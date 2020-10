Direktor Ed Vudvord je dobio telohranitelje zbog opasnosti da bi nezadovoljni navijači mogli da mu naude. I to je za svaku osudu. Ali kada celog leta juriš Džejdona Sanča dok ti odbrana izgleda kao školska ekipa moraš i da razumeš to nezadovoljstvo. Mančester junajted se u velikom derbiju četvrtog kola Premijer lige propisno obrukao pošto mu je Totenhem, istina brojčano nadmoćan većim delom meča zbog kontroverznog isključenja Antonija Marsijala, strpao šest komada za ponižavajućih 6:1!

Ako će neki konkretan detalj biti predmet polemike posle ovog meča to će onda svakako biti Marsijalov direktan crveni karton zbog udaranja u lice Erika Lamele. Argentinac je pao kao nokautiran i primorao sudiju Entonija Tejlora da Francuzu pokaže crveni karton. Nema tu ničeg spornog, problem je samo što je i sam Lamela prethodno na vrlo sličan način udario Marsijala, samo što je ovaj naivno uzvratio umesto da možda i on sam padne na zemlju. Kako bilo, Junajted je od 28. minuta imao igrača manje i to je presudno uticalo na konačan ishod.

Međutim, nije sve do brojčanog deficita. Naprotiv. I pre tog isključenja Totenhem je dao dva gola. Prvi Tangija Ndombelea je bio posledica neshvatljivog klupiranja Erika Bajija, Harija Megvajera i Luka Šoa. Kod drugog je kompletna ekipa Junajteda “namagarčena“ ranim izvođenjem prekida lukavog Harija Kejna. A i posle tih 2:1 su Pevci, tada još u 11 na 11 meču, imali nekoliko šansi da uvećaju prednost.

Kad je Marsijal isključen – sav pakao se sručio na Olea Gunara Solskjera i njegovu ekipu. Nisu domaći znali gde trče, šta rade, a nisu vala ni izgledali posebno motivisani da se pobiju za sopstveno dostojanstvo.

Teško je reći i ko je tu bio gori. Megvajer i Baji – i mnogo manji klubovi bi panično istrčali na tržište da kupe nekog bar prosečnog štopera. Šo? Skoro da je izgledao kao amater. Ništa bolji nije bio ni Pol Pogba, svađalački raspožen, ljut na sve osim na sebe, a morao bi da bude jer je em pustio Serža Orijea da mu pobegne kod prvog gola u drugom poluvremenu, em je potom skrivio i penal koji je za posledicu imao Kejnov penal za konačnih 6:1.

“Niko od ovih igrača ne zaslužuje da igra za Junajted“, grmeo je u prenosu stručni konsultant Patris Evra, legendarni bek Junajteda.

Kejn je na kraju meč završio sa dva gola i asistencijom za Sona, ovaj je imao preslikan učinak. Žoze Murinjo je zadovoljan. Žoze Murinjo je nemilosrdan. Voli on da ponizi rivala, pa nek mu je i bivši klub.

Na kraju, tek treći put u istoriji Premijer lige Junajted je primio šest golova u jednoj utakmici. Zanimljivo, sva tri su se desila u okrobru: 1996. protiv Sautemptona, 2011. protiv Mančester Sitija. I danas protiv Totenhema.

Batalite tog Sanča, dajte nešto što ume da se brani.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

Čelsi - Kristal Palas 4:0 (0:0)

/Čilvel 50, Zuma 66, Žoržinjo 78 penal, 82 penal/

Everton - Brajton 4:2 (2:1)

/Kalvert Luin 16, Mina 45+2, Rodrigez 52, 70 - Mopej 41, Bisuma 90+2/

Lids - Mančester Siti 1:1 (0:1)

/Rodrigo 59 - Sterling 17/

Njukasl - Barnli 3:1 (1:0)

/San Maksiman 14, Vilson 65, 77 - Vestvud 61/

Nedelja

Lester – Vest Hem 0:3 (0:2)

/Antonio 14, Fornals 34, Bouen 83/

Sautempton – VBA 2:0 (1:0)

/Đenepo 41, Romeu 69/

Arsenal –Šefild Junajted 2:1 (2:0)

/Saka 61, Pepe 64 - Mekgoldrik 84/

Vulverhempton – Fulam 1:0 (1:0)

/Pedro Neto 56/

Mančester Junajted – Totenhem 1:6 (1:4)

/Fernandeš 2pen – Ndombele 4, Son 7, 37, Kejn 30, 79, Orije 51/

20.15: (7,50) Aston Vila (4,60) Liverpul (1,43)

