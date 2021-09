Položen ispit Strahinje Erakovića, Stanković pokazao da je spreman da krene Dinamovim putem

Kada ste student, pa zaređate sa ispitima, nekada vam i nije bitno da li ćete položiti šesticom ili desetkom, već samo da prođete. Nekim ocenama dozvoljeno je da ne budu posebno visoke, već samo dovoljne da se konačno skine s pleća teret koji taj predmet nosi.

Večiti derbi srpskog fudbala, preneseno u studentske klupe, većini predstavlja najteži predmet. Mnogi su ga vukli godinama, neki nikada položili, a - već duže vreme - jako je malo onih koji su zaslužili visoku ocenu na tom ispitu.

Kada je reč o Crvenoj zvezdi, jeste Aleksandar Dragović. Već u svom prvom izlasku pred strogu komisiju domaćih ljubitelja fudbala. O njegovoj dominantnoj partiji na stadionu Partizana mogli ste da čitate u tekstu "Kajzer Aleksandar", a efekat Dragovićeve sigurne igre preneo se i na mlađeg kolegu Strahinju Erakovića.

Momak kom je ovo bio drugi večiti derbi ovaj put ga je položio. Niko nije očekivao da će to biti posebno visokom ocenom, ali za razliku od prošlog izlaska na teren stadiona u Humskoj, ovaj put ostavio je mnogo bolji utisak. Iako nije igrao na svojoj poziciji štopera, već kao desni bek, 20-godišnjak iz Batajnice pokazao je da je, pre sveha psihološki, dosta napredovao u prethodnih godinu dana, odnosno od prethodnog duela koji je vodio sa fudbalerima Partizana.

Primarni zadatak bio mu je da zatvori prostor Nemanji Joviću, koji je u finalu Kupa prošle sezone zadavao možda i najviše problema crveno-belima dok je bio na terenu, pošto je zamenjen u 72. minutu. I, gotovo bez greške odradio je Eraković ono što je Dejan Stanković tražio od njega.

Odlično se postavljao, bio smiren i koncentrisan kada je lopta u nogama rivala, pratio saigrače prilikom pomeranja zadnje linije tima. Jedino što mu je nedostajalo bila je igra na protivničkoj polovini i, samo zbog toga, nije teren napustio kao jedan od najboljih aktera utakmice. Možda je mogao koji put da se odvaži i oproba centaršut, ali držao se svojih zadataka. S obzirom na to da mu je tek 20 godina, ukoliko Dejan Stanković proceni da bi Eraković više mogao da pruži na poziciji koju mu je namenio ove sezone, ima vremena i da unapredi ofanzivne segmente igre koje mora da ispunjava bek.

Ovo mu je bio treći put da igra na toj poziciji, a uvertiru je napravio dobrom partijom na Banovom brdu protiv Čukaričkog. Unapred je razmišljao Stanković i stavio ga da se rve sa odličnim Aleksom Jankovićem. Uspeo je da ga neutrališe i kupio sebi mesto u najvećoj utakmici srpskog fudbala.

"Dobro znam kakav je to osećaj, nešto o čemu maštaš kao dete, a kada zaigraš bude ti najlepše na svetu... Ostaje žal što nismo pobedili i osvojili tri boda, ali nastavljamo borbu za osvajanje pete uzastopne titule", izjavio je Eraković za klupski sajt i dodao da je jučerašnjim izdanjem zadovoljniji nego prošli put kada je igrao protiv crno-belih.

Tada je, već u petom minutu 163. večitog derbija, Eraković prvo pogrešio u dodavanju, predavši loptu Sumi u noge, a onda i u nameri da je izbije Asanu dodao do Filipa Stevanovića, koji je bio precizan. I taj duel završen je remijem 1:1.

Sigurno da mladom igraču nije lako kada napravi takvu grešku u tako važnoj utakmici, ali Eraković nije pao na psihološkom planu. Značajno mu je u tome pomogao Dejan Stanković, koji je nastavio da mu ukazuje šansu do zimske pauze, a mesto u startnoj postavi nedeljne utakmice trebalo bi dodatno da uveća samopouzdanje momka poniklog na Marakani.

Pričao nam je prošle zime o tome trener Zvezdinih omladinaca Marko Neđić, koji ga je svojevremeno imao pod svojim nadzorom.

"Stanković je pokazao kojim putem treba ići kada je istrpeo Erakovića posle greške u derbiju. To je to poverenje koje je potrebno mladom igraču... Evo vam još jedan primer, skoro smo izvukli greške Joška Gvardiola. Ono što je Čupa napravio je smešno u odnosu na to, a Dinamo ga je prodao Lajpcigu za 16.000.000 evra. Mora da se istrpi mlad igrač i nadam se da će Zvezda ići u tom pravcu", rekao je Neđić u intervjuu za Mozzart Sportpočetkom godine.

Dugo su Stankovićevo poverenje dobijali Veljko Nikolić i Njegoš Petrović, pokušavao je prošle sezone da probudi Željka Gavrića, sada je na redu Strahinja Eraković - koji je proletos morao da pauzira zbog povrede metatarzalne kosti - a čekaju Marko Lazetić i Petar Stanić.

Naravno, na minute ovih igrača značajno utiče i pravilo o neophodnom bonusu u timu, ali izmenama u meču sa Partizanom i uvođenjem Lazetića i Stanića pokazao je Zvezdin trener - najmlađi kapiten u istoriji kluba - rešenost da se okrene igračima iz Omladinske škole. Za početak, u utakmicama na domaćoj sceni, a videćemo kako će se dalje stvari odvijati.