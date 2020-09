Rival Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope Parlroa je, bar za sada, neprikosnoven u Belgiji. Ima Šarlroa stopostotan učinak, ali gledajući današnji meč vraški težak posao čeka i Vojvodinu Nenada Lalatovića u duelu sa Strazburom. Današnjim trijumfom protiv Kortrijka (2:1) tim iz Liježa se probio na drugu pozicijubelgijskog prvenstva, pokazavšći koliko može da bude opasan u ofanzivi. Mogao je Standard da zabeleži mnogo ubedljiviji trijumf.

Imaće čime da se se bavi stručni štab Nenada Lalatovića u pripremi duela sa Standardom. Belgijanci su, protiv objektivno slabijeg rivala, stalno pravili višak. Posebno na desnom boku gde su delovali Fali, Bokada i Karsela.

Standard je do prednosti došao u 31. minutu. Vrlo jeftino su igrači Kortrijka oborili Falija. Poklon nije propustio Amalah. Bio je to odličan zamajac za Standard. Pojačali su ritam omaći i brzo stigli do novog gola. Opet je sve iskreirano na desnoj strani. Oumalreu je ostalo samo da se poklopi.

U jeku napada Standarda, Kortrijak, za koji je na poziciji desnog beka igrao Petar Golubović, je lepom kontrom ponovo oživeo utakmicu. Strelac je bio Mbojo.

Bio je to konačan rezultat. Mada je i drugo poluvreme proteklo u znaku Standarda.

BELGIJA 1 - 6. KOLO

Petak

Šarlroa - Beršot 3:1 (1:0)

/Rezai 29, 87pen, Golizade 55 - Suzuki 90+1/

Subota

Ostende – Leven 3:1 (1:0)

/Sakala 26, 50, Gej 60 – Mertens 79/

Muskron – Gent 0:1 (0:1)

/Dorš 14/

Beveren – Anderleht 2:4 (0:2)

/Sula 65, Hejmans 89 - Trebel 3, Doku 18, Verharen 55, Nmeka 59p/

Nedelja

Zulte Varegem – Briž 0:6 (0:4)

/Dešaht 6ag, Krmenčik 19, 41, Vanaken 31, De Ketelare 67, Balanta 74/

Standard - Kortrjak 2:1 (2:1)

/Amalah 31 pen, Oumaleru 35, Mbojo 36/

18.15: (1,75) Genk (3,60) Mehelen (4,90)

20.45: (1,75) Antverpen (3,60) Eupen (4,90)

Ponedeljak

20.45: (2,25) Serkl Briž (3,40) Sint Trojden (3,20)

*** kvote su podložne promenama