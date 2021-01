Radnik iz Surdulice doživeo je poraz u poslednjoj pripremnoj utakmici u turskoj Antaliji. Od Surduličana je bio bolji ukrajinski Ruh iz Ljvova, koji je slavio sa 3:2 (1:1).

Golove u prvom poluvremenu postigli su Kondrakov u 29. min iz jedanaesterca, a do izjednačenja Radnik je došao preko Milovanovića u 34. minutu. Na početku drugog poluvremena gol za Ukrajince postigao je Gliha, a pogotkom Predraga Đorđevića iz slobodnog udarca u 70. minutu srpski tim izjednačio je rezultat na 2:2. Ipak, pred kraj meča Ruh je došao do do slavlja golom Fedorčuka.

Radnik je nastupao u sastavu: Kostić, Bogdanovski, Lukić, Jović, Djordjević, Oreščanin, Danoski, Stevanović, Kričak, Milovanović, Jokić.

Sastav Slavoljuba Đorđevića jeprvi deo sezone završio na devetom mestu Superlige, a na startu proleća 6. februara dočekuje Voždovac na svom terenu.