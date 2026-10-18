Poslednja šansa za Kerika? On veruje da nije, Farke stao u njegovu odbranu

Za to vreme, mnogi su uvereni da Majkl Kerik nema mnogo vremena da stvari skrene na pravi put. Štaviše, poraz u današnjem meču mogao bi da pokrene novi talas priča o njegovom odlasku.

Keriku ipak ne nedostaje hrabrosti, ali ni iskrenosti. Bivši igrač Junajteda, vezista Niki Bat u jednom podkastu je nedavno ispričao, kako mu se Kerik navodno ispovedio pre nekoliko godina rekavši da "trenerski posao nije za njega, da je to previše i da ga zanima samo veliki posao, a to je Mančester Junajted".

15.00: (2,45) Lids (3,50) Mančester Junajted (2,80)

Čini se da to nije previše dotaklo Kerika koji je u svom maniru, smireno, odgovorio na pitanje o tome da li je ovo posao za njega.

"Da je to slučaj, definitivno ne bih bio na ovom mestu, zar ne? U ovoj fazi, ovo je najbolji posao i najbolja uloga koju mogu da imam. Osećam se privilegovanim što sam na ovoj poziciji i što imam odgovornost, ali jednako tako i želju da napravim razliku i uspem. Obožavam sve ovo. Volim situaciju kada se nekako mučiš i pokušavaš da nađeš izlaz iz toga. Stvarno uživam u tome jer to je deo onog što vas vuče da uspete. Ako niste spremni za to i ne možete da se suočite sa teškoćama, onda nikad nećete biti sjajni. Morate da pregrmite sve i uživam u tom procesu", kaže Kerik.

Njegov prethodnik, Ruben Amorim, dobio je otkaz baš posle meča na Eland Roudu u januaru ove godine. Tada se Portugalac okomio na direktora Džejsona Vilkoksa, nekako slično onom što je nedavno uradio štoper Lisandro Martinez posle poraza u Madridu.

Međutim, Kerik kaže da nije zabrinut za to da li će dobiti otkaz.

"Ne mislim o tome u stilu, 'kako ću ovo da prođem? Hoću li preživeti? Šta da radim da mi bude bolje?' To nije važno. Ne mislim da se uopšte radi o meni. Radi se o fudbalskom klubu i pobeđivanju. Ne mislim da mi je meč sa Lidsom poslednja šansa, ali zaista se radujem utakmici. Osećam taj motiv da gurnem ovaj klub unapred više nego išta. Uvek postoji negativnost ako želite da je vidite ili osetite. Ja je ne tražim i ne želim da je osetim. Shvatam kakva je stvarnost. Prihvatam gde smo, ali ne osećam negativnost. Potpuno sam koncentrisan na ono što je najbolje za ovaj klub i šta je potrebno da bismo pobeđivali, da spremim momke da igraju na nivou svojih sposobnosti i uopšte ne mislim da smo tako daleko od toga. Želimo da stvari okrenemo u našu korist i mislim da to možemo da uradimo prilično brzo", optimista je Kerik.

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U Lidsu svakako neće imati razumevanja za slabosti protivnika. Tim iz Jorkšira je uz Arsenal ekipa koja je primila najmanje golova od početka sezone, svega pet. Doduše, protivnicima dozvoljavaju priličan broj šuteva na meču (u proseku 14,1), pa će Junajted svakako videti svoju šansu u tome.

Kada je u pitanju Danijel Farke, on svakako ima više osećaja za meru i nekako razume poziciju u kojoj se našao Majkl Kerik, pa je čak stao u njegovu odbranu.

"U fudbalu i društvu uopšte imamo tu tendenciju da sve mora da bude brže. Svi nekako sumnjaju u nešto. Na društvenim mrežama je tako, nije da se žalim, ali kao da se svako sladi tuđem neuspehu. Ne dopada mi se to uopšte, nimalo. Isto je u fudbalu, tako da to ne možemo da izbegnemo, moramo da se nosimo sa tim iako mi se to ne dopada. Ne bih zato da sledim taj narativ. Kada je u pitanju Majkl Kerik, reći ću da mi nemamo previše mladih engleskih menadžera u Premijer ligi, zar ne?", kaže Farke.

Nemački stručnjak je takođe pohvalio Kerika za dosadašnji rad.

"Došao je prošle sezone, pomogao im da se stabilizuju, da se brod usmeri na pravi kurs, uradio je izuzetan posao. Sada posle šest kola, ne bih rekao da su imali užasan start, naravno da je njihova percepcija uvek da se bore za titulu, u sredini su i odmah kreću kritike. Ne dopada mi se to. Ako imate mlade menadžere, koji obećavaju, istrpite ih malo, posebno ove koji imaju britanski pasoš. Imajte na umu šta je godinama radio kao igrač za taj klub, i šta je uradio prošle sezone u vrlo teškoj situaciji, kada bi se mnogi kolebali da prihvate posao. Uradio je izuzetan posao. Mislim da ne idemo ovako u pravom smeru. ne razumem to i ne dopada mi se, zašto se to radi posebno sa mladim britanskim menadžerima. Volim kada se neko od njih probije, zato ne shvatam otkud toliko negativnosti. Kao da spolja svi žele da propadnete. Trebalo bi da budemo srećni sa nekim ko ima mnogo potencijala i da ih ne dovodimo u sumnju prerano", dodao je Farke.

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U svakom slučaju, podrška je jedno, ali Farke namerava da uradi svoj posao, najbolje što može u korist Lidsa, koji je favorit da pobedi. Mada se on ne slaže sasvim sa tom ulogom.

"Nisam siguran da smo favoriti. Znam kakva je percepcija, imali smo odličan start sezone i na dobroj smo poziciji. I da, možda se Mančester Junajted mučio da dobije poslednje mečeve. Ipak, ako vidite ekipe, koliko su oni dugo u Premijer ligi, ne može se reći da su autsajder protiv Lidsa. Opet, nisam ni zabrinut time što nas vide favoritom jer mi to želimo da budemo. Želimo da pobeđujemo, da stvari radimo ispravno. Ne bih to da umanjujem, jer imamo sve razloge da u ovaj susret uđemo sa mnogo samopouzdanja", smatra nemački stručnjak.

Činjenice kažu da Lids na Eland Roudu nije pobedio Mančester Junajted na poslednjih sedam mečeva u kupu i prvenstvu. Poslednji put Lids je slavio pred svojim navijačima 14. septembra 2002. kada je bilo 1:0. Prošle sezone, u januaru, bilo je 1:1 dok su u aprilu uspeli da slave na Old Trafordu sa 2:1. Pre toga, na sedam utakmica, Mančester Junajted je imao pet pobeda i dva remija.

Domaćin nema problema oko sastava tima, dok u timu Junajteda definitivno neće biti Benjamina Šeška i Manuela Ugartea, dok su pod upitnikom Kobi Mainu i Luk Šo.

PREMIJER LIGA, 7. KOLO

Subota

Everton - Čelsi 0:2 (0:0)

/Neto 46, 90/

Mančester Siti - Ipsvič 3:2 (2:1)

/Foden 19, Haland 34, 69 - Maeda 21, Fleming pen 90/

Brentford - Liverpul 1:2 (1:0)

/Luis Poter 44 - Munjoz 62, Isak 70/

Fulam - Hal 1:0 (1:0)

/Ivobi 33/

Njukasl - Aston Vila 0:1 (0:1)

/Manzambi 36/

Nedelja

15.00: (2,15) Bornmut (3,40) Sanderlend (3,40) MOZZART RELAX

15.00: (2,45) Lids (3,50) Mančester Junajted (2,80) MOZZART RELAX

15.00: (1,50) Brajton (4,70) Kristal Palas (6,00) MOZZART RELAX

17.30: (6,25) Notingem Forest (3,90) Arsenal (1,57) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (1,50) Totenhem (4,30) Koventri (6,50) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama