Portugalac ruši rekorde: Ronaldo nišani i 163. žrtvu

Kristijano Ronaldo je uvek u žiži. Ovog meseca je u epicentru bio sukob sa selektorom Portugalije Žoržom Žezusom i odbijanje da igra za nacionalni tim tokom Lige nacija. U Saudijskoj Arabiji ove sezone nije tako golgeterski uspešan kao prethodnih godina.

Tek četiri gola na osam utakmica, dok je u prethodnim sezonama davao skoro pogodak po meču. Primera radi, prošle godine 28 golova na 30 mečeva, pre toga 25, a najbolja mu je bila 2023/2024. kada je tresao mrežu 35 puta iz 31 utakmice. Bliži se njegov jubilarni 1.000. gol u karijeri, što bi mogao da uradi već ove sezone, ali mora da bude efikasniji nego u prvih osam kola šampionata Saudijske Arabije. Trenutno je na koti 981 na 1.341 meču.