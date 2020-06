Posledice slučaja Ikardi, Junajted nudi 40.000.000 za Van de Beka

Sve je izgledalo završeno. Vest je odjeknula širom Evrope. Real Madrid je dogovorio dolazak Donija van de Beka za 55.000.000 evra. Tako je bilo u januaru, a onda je nastupio korona virus, Kraljevski klub je izgubio mnogo novca i kao neki drugi veliki klubovi procenio da ovo leto nije vreme za velike investicije.

I eto šanse za Mančester junajted.

Holandski Telegraf juče je pod vinjetom ekskluzivno javio da se i gigant sa Old Traforda uključio u trku za potpis 23-godišnjeg veziste Ajaksa, a danas Voetbal International donosi i prvi detalj. Ugledni list naime piše da je Junajted spreman da za Van de Beka ponudi 40.000.000 evra, 15.000.000 manje no što je Real trebalo da istrese na sto.

To ipak i ne bi trebalo toliko da čudi, jer pad cena za oko 30 odsto se i očekivao nakon pokazne vežbe Pari Sen Žermena sa Maurom Ikardijem. Podsetimo, uoči početka sezone PSŽ je sa Interom dogovorio da može da Argentinca otkupi za 70.000.000 evra. Na kraju su Nerazuri prihvatili 50.000.000 i dodatnih 8.000.000 u premijama (plus 15.000.000 ako ga Parižani dod 2024. prodaju nekom italijanskom klubu, ali to je sasvim druga tema).

Čim je PSŽ ozvaničio dolazak Ikardija taj je transfer uzet kao polazna tačka za sve ostale transfere, pa je Van de Beku cena pala za nešto manje od 30 odsto. Naravno, ovo je samo inicijalna ponuda Junajteda, svakako će Ajaks pokušati da uzme još neki evro, Englezi će se truditi da obore cenu koliko je moguće.

Prema navodima Voetbal Internationala pregovori će uskoro početi, Ajaks je navodno poručio Realu da još može do Van de Beka, ako ponudi 50.000.000 evra i na sto stavi i premije u visini od 5.000.000. Za sada ipak nema odgovora iz Madrida.

Nije tajna da Van de Beka motri i Juventus, s druge strane Ajaks nema problem ni da sačeka godinu dana, ima para u kasi posle prodaja Matijsa De Lihta i Frenkija De Jonga prošle sezone.

Inače, ako bi Van de Bek otišao, Kopljanici bi mogli da krenu po Davija Klasena (27), nekadašnjeg đaka kome preti ispadanje iz Bundeslige sa Verderom iz Bremena. Žele u Amsterdamu i iskusnije igrače, Dušan Tadić i Dejli Blind su pokazali da je to najuspešnija formula.