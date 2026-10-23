Posle Gudelja i Gaštarova Zvezda blindirala još jednog štopera

Posle Stefana Gudelja i Mateja Gaštarova, Crvena zvezda je produžila ugovor sa još jednim elitnim izdankom omladinske škole, koji tek treba da demonstrira potencijal u seniorskom timu.

Crveno-beli su produžili ugovor sa Strahinjom Baucalom, momkom rođenim 2009. godine. On je standardan kadetski reprezentativac Srbije, stigao u omladinsku školu Crvene zvezde iz novosadske Vojvodine. Bio je na pripremama prvog tima tokom mandata Dejana Stankovića. Imaju na Marakani velika očekivanja od njega, pošto podjednako dobro može da igra na pozicijama štopera i desnog beka.

„Danas je u Medija centru stadiona “Rajko Mitić”, u društvu predsednika Crvene zvezde Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole našeg kluba Nikole Jelića, produžetak ugovora potpisao talentovani štoper Strahinja Baucal. On je vernost našem klubu potpisao do 2029. godine. Baucal je u Crvenu zvezdu stigao u sezoni 2024/25, a od tada svoje fudbalsko znanje stiče na terenima iza juga Marakane. Defanzivac trenutno nastupa za omladince našeg kluba“, navodi se u objavi Zvezde.