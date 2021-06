Kada odložite porodično putovanje da biste održali konferenciju za medije onda mora da je važno. Karlos Tevez ide iz Boke Juniors, ali ovoga puta u jednom pravcu, bez namere da se vrati. Klub sa Bombonjere ostaje bez kapitena, idola navijača, motivatora.

"Ovo nije oproštaj, već do skorog viđenja", počeo je Apači i nastavio: "Ovo je iskjučivo moja odluka. Istina je. Boka od vas traži maksimum i više od toga, a ja mentalno nisam u poziciji da joj to dam. Nisam imao vremena da ga imao vremena da ispratim kako dolikuje. Želim da zahvalim rukovodstvu, stručnom štabu, sagračima, ljudima iz kluba koji ga čine većim svakoga dana", rekao je Karlitos.

Mesecima unazad se u Argentini priča o tome kako Tevez nije isti čovek od smrti oca, zatim da ne neguje najsjajnije odnose sa rukovodstvom kluba u vidu Huana Romana Rikelmea i veća fudbalera, iako se Rikelme bio uz njega na konferenciji. Ali nema sumnje da ga je izuzetno zaboleo promašen penal protiv Rasinga i direktan doprinos eliminaciji u polufinalu aregentinskog liga kupa od Rasinga. Deluje da su svi razlozi zajedno kumovali odluci da okonča treći mandat u Boki.

"Mnogi su me pitali da ostanem do decembra, da sačekam dok se ljudi ne vrate na stadione. Ali ja sam želeo da odem čuvajući neke posebnememorije kao poslednje. Ne postoji ništa lepše od poslednjih ovacija Maradoni na terenu, poslednjeg puta kada me je otac gledao kako igram i postajem šampion, zadnji put kada sam ga video da lije suze radosnice. Nije mi potrebno ništa drugo da bih bio srećan. Moja krv nije crvena. Uvek će biti plavo-žuta. Vidimo se uskoro", zaključio je Argentinac.

Odlazi čovek koji je na 279 utakmica za Đenovljane postigao 94 gola i pomogao imda osvoje 11 trofeja. Tužan dan za plavo-žuti deo Buenos Ajresa.