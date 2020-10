Sve je ukazivalo da će Marko Grujić ostati u Liverpulu i čekati šansu na kašičicu, zbog preoštre konkurencije u vezi. Bivši prvak Evrope je insistirao na transferu, kombinacija sa Verderom je otpala poslednjeg dana prelaznog roka u najjačim evropskim ligama.

Na kraju je bivši vezista Crvene zvezde izvukao bingo. Porto je tražio zamenu za Danila Perieru, i na kraju doveo srpskog reprezentativca. Posle dve godine odličnih igara u Herti, Marko Grujić je dobio šansu da se nametne na velikoj sceni, pošto će Zmajevi ove sezone igrati u Ligi šampiona. Teško da je i Marko Grujić pomišljao da će otići u takvu sredinu koja bi trebalo da mu paše i pomogne da postane igrač top nivoa.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Posebno što na Dragau imaju velika očekivanja od visokog veziste. Grujić je postao jedna od glavnih tema u portugalskim medijiima. O njemu je govorio i Viktor Matos, koji je svojevremeno radio u Portu, a trenutno razvija igrače Liverpula. One koji nisu na glavnoj sceni. „Marko je imao vrlo dobru sezonu na pozajmici u Herti. Igrao je konstantno. Sa nama je bio tokom pripremnog perioda i odigrao dve prijateljske utakmice. Na oba meča igrao je na poziciji šestice (zadnji vezni prim.aut). Ostavio je vrlo dobar utisak. On je vezista koji se odlično oseća u pozicionoj igri. Ima širok spektar kvaliteta, jer poseduje taktičku kulturu. To mu omogućava da bude koristan na više načina“, poručio je Matos.

Iako je Marko Grujić bio prvi veliki transfer Jirgena Klopa nikada nije dobio šansu na Enfildu. Sassvim je logično što deo portugalske javnosti smatra da igrač sa takvim CV-om neće mnogo pomoći Portu.

„Bio je jedan od najvećih srpskih talenata kada je Liverpul odlučio da ga dovede. Nije dobio šansu zbog brojnih opcija na njegovom mestu, kao i tržišnih prilika“, dodao je Matos.

Najbolje partije u dresu Crvene zvezde Marko Grujić je pružao tokom mandata Miodraga Božovića. Prve seniorske minute dao mu je Portugalac Rikardo Sa Pinto, maja 2013. godine. Prvenstvo je već bilo odlučeno, a crveno-beli su u Novom Sadu promovisali novu klasu. Gruijić je bio jedan odd tih dečaka koji nije mogao da se odupre Vojvodini.

„Bio je tinejdžer, praktično dečak. Ali je zaslužio šansu, kao i ostali mladići koje sam poveo na utakmicu sa Vojvodinom. Brzo sam shvatio da ima veliki potencijal. Postoje deca u Srbiji koja se izdvajaju talentom, ali i inteligencijom u igri. Jako su usresređena na trening. Marko je baš takav. To mu je bio samo prvi korak u karijeri“.

On je ubeđen da je Porto u ovom trenutku napravio odličan potez.

„Igrao je vrlo dobro za Hertu u jakom prvenstvu. Visok je igrač, dobre motorike, agresivan je, i brz. Dobar je u kratkim i dugim dodavanjima. Međutim, pre svega je miran, staložen i predan poslu“, dodao je Sa Pinto.