“Nemoj da se trudiš da budeš bolji od prethodnika, trudi se da budeš bolji od sebe“. Tako nekako bi glasio slobodan prevod rečenice koja se pripisuje poznatom američkom piscu Vilijamu Fokneru, koju u praksi primenjuje Karim Benzema. Jer posle odlaska Kristijana Ronalda u Juventus 2018. godine niko se nije isprsio za Real koliko i francuski napadač, koji je i u prvom polufinalu Lige šampiona protiv Čelsija bio spasilac Kraljevskog kluba.

Maestralan prijem glavom i volej koji je završio iza leđa Eduarda Mendija ostavio je Madriđanima realne šanse da se nadaju prolazu u revanšu u Londonu, iako su u prvom meču bili u potpunosti nadigrani.

“Gde bi Real bio da bez svog golgetera, i u La Ligi i u Ligi šampiona?“, pita se poslovično strogi L'Ekip, koji je Benzemu za odličnu partiju nagradio “sedmicom“, pa je ispred njega ostao samo neumorni N’Golo Kante.

Nije da se Benzema štedeo, ali nije baš ni da su mu saigrači pomagali. Potpuno izolovan, nije ni mogao 90 minuta da se rve sa čuvarima.

A opet, Benzema je svoje obavio i stigao do 28. gola u sezoni. I tu dolazimo do onog L'Ekipovog pitanja. Ove sezone, najviše golova za Real posle Benzeme postili su Vinisijus Žunior, Marko Asensio i Kazemiro: po šest. Da dodamo tu i Luku Modrića i Serhija Ramosa sa po četiri i opet nismo dobacili do Benzeme.

Mitsko biće. Pola čovek – pola tim.

“Postao je pravi lider. Zrak svetlosti u Realovoj igri u prvih pola sata. Čelsi će morati da pronađe način da ga obuzda u revanšu“, komentarisao je stručni konsultant Džo Kol, bivši as Plavaca.

IZBOR UREDNIKA

Rio Ferdinand dodaje...

“Da je Benzema igrač Čelsija pobedili bi i danas i na Stamford Bridžu. Kompletan napadač, sve razume, tehnički savršen“.

Čelsi je nažalost po Tuhela imao Tima Vernera, a on se propisno obrukao promašivši zicer u uvodnim minutima meča.

Benzemi se to ne dešava. On se već svikao na trijumfe i pehare. Pogodak protiv Čelsija bio mu he 71. u Ligi šampiona čime se izjednačio sa još jednom Realovom legendom Raulom na četvrtom mestu liste najboljih strelaca. Ispred su samo Robert Levandovski (73), Lionel Mesi (120) i Kristijano Ronaldo (134). U nokaut fazi Lige šampiona 20 Benzeminih golova, apsolutni rekord Francuske.

I čuvar sjaja u Realovoj kruni.