Bura oko formiranja, a potom i samouništenja, Evropske Superlige, bacila je polufinale Lige šampiona u potpuno drugi plan, ali je sada konačno došao trenutak da se svi maksimalno posvete završnici elitnog takmičenja, jer kreću bitke za plasman u veliko finale u Istanbulu. I sve kreće iz "ozloglašenog" Real Madrida, koji se našao u prvom planu zbog predsednika Kraljevskog kluba, Florentina Pereza, glavnog zagovornika kreiranja te famozne lige "bogatih klubova". Gazda Madriđana išao je čak i na taj rizik da ugrozi budućnost učešća svog kluba u takmičenju, u kojem ima najviše uspeha, dok se Čelsi prvi povukao iz novog takmičenja, što su potom uradili svi klubovi sa Ostrva, i ekspresno vratio pod okrilje Evropske kuće fudbala. Perez je naprasno od velikog dela fudbalske javnosti predstavljen kao neko ko želi da uništi fudbal i ne poštuje takmičenje kroz koje je njegov klub došao do slave, pa ostaje da se vidi da li će sva ta dešavanja imati ikakav uticaj na završnicu najkvalitetnijeg klupskog takmičenja na Starom kontinentu.

(2,55) REAL MADRID (2,95) ČELSI (3,05)

Ipak, ako neko zna da se nosi sa završnicama Lige šampiona, onda je to Real Madrid. Ekipa Zinedina Zidana je na rutinski način izbacila Liverpul u četvrtfinalu, pa sada u okršaje sa londonskim Plavcima ulazi kao favorit, bez obzira na to što je opterećena povredama, ali i činjenicom da je prošlog vikenda na stadionu Alfredo di Stefano protiv Betisa ostala bez dva izuzetno važna boda u borbi za šampionsku titulu. Činjenica je da je Čelsi proteklih godina izgubio snagu u Ligu šampiona. Ovo će mu biti prvo polufinale od sezone 2013/2014. kada je eliminisan od Atletiko Madrida, dok je poslednji put bio u finalu u sezoni 2011/2012. Tada je ujedno stigao i do svog premijernog trofeja u ovom takmičenju. O ozbiljnoj istorijskoj razlici dva tima govori i činjenica da će ovo biti njihov prvi međusobni meč u istoriji ovog takmičenja. Do sada su dva puta igrali u finalu Kupa kupova 1971. godine, dok su poslednji meč odigrali 28. avgusta 1998. godine, kada je čelsi u Superkupu Evrope slavio sa 1:0 golom Gustava Pojeta.

IZBOR UREDNIKA

Čelsi je od dolaska Tomasa Tuhela postao potpuno drugi tim i ospeo ono što je zimus delovalo gotovo nestvarno. Ušao je među četiri najbolja u Premijer ligi, a stigao je i do polufinala Lige šampiona, što je predstavljalo još veće iznenađenje. Ipak, činjenica je i da Plavci u četvrtfinalnim mečevima sa Portom nijednog trenutka nisu pokazali da su u stanju da se upuste u borbu za osvajanje trofeja. Sada imaju idealnu priliku da to demantuju i potvrde da njihovi snovi o finalu imaju dodirnih tačaka sa realnošću.

"Zaslužujemo da budemo u polufinalu kao i Real Madrid. Ne zaslužujemo to zbog političkih odluka, uticaja, veličine ili lepih dresova. Zaslužili smo to jer smo prešli dug put, kao i svi veliki klubovi u najtežem takmičenju u Evropi. Dakle, naravno, zaslužujemo da igramo u polufinalu. Ako postoji problem na poitičkom sportskom nivou, on mora da se reši na ovom nivou, a ne tokom takmičenja na koje to ne utiče. Trenutno zaslužujemo da kroz takmičenje budemo tamo. Zbog toga smo puni samopouzdanja i radujemo se što ćemo ove mečeve igrati na najvišem nivou, jer o tome svi sanjamo od kada smo bili deca", rekao je Tomas Tuhel.

Čelsiju samopouzdanje dodatno donosi situacija u protivničkom igračkom kadru. Federiko Valverde je ostao u izolaciji nakon pozitivnog testa na virus korona, dok su zbog povreda van stroja Serhio Ramos, Lukas Vaskez i Ferlan Mendi. Ipak, u međuvremenu su se vratili Karvahal i Varan, biće spreman i Eden Azar, dok povreda Tonija Krosa nije bila teže prirode, pa će on zaigrati u manevru sa Kasemirom i Modrićem.

Tuhel i Zidan (©Reuters)

U redovima Kraljevskog kluba su svesni da bi spoljni uticaj mogao da bude koban za ekipu, pa će stoga biti fokusirani isključivo na teren.

"Moramo da razmišljamo o igranju fudbala. Ako počnemo da mislimo o tome šta bi moglo da nas ošteti sa sastrane, napravićemo grešku, ući u problem. Apsurdno je misliti o tome da sledeće sezone nećemo igrati u Ligi šampiona. Sve je već rečeno, a ja ću izneti svoje mišljenje: Želimo da vidimo Real Madrid u sledećoj Ligi šampiona. Predsednik zna šta imam u srcu. U trenutku smo u kojem se fudbal suočava sa brojnim pitanjima i stvarima koje bi trebalo poboljšati. Svako može da kaže šta želi, moramo da poboljšamo stvari. Kalendar je važno pitanje, dosta je komplikovano", rekao je Zidan.

Čelsiju je najveći problem u mečevima sa Portom predstavljala činjenica da su bili favoriti i neko od koga se očekivalo da će diktirati tempo na terenu. Sada će biti drugačija situacija, koja bi mogla više da odgovara Tuhelovom timu. Ipak, Real, sa ovako iskusnim veznim redom, neće sebi dozvoliti da se previše otvori i krene "grlom u jagode", što bi otvorilo prostora gostima za opasne kontranapade, iz kojih ume da bude izuzetno opasan.

Plavci na današnjem meču ne račuaju samo na Matea Kovačića, dok će Tijago Silva zaigrati u poslednjoj liniji tima sa Aspilikuetom i Ridigerom. Vezi red će kontrolisati Žoržinjo i Kante, dok će podršku najisturenijem Havercu pružati Maunt i Verner. Glavni adut sa klupe bi trebalo da bude Kristijan Pulišić, ali to sve zavisi od stanja na terenu.

REAL MADRID - ČELSI (21.00, TV ARENA SPORT)

Stadion: Alfredo di Stefano

Bez prisustva gledalaca

Sudija: Dani Makeli (Holandija)

REAL MADRID (4-3-3): Kurtoa - Karvahal, Militao, Varan, Načo - Modrić, Kasemiro, Kros - Asensio, Benzema, Vinisijus.

ČELSI (3-4-2-1): Mendi - Aspilikueta, Tijago Silva, Ridiger - Džejms, Kante, Žoržinjo, Čilvel - Maunt, Verner - Haverc.