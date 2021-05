Preostala tri kola zanimaju stručni šta po dva osnova: da proceni ko je karakterno za dres Partizana i kad utakmice nemaju takmičarsku važnost, kao i da „namesti“ tim za finalni okršaj Kupa Srbije. Navijače interesuje šta će biti posle, kakvu ekipu će imati crno-beli kad se okonča letnji prelazni rok.

U planu je angažman najmanje tri stranca, moguć je i neki povratnik iz inostranstva (možda Ljubomir Fejsa) ili potpis srpskog fudbalera koji je pršao „ispod radara“, međutim, skupih pojačanja u Humskoj neće biti.

Bar ne u rangu Aleksandra Dragovića, Aleksandra Prijovića ili Aleksandra Kolarova, s kojim koketira Crvena zvezda.

„Kad vidim kako planiraju, očigledno da finansijski dobro stoje. To su veliki i skupi igrači, ali ruku na srce, igrali su crveno-beli Ligu šampiona i dve godine Ligu Evrope, moguće da se uštedelo za takva pojačanja. Na nama je da se bavimo sobom, da ne gledamo u tuđe dvorište. Imamo nekih ideja u Partizanu kako i šta raditi. Sigurno nismo u mogućnosti da radimo kao Crvena zvezda, da izdvojimo toliko novca za pojačanja, ali ni novac ne mora da bude garant kvaliteta i uspeha. Gledamo koji su igrači koji bi se uklopili u sistem koji Aleksandar Stanojević traži i naravno ambicije su šampionske kao i svake godine. Bez obzira na novac“, uverava u razgovoru za Kurir Ivica Kralj, od pre nekoliko sedmica koordinator za sportska pitanja Parnog valjka.

IZBOR UREDNIKA

Prema najavama nekadašnjeg reprezentativnog golmana, pokušaće Partizan da vrati nekog od svoje dece, kao što je to u prethodna dva prelazna roka uradio sa Milošem Jojićem, Aleksandrom Miljkovićem, Ivanom Obradovićem, Markom Živkovićem i Svetozarom Markovićem (pozajmica).

„Svi koji su bili u Partizanu su interesantni, samo je pitanje kakve ugovore imaju u inostranstvu. To je uglavnom teško izvodljivo, ali bilo je povratnika ranije, pa će ih sigurno biti i u budućnosti. Ima igrača kojima ističu ili su pri kraju ugovora, a već su se pokazali kao veliki partizanovci i kao neko ko voli Partizan. Ništa nije isključeno. Sve su to dobri igrači, dobrodošli u Partizan“.

Neko mora i da ode. Posebno pošto je fudbaler projektovan za prodaju, Takuma Asano, napustio Beograd pre nego što je planirano. Između ostalog i zbog toga crno-beli moraju da prodaju. A nije baš da skaču od sreće zbog učinka pojedinaca, iako Kralj uverava da, na primer, Lazar Marković i Bibars Natho, statistički najbolji posle Japanca, neće menjati sredinu.

„Marković i Natho su praktično sigurni, nikad se ne zna kakva ponuda može da dođe, ali oni su uzdanice Partizana i mislim da će tako i ostati. Analizu i ideje ćemo praviti kad se završi Kup Srbije“.

U njemu će tim Aleksandra Stanojevića sezonu započetu promenom trenera i ranom eliminacijom iz Evrope, te još jednim oproštajem od titule, imati priliku da okonča peharom.

„Nama je polufinale u Novom Sadu bilo teško i psihički i fizički. Srećom, pobedili smo. Ostao je taj 25, maj, malo nezgodan termin, igra se šest dana po završetku prvenstva. Jasno je da su ambicije da osvojimo kup, uz sav respekt prema Zvezdi. Znamo svi, kad se uzme trofej ima težinu“.

Kako god da se završi meč na stadionu „Rajko Mitić“, crno-bele tokom leta čekaju kvalifikacije za novo UEFA takmičenje, Ligu konferencija.

„Bilo bi fantastično da kroz Ligu konferencija izborimo drugo mesto za Ligu šampiona. I ove godine je bilo blizu, dve pobede su falile, tako nekako. Partizan i sve ostale ekipe imaju priliku da utiču na to, a dva mesta u Ligi šampiona značila bi automatski i manju tenziju i u našoj ligi. Kad imaš dve ekipe u kvalifikacijama za Ligu šampiona odmah si mnogo ozbiljniji. I kao Savez, država, klubovi. Bilo bi sjajno da kroz Ligu konferencija napravimo taj korak. To na kraju donosi i prihode, skače vrednost igrača. Finansijski je to isplativo za klubove sa naših prostora“, zaključio je Ivica Kralj.

Još samo da se ostvari.