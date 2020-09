Imao je Mančester Junajted celo leto da završi tranbsfer Džejdona Sanča, ali nije uspeo. I pored svega se nada da će uspeti u poslednjih sedam dana prelaznog roka?! To tako liči na Eda Vudvorda i poslovanje Junajteda na fudbalskoj pijaci poslednjih godina…

Iako se Borusija Dortmund pokazala čvrsta kao zid u pregovorima oko prodaje Sanča i iako je delovalo da od transfera nema ništa, na Old Trafordu ne gube nadu da će nešto da se promeni u narednih sedam dana. Spremni su za poslednju ofanzivu na Sanča ovog leta.

Junajted je poslednjih dana napredovao u pregovorima sa Sančovim agentima oko uslova ugovora i njihove provizije što je bitna stvar u celoj priči. Ima zeleno svetlo od igrača i njegovih zastupnika, ali dogovor sa Dortmundom i dalje nije ni na vidiku.

Borusijin uslov od početka pregovora je bio da Mančester plati cenu od 120.000.000 evra i da to uradi do 10. avgusta. To je bio rok posle kojeg su Nemci rekli da neće više pregovarati jer su želeli da uđu u sezonu mirne glave i sa rešenom situacijom oko Sanča. Nisu želeli da dođu u situaciju da panično jure zamenu u poslednjim danima prelaznog roka. Pogotovo što ni igrač ne insistira na transferu i nije nezadovoljan na Vestfalenu.

Niti je Junajted ispoštovao vremenski rok, niti ima nameru da plati 120.000.000 evra. Pa kako onda misle da završe ovaj transfer?

Vudvord i saradnici su ubeđeni da će Borusija pristati na korekciju cene jer Sančo sledećeg leta ulazi u poslednju godinu ugovora i cena će mu sigurno biti manja. Cela Evropa će znati da Borusija mora da proda Engleza i namerno će mu obarati cenu. Zato se Junajted nada da Nemci neće svesno ući u finansijski gubitak i da će sada prodati Sanča.

Junajtedova poslednja ponuda Borusiji je 65.000.000 funti (72.000.000 evra) plus lako ostavrivi bonusi sa kojima transfer može da dogura do 90.000.000 funti (100.000.000 evra). U pitanju su realni bonusi za broj odigranih utakmica, golove, asistencije, plasmane u Ligu šampiona i slično. Veruju da je ovo korektna ponuda o kojoj će Vacke i saradnici da razmisle.

Ako Borusija odbije i ovo, Junajted ima nekoliko alternativa. Od Milika iz Napolija, preko Kinga iz Bornmuta i Perišića iz Intera do Daglasa Koste iz Juventusa. Ali sve to su utešne nagrade koje neće zadovoljiti navijače. Čelsi (Haverc, Čilvel, Zijeh, Verner, Mendi, Tijago Silva), Liverpul (Alkantara, Žota, Cimikas), Siti (Ake, Dijaš, Tores…), pa čak i Totenhem (Bejl, Regilon, Doerti, Hejbjerg) i Arsenal (Vilijan, Saliba, Gabrijel) su se dobro pojačali i rade na dovođenju još vrednih pojačanja, dok se Junajtedov prelazni rok do sada sveo samo na kupovinu Donija van de Beka. I to je sve… Mršavo i tužno za jedan od najbogatijih klubova sveta koji vapi za zvezdom i igračem budućnosti kakav je Sančo.