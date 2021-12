Porto imao šuterski trening u Portimau za sedmi trijumf u nizu (VIDEO)

Uhvatio je Porto formu kao što Zmajevi uhvate dobar vetar pa ih dodatno ponese dok jezde kroz vazduh.

Iako je Portimonense gledajući po tabeli trebalo da bude težak zalogaj za plavo-bele, Porto se prošetao kroz Portimao kao kroz korzo. Bio je to čist šuterski trening Zmajeva, završen ubedljivom pobedom od 3:0.

Čak 23 udarca na gol imali su gosti, tako da je Portimonense još dobro prošao u svojoj kući. Doduše, nije to ništa neočekivano, jer je ovo bio 19. međusobni susret ova dva kluba i 15. pobeda Porta, uz četiri remija. Nikada do sada crno-beli nisu uspeli da ih sruše.

Nada Portimonensea da može do iznenađenja trajala je do poslednjeg minuta prvog poluvremena. Slobodan udarac imali su gosti maltene na samoj liniji šesnaesterca. Lukas Dijaz je uspeo da nekuda nađe put do mreže, lopta je usput, verovatno, nekog i zakačila i završila u golu.

A, kada takvi favoriti dođu do prednosti, onda uglavnom skroz rašire krila i dodatno ubrzaju ritam na terenu. Do drugog kola Zmajevi su došli u 70. minutu, kada je Vitinja pogotkom krunisao dugu i pomalo konfuznu akciju njegovog tima. On je bio najprisebniji u protivničkom šesnaestercu, smestio je fudbal u mrežu, čisto da reši sve dileme oko konačnog ishoda.

Nekoliko minuta kasnije Otavio je postavio konačan rezultat. Sevnula je kontra Porta, imao je Otavio „hektar“ slobodnog prostora oko sebe kada je dobio loptu, koju je potom bocnuo preko golmana za finalnih 3:0.

PORTUGALIJA 1 – 13. KOLO

Petak

Portimonense – Porto 0:3 (0:1)

/Dijaz 45, Vitinja 70, Otavio 75/

Benfika – Sporting U TOKU

Subota

19.00: (2,45) Boavista (3,10) Maritimo (3,10)

21.30: (2,90) Fereira (3,05) Vitorija Gimarais (2,60)

Nedelja

16.30: (2,15) Santa Klara (3,20) Aruka (3,60)

19.00: (2,90) Žil Visente (3,10) Famalikao (2,55)

21.30: (1,50) Braga (4,20) Estoril (6,75)

Ponedeljak

21.15: Vizela - Belenenses

***Kvote su podložne promenama