Posle 13 godina gledamo Karvahala u nekom dresu koji nije Realov
Vreme čitanja: 3min | pon. 19.10.26. | 10:10
Iskusni desni bek će debitovati za Hetafe ovog ponedeljka od 21.00 časova protiv Rajo Valjekana u poslednjem meču 9. kola Primere
Verujemo da se trenutno Danijel Karvahal oseća čudno. Sprema se za mali derbi Madrida, ali nijedan od dva tima koja igraju meč 9. kola Primere nije Real. Posle punih 13 godina gledaćemo Karvahala u nekom drugom klubu koji nije Kraljevski, pošto se očekuje da debituje za Hetafe protiv Rajo Valjekana ovog ponedeljka od 21.00 časova.
Iza sebe 34-godišnji desni bek ima 451 takmičarski nastup za Real Madrid, sa kojim je osvojio šest Liga šampiona, četiri Primere, pet Klupskih svetskih prvenstava, dva Kupa kralja i pet Superkupova Evrope. Ovog leta je napustio “Santijago Bernabeu” kao slobodan igrač, dugo je razmišljao da li da nastavi karijeru na Bliskom istoku ili u MLS-u, da bi naposletku ipak odabrao da ostane u Španiji.
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Potpisao je za Hetafe i to će mu biti treći različiti klub u karijeri, pošto je igrao samo još za nemački Bajer Leverkuzen. Nije putovao prošlog četvrtka u Rumuniju, na meč sa Univerzitateom iz Krajove (1:1) u Ligi konferencije, ali spreman je da debituje protiv Raja.
“Dani je prethodnih dana radio fenomenalno na treninzima i brzo se uklopio sa ostatkom ekipe. Neću doneti konačnu odluku do poslednjeg treninga, ali vidim da je spreman da debituje”, kazao je trener Hetafea Hoze Bordalas pred mali gradski derbi.
21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX
Prošlo je 149 dana otkad je Karvahal odigrao poslednju utakmicu, protiv Atletik Bilbaa u poslednjem kolu Primere kada se od Reala oprostio sa kapitenskom trakom oko ruke. U Španiji su se uželeli prekaljenog desnog beka, mnogi su se iznenadili što nije hteo da završi karijeru posle povrede kolena prošle zime. Zato, susret Hetafea i Rajo Valjekana će biti dobro ispraćen.
A, zanimaće i nas u Srbiji, zbog našeg reprezentativca Nemanje Gudelja. Iskusni vezista je takođe došao u klub iz predgrađa Madrida ovog leta kao slobodan igrač, a do sada je odigrao sedam mečeva u plavom dresu. I postigao je prvi gol, veoma lep, u četvrtak protiv Univerzitatee.
Posle toliko godina tokom kojih su bili rivali, biće zanimljivo videti Gudelja i Karvahala prvi put kao saigrače. Dvojica 34-godišnjaka spadaju u krug najiskusnijih fudbalera koje Bordalas ima na raspolaganju, zajedno sa Kikom Femenijom (35), Joanom Mohikom (34), Dakonamom Đeneom (34), Huanmijem (33) i golmanom Davidom Sorijom (33).
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)
/Baena 89/
Betis - Barselona 2:5 (1:2)
/Gomez 27, Ezalzuli 53 – Jamal 10, Rodri 41, Žezus 51, Garsija 62, Olmo 81/
Viljareal - Elće 0:0
Valensija - Atletik Bilbao 0:0
Nedelja
Osasuna - Rasing Santander 2:0 (1:0)
/Budimir pen 9, Osambela 88/
Selta - Alaves 2:1 (0:0)
/Đutgla 53, Rodriges 71 - Novoa 87/
Malaga - Sosijedad 2:5 (0:2)
/Nino 54, Martinez 66 - Kubo 3, Oskarson 26, Ojarzabal 59, 67, Gedes 73/
Real Madrid - Sevilja 4:1 (2:0)
/Guler 29, Embape 36, 63 pen, Diomande 82 - Bueno 80/
Ponedeljak
21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama