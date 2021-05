Nije u cvetu mladosti, ali jeste igrač koji poznaje fudbal, a pride je i čovek od poverenja Žozea Murinja. I zato bi Nemanja Matić mogao da postane prvo Murinjovo pojačanje sad kad je preuzeo Romu. Vest donosi Sport Italia, navodeći sa je Vučica po nalogu novog šefa struke već kontaktirala sa Mančester junajtedom da pita je li 32-godišnji Srbin na prodaju.

Murinjo ga je uostalom 2017. i doveo na Old Traford nakon što su u Čelsiju osvojili Premijer ligu i Liga kup u sezoni 2014/2015. Na Stamford Bridžu se i razvila posebna veza njih dvojice. Kako je to u jednom intervjuu iz 2017. prepričavao Posebni...

“Ne mogu da kažem da sam u karijeri radio sa boljim čovekom. Jedan detalj nas je zauvek povezao. Bio je na klupi, ubacim ga u igru u 45. minutu, izvedem oko 70. ili 75. Štampa hoće priču, hoće krv. Moju, njegovu, obojice. Tužno zaista. I ja sam bio tužan jer to nije lepo i to sam uradio samo dva puta u karijeri. Ali sledećeg dana on dođe i kaže mi: ’Nisam srećan, ali krivica je moja. Nisam srećan zbog toga što si mi uradio, ali ja sam kriv, jer sam loše igrao i razumem izmenu tako da – idemo dalje. Nismo nastavili dalje dugo, jer sam nekoliko nedelja kasnije otpušten, ali on je jedan iz ’moje ekipe’. Ostali smo bliski i kad nismo sarađivali. Tako da znam da je ljudina uvek tu za mene, samo još zreliji“.

I sam Matić je uvek hvalio Murinja, a da li će zbog toga sarađivati i treći put u karijeri ostaje da se vidi. Ugovor sa Junajtedom mu traje do 2023, a teško da Roma može da plati koliko i Englezi. S druge strane, Rim umesto Mančestera? Nema dileme gde je lepši život. Uostalom, posle uspešnih premijerligaških karijera sada na Apeninima poslednje igračke dane već troše Aleksandar Kolarov, Romelu Lukaku, Edin Džeko, Ešli Jang, Kris Smoling, Aleksis Sančez...