste pre radili na farmi nego trenirali Barselonu?

"Mora da sam imao temperaturu. Znam da sam preterao, ali u neku reku ne odstupam".

Serhio Ramos i PSŽ?

"Insistiram da ne govorimo o tome. Odgovornost je ogromna kada pričate o igračima iz drugih klubova. Morate da pokažete poštovanje, ne smete da stvarate situacije koje mogu da budu pogrešno protumačene. Postoji i etika u ovom poslu, po tom pitanju moramo da budemo veoma strogi".

Famozno pitanje (problem) koje sačeka svakog trenera u Parizu - rođendan Nejmarove sestre pada 11. marta. On ga ne propušta bez obzira na okolnosti...

"Videćemo kada za to dođe vreme. Kada sam počinjao 2009. godine obećao sam sebi da neću biti fleksibilan. Tako sam se predstavljao svima. Danas, 12 godina kasnije, sve sam fleksibilniji i pregovaram sa igračima o svemu. Nove generacije vole da imaju mišljenje i da se pitaju. Autoritet se kod njih ne stiče nametanjem nekih odluka".

Postojala je mogućnost da preuzmete Real Madrid?

"Znate kako kažu: budite spremni, jer fudbal će vas odvesti gde on želi. Treba uživati u svakom trenutku", zaključio je Poketino.