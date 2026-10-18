Pokradoše ovaj napaćeni klub! Macari zbog sudijskih odluka razmišlja o povratku u Italiju

Ozbiljnu golgotu prošao je jedan od najstarijih grčkih klubova krajem prošle decenije, zbog bankrota završio u osmom rangu grčkog fudbala, popularnoj beton ligi, pa skraćivao povratak fuzionisanjem u narednim sezonama. Ultra-verni navijači ga nikada nisu napustili, pravili su spektakl, gde god njihov klub bio na grčkoj fudbalskoj lestvici, a sada, kada su konačno ponovo u eliti, prvi put od sezone 2016/17, patnja se nastavlja... Jer bili su zreli za veliki skalp na Tumbi koji im je oduzet.

Vodio je Iraklis od 49. minuta, ali su mu u drugom poluvremenu poništena čak dva gola, a naknadno dodeljen i crveni karton. Portugalac Pedro Markes je doneo vođstvo gostima, deset minuta kasnije pogodio za 2:0, ali je Focijas odlučio da poništi gol zbog faula u napadu. Kontakta jeste bilo, ali je situacija izuzetno podložna polemici... Posebno je indikativno da se Keni nad kojim je napravljen navodni faul, ni u jednom trenutku nije požalio da je fauliran.

Elem, izjednačio je crno-beli tim eskpresno nakon poništenog pogotka rivala. Andrija Živković je spakovao gol Simonu Banzi, ali Iraklis, koji je ime dobio po čuvenom mitskom junaku Herakleu, nastavio je da se bori poput Heraklea sa kerberom. I ščepao je jednu od tri glave za vrat, došao do novog vođstva u 84. minutu, ali mu je i ono oduzeto.

Šta se dogodilo?

Akcija je krenula od golmana Atanasijadisa, a sjajnim udarcem završio ju je Nanu. Međtuim, Focijas koji nije video raniji faul na drugoj strani terena, dobio je poziv iz VAR sobe. Ispostavilo se da je štoper Roš, faulirao Tajsona na ivici svog šesnaesterca. Faul jeste postojao, samo je pitanje, da li je Focijas koji ga isprva nije video, niti svirao, smeo da poništava gol, budući da se on dogodio u prethodnoj akciji, a ne u istoj, budući da je lopta završila u rukama golmana Atanasijadisa. PAOK je dobio i slobodnjak i igrača više, pošto je Fotsijas nakon gledanja snimka pokazao drugi žuti karton Rošu i oslabio Iraklis. A sudijskim odlukama, psihološki raspadnuti tim, nije zadržao koncentraciju da se odbrani od Živkovićevog prekida. Srpski reprezentativac i kapiten PAOK-a je upisao novu asistenciju, a Mihalijadis izrastao u heroja crno-belih.

Momentalno se digla ogromna bura na Tumbi. Valter Macari koji je dve i po godine odmarao od fudbala (poslednji mandat bio u Napoliju), se razbesneo i želeo da napusti teren pre kraja utakmice. Stručni štab ga je sprečio, ali je pomoćnik Eugenio Sena nakon meča pojasnio nivo besa i razočaranja, šefa struke: "Gospodin Macari je ekstremno besan. U svojoj 45 godina dugoj karijeri, nikada nije video ništa slično. Videvši šta se ovde događa, želi da se vrati u Italiju. Ovo je treća utakmica u kojoj smo oštećeni, a to nas je koštalo sedam bodova."

Povodom meča na Tumbi oglasio se i potpredsednik Olimpijakosa Kostas Karapapas. On je putem instagrama objavio sliku majmuna uz kometar: "Protiv majmuna... Napravili ste budale od sebe večeras."

Tviter zajednica bruji o velikoj krađi u Grčkoj, pominje se i predsednik Fudbalskog saveza Makis Gagacis i njegove veze sa PAOK-om, čiji je potpredsednik, direktor i visoki funkcioner bio do 2024. godine i preuzimanja čelne pozicije u grčkom fudbalu.