Portugalac ruši rekorde: Ronaldo nišani i 163. žrtvu
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 13:12
Napadač Al Nasra juri 1.000. pogodak u karijeri, a Al Fajsaliju još nije postigao gol (15.30)
Kristijano Ronaldo je uvek u žiži. Ovog meseca je u epicentru bio sukob sa selektorom Portugalije Žoržom Žezusom i odbijanje da igra za nacionalni tim tokom Lige nacija. U Saudijskoj Arabiji ove sezone nije tako golgeterski uspešan kao prethodnih godina.
Tek četiri gola na osam utakmica, dok je u prethodnim sezonama davao skoro pogodak po meču. Primera radi, prošle godine 28 golova na 30 mečeva, pre toga 25, a najbolja mu je bila 2023/2024. kada je tresao mrežu 35 puta iz 31 utakmice. Bliži se njegov jubilarni 1.000. gol u karijeri, što bi mogao da uradi već ove sezone, ali mora da bude efikasniji nego u prvih osam kola šampionata Saudijske Arabije. Trenutno je na koti 981 na 1.341 meču.
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Portugalac godinama ruši rekorde, a jedan od njih je da je postigao pogotke protiv čak 162 tima iz čak 49 zemalja.
15.30: (10,0) Al Fajsali (6,25) Al Nasr (1,22) MOZZART RELAX
Njegov Al Nasr danas (15.30) igra u gostima protiv Al Fajsalija, kome do sada nije dao gol, pa će imati šansu da pomeri svoj rekord na 163.
Tim iz Rijada je na tri boda manje od iznenađujućeg lidera Al Kadsije, koja igra večeras derbi sa Al Hilalom. Al Nasr je bez pobede u gostima na dve utakmice (poraz i remi). Ronaldov tim je vezao tri pobede u svim takmičenjima. Pre tri dana je slavio protiv Neoma sa 1:0 u Rijadu golom Žoaa Feliksa. Ronaldo je promašio penal u prvom poluvremenu, pa nije uspeo da upiše i 163. gol protiv različitog kluba, ali sada ima novu šansu protiv Al Fajsalija.
Ovaj meč je u ponudu za Mozzart Relax. Kvota na 2-2 je 1,50, a na GG4+ je 2,60.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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SAUDIJSKA ARABIJA 1 – 11. KOLO
Petak
15.30: (10,0) Al Fajsali (6,25) Al Nasr (1,22) MOZZART RELAX
17.30: (1,77) Al Itihad (3,60) Dirja (4,20)
20.00: (3,15) Al Kadisija (3,50) Al Hilal (2,10)
20.00: Al Ahli – Al Halidž
Subota
16.00: (1,50) NEOM (4,00) Abha (6,00)
17.05: (2,80) Al Kolud (3,35) Al Etifak (2,35)
20.00: (3,25) Al Rijad (3,35) Al Tavon (2,10)
***kvote su podložne promenama