Posle 13 godina gledamo Karvahala u nekom dresu koji nije Realov

Potpisao je za Hetafe i to će mu biti treći različiti klub u karijeri, pošto je igrao samo još za nemački Bajer Leverkuzen. Nije putovao prošlog četvrtka u Rumuniju, na meč sa Univerzitateom iz Krajove (1:1) u Ligi konferencije, ali spreman je da debituje protiv Raja.

“Dani je prethodnih dana radio fenomenalno na treninzima i brzo se uklopio sa ostatkom ekipe. Neću doneti konačnu odluku do poslednjeg treninga, ali vidim da je spreman da debituje”, kazao je trener Hetafea Hoze Bordalas pred mali gradski derbi.

21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX

Prošlo je 149 dana otkad je Karvahal odigrao poslednju utakmicu, protiv Atletik Bilbaa u poslednjem kolu Primere kada se od Reala oprostio sa kapitenskom trakom oko ruke. U Španiji su se uželeli prekaljenog desnog beka, mnogi su se iznenadili što nije hteo da završi karijeru posle povrede kolena prošle zime. Zato, susret Hetafea i Rajo Valjekana će biti dobro ispraćen.

A, zanimaće i nas u Srbiji, zbog našeg reprezentativca Nemanje Gudelja. Iskusni vezista je takođe došao u klub iz predgrađa Madrida ovog leta kao slobodan igrač, a do sada je odigrao sedam mečeva u plavom dresu. I postigao je prvi gol, veoma lep, u četvrtak protiv Univerzitatee.

Posle toliko godina tokom kojih su bili rivali, biće zanimljivo videti Gudelja i Karvahala prvi put kao saigrače. Dvojica 34-godišnjaka spadaju u krug najiskusnijih fudbalera koje Bordalas ima na raspolaganju, zajedno sa Kikom Femenijom (35), Joanom Mohikom (34), Dakonamom Đeneom (34), Huanmijem (33) i golmanom Davidom Sorijom (33).

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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PRIMERA – 9. KOLO

Petak

Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)

/Nsongo 63 - Rekuena 82/

Subota

Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)

/Baena 89/

Betis - Barselona 2:5 (1:2)

/Gomez 27, Ezalzuli 53 – Jamal 10, Rodri 41, Žezus 51, Garsija 62, Olmo 81/

Viljareal - Elće 0:0

Valensija - Atletik Bilbao 0:0

Nedelja

Osasuna - Rasing Santander 2:0 (1:0)

/Budimir pen 9, Osambela 88/

Selta - Alaves 2:1 (0:0)

/Đutgla 53, Rodriges 71 - Novoa 87/

Malaga - Sosijedad 2:5 (0:2)

/Nino 54, Martinez 66 - Kubo 3, Oskarson 26, Ojarzabal 59, 67, Gedes 73/

Real Madrid - Sevilja 4:1 (2:0)

/Guler 29, Embape 36, 63 pen, Diomande 82 - Bueno 80/

Ponedeljak

21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama