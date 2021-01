Večeras je otvoreno, a ujedno i kompletirano 19. kolo Lige 1, a obeležili su ga prvi trijumf Maurisija Poketina na kormilu Pari Sen Žermena, Renovo nepotpuno spoticanje Liona na Roazon parku koje je u završnici susreta ublažio neverovatni Memfis Depaj, nova vrhunska predstava Kevina Folanda, odnosno prvi gola Stevana Jovetića u Ligi 1 posle deset meseci.

Iako je ove sezone recimo savladao Lil, Brest nije uspeo da pokvari trenerski debi Poketina na Parku Prinčeva - 3:0. Sveci nikada u istoriji nisu dozvolili Brestu da im nanese poraz, a u prestonici Francuske razliku je napravio pogodak iz 16. minuta u režiji Moisea Kena koji igra sezonu karijere. Talentovani Italijan je postigao jedan od najlakših pogodaka u seniorskoj konkurenciji, ukupno devet u 13. prvenstvenom nastupu ove sezone, a prethodili su mu centaršut Anhela di Marije i stativa Markinjosa.

Nisu uspevali fudbaleri šampiona Francuske da dotuku rivala sve do završnih petnaestak minuta susreta. Prvo je Kilijan Mbape provozao dobar deo odbrane gostiju pre nego što je omogućio Mauru Ikardiju treći ovosezonski pogodak, da bi dva minuta kasnije Argentinac petom odložio loptu Pablu Sarabiji, ovaj stavio tačku na i i dodatno uveličao prvu pobedu Poketina na klupi francuskog giganta. Nastup Ikardija bio je poprilično upitan jer se tek oporavio od povrede, ali rekovalescent je za manje od pola sata na terenu pokazao da će biti ozbiljno oružje PSŽ-a u pohodu na odbranu titule.

Sveci su nadoknadili dva boda zaostatka u odnosu na Lion, iako je do 79. minuta delovao da će se izjednačiti sa Dečacima na brojci od 39 bodova. Ren je golovima Grenijea na divnu asistenciju Terijea u 20. i Burižoa u 55. minut trasirao put ka pobedi koju je priželjkivala nekolicina klubova, međutim pun užitak im je uskratio Memfis Depaj, prvo pogotkom iz kojeg se vrlo lako čita količina njegovog fudbalskog umeća, a potom i centaršutem za Denajera koji je iskoristio loše istrčavanje Salina i doneo bod lideru Lige 1.

Monaku je na stadionu Luj II protiv Anžea rutinski došao do tri boda - 3:0. Maripan je zatresao mrežu, ali ga je pre toga Kevin Foland častio šmekerskim dodavanjem, zatim se deveti put u sezoni upisao u strelce, a do kraja zabeležio još jednu asistenciju i to Stevanu Jovetiću za prvi gol u Ligi 1 od februara 2020. godine. Iz kola u kolo potrvđuje se da je Monako napravio pun pogodak kada ga je leta 2020. godine doveo iz Leverkuzena za 15.500.000 evra, jer je Nemac sa devet golova i šest asistencija učestvovao u 15 od 36 golova svog tima.

Rems Predraga Rajkovića je trijumfom nad Sent Etjenom odmakao poprilično daleko od zone ispadanja - 3:1. Junak je dvostruki strelac Bulaj Dia koji se sa 12 pogodaka izjednačio na čelu liste sa Kilijanom Mbapeom, dok je srpski reprezentativac nije uspeo da četvrti put ove sezone sačuva mrežu crveno-belih. Krivica za počasni gol Zelenih ne ide na dušu Srbina jer je lopta posle udarca Abija prošla kroz šumu nogu.

Nemanja Radonjić nije uspeo da pomogne Marseju da se domogne čitavog plena na gostovanju Dižonu - 0:0. Imao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde čija je sudbina u klubu neizvesna priliku da u 50. minutu donese vođstvo ekipi sa Velodroma, ali mu je Antonio Raćopi sjajnom intervencijom zaustavio udarac. Desetak minuta kasnije Radonjić je ustupio mesto Dimitriju Pajeu ali sastav sa juga Francuske četvrti put u poslednjih pet prvenstvenih utakmica nije trijumfovao.

Lil ima taliju ove sezone, ima joj je Burak, a prezime Jilmaz. Iskusni trukski napadač našao se u pravo vreme na pravom mestu i ispostavilo se da je njegov pogodak iz 29. minuta, deveti prvenstveni, bio dovoljan da se Doge dočepaju važna tri boda i dođu do brojke od 39, koliko ima i Pari Sen Žermen i da priđu Lionu na svega bod zaostatka.

FRANCUSKA 1 – 19. KOLO

Sreda

Bordo - Lorijan 2:1 (2:1)

/Odan 13, 43 - Mofi 23/

Dižon - Marselj 0:0

Lans - Strazbur 0:1 (0:1)

/Dijalo 21/

Mec - Nica 1:1 (0:1)

/Boje 79 - Gviri 18/

Monako - Anže 3:0 (1:0)

/Maripan 40, Foland 72, Jovetić 81/

Monpelje - Nant 1:1 (1:0)

/Ojongo 6 - Lousa 51/

Nim - Lil 0:1

/Jimlaz 29/

PSŽ - Brest 3:0

/Ken 16, Ikardi 81, Sarabija 83/

Rems - Sent Etjen 3:1 (2:0)

/Dia 12, 37, Kafaro 58 - Abi 72/

Ren - Lion 2:2 (1:0)

/Grenije 20, Burižo 55 - Depaj 79, Denajer 82/

