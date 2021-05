Za one koji su rođeni u ovom gradu, i pre sopstvenog imena, mora se ustanoviti njihova pripadnost. Odrasla braća, roditelji, ujaci, stričevi, bake ili deke nadmeću se u tome ko će prvi da obuče novorođenče u neke od prepoznatljivih boja grada, a onaj koji se prvi izbori u tome, dobija to prvi da uzvikne: “Evo ga, on je naš”! I, ta pripadnost ostaje za ceo život. Ili ne?

Postoje i one male, ali ipak verodostojne priče: “Kad sam bio dete, bio sam iz drugog kluba, promenio sam se kad sam odrastao, jer tada su drugi odlučivali umesto mene”. Da, ima i takvih, barem jedan u milion, ali ih ima. Rođeni ste, odrastate, onda idete u školu, osnovnu, srednju, na studije. Stiže i prvi posao. Da ne pominjemo okolnosti prilikom stvaranja nove porodice i večita zapitkivanja: “Da li je istina da je tvoja žena Tetenges” ili ona "Tvoj suprug je jedan od onih Sabolera, ah strašno".

A, kada dođu i deca, iznova se pojavljuje i ponavlja zastrašujuća fraza u istoriji: “Pogledajte prvo da nije iz onog drugog kluba". I opet ono nadmetanje, ko će od rodbine prvi na dete da spusti neko od obeležja dva kluba. Ovde je sve nekako podeljeno na "biblijski" način, na one iz Kolona sa jedne i one iz Uniona sa druge strane. Ovo je Clásico Santafesino!

Santa Fe de la Vera Kruz je grad u istoimenoj argentinskoj provinciji, koji je 1573. godine osnovao španski konkvistador Huan de Garaj, što ga čini jednom od prvih urbanizacija područja Rio de la Plate. Status gradske luke i pokrajinske prestonice daje mu poseban ekonomski i društvni značaj. To je osmi po broju stanovnika gradu Argentini i nalazi se u centralno-istočnom delu zemlje na obalama Setubal lagune, formirane od reka Santa Fe i Saldo. Čitav ovaj region prima izrazit klimatski uticaj od daleko najveće reke u ovom delu sveta, Parane.

Grad je prebivališta za nešto manje od 400.000 stanovnika, iako njegovo gradsko područje iznosi približno pola miliona, a zajedno sa Velikom Paranom čini urbano područje sa više od 850.000 stanovnika. U ovom gradu odigrali su se neki od relevantnih događaja u argentinskoj istoriji, poput potpisivanja Ustava 1853. godine, kada se teritorijalno i odvojio od provincije Buenos Ajres. Njegova istorijska uloga u argentinskom ustavu navela je nacionalne zakonodavce da ga odaberu za mesto ustavnih konvencija 1949, 1957. i 1994. godine .

El Clásico Santafesino, poznat i kao Klasiko de Santa Fe, najčešća je upotreba imena za fudbalski rivalitet koji suočava Kolon i Union, dva najvažnija kluba u istoimenom gradu. Santa Fe, jedan je od retkih gradova u zemlji u kome lokalni klubovi po popularnosti nadmašuju Boku Juniors i River Plejt, čineći ovaj okršaj monumentalnim mečom. Nešto slično se dešava i par stotina kilometara dalje u Rosariju, i tamošnjem Klasiku Rosarinu.

Takođe, Klasiko de Sante Fe je jedan od najizjednačenijih u istoriji argentinskog fudbala, a sukobi njegovih protagonista podeljeni su u tri faze. Prvo u amaterskoj eri (1913-1931), zatim u profesionalnoj eri regionalne lige Santafesino (1931-1939) i na kraju pod okriljem turnira koje organizuje AFA od 1948. Uzimajući podatke koji su do sada verifikovani i koji odgovaraju redovnim službenim turnirima, kako u ameterizmu tako i u profesionalizmu, dva gradska rivala ukupno su odigrali 141 međusobni duel, uz 46 pobeda Uniona i 43 Kolona, dok je u 47 navrata sukob završen bez pobednika.

Klub Atletiko Kolon osnovan je 5. maja 1905. godine, od strane grupe drugara između osam i 14 godina. Bila su to gradska deca iz skromnih i siromašnih porodica. Niko od njih nije poznavao pojam institucije, u smislu pravnih pitanja, i zato ne postoji osnivački akt, ali imali su, kao i svako dete, koncept kluba rođenog iz sna, utopije, ideala ili legende. Prvenstveni naziv bio je Foot-Ball Club Colon, sve dok 1920. godine nije odlučeno da se prihvati sadašnji naziv.

Po priči, boje kluba crvena i crna, nastale su od materijala koji je jedini bio dostpan u tom trenutku, a koji su članovi uspeli da kupe u prodavnici koja se nalazila u blizini prvog igrališta. Materijal je poslat u jednu šnajdersku radnju u Rosario, a prvobitna ideja je bila da se crvena boja locira sa leve strane, dok će crna zauzeti desnu stranu dresa. Međutim, zaposleni u radnji pogrešili su u dizajnu, misleći da šiju garnituru za njihov gradski klub Njuels Old Bojse, koji treba da ide na gostovanje u Santa Fe, te su tako raspored boja uskladili njima. U početku, ovo se smatralo neugodnošću, ali ova kombinacija zadržala se i danas.

Što se tiče imena, Heada Montenegro, jedan od osnivača kluba, objasnio je okolnosti koje su dovele do izbora naziva Kolon. U izveštaju od 5. maja 1939. godine, na 34. godišnjicu od osnivanja, izneo je sledeće:

"Dok smo razgovarali o imenu koje bismo dali svom klubu, i u čitavoj toj galami i raspravci, pitao sam Anibala Rebačija, gde je Huan, njegov stariji brat. Odgovorio mi je da je na Univerzitetu u La Plati gde studira istoriju otkrića Amerike Kristifora Kolumba. Izgovarajući ovo i sam Anibal uzviknuo je ‘To je to, nazovimo ga Kolon’".

Inače Kristifor Kolumbo je italijanska verzija imena ovog moreplovca, dok se u španskom govornom području on pojavljuje kao Kristobal Kolon.

Sedište, stadion i ostali sportski objekti kluba nalaze se u četvrti Sentenario, koja je smeštena u južnom delu Santa Fea. Na raskrsnici ulica Huan Hose Paso i avenije Zavalje, a pod službenim imenom Brigadni General Estanislao Lopez, koji nosi u čast argentinskog vođe koji je vladao ovom provincijom između 1818. i 1838. godine, nalazi se njihov stadion, kapaciteta 37.000 mesta (ograničen, iako može da primi i preko 47.000 ljudi). Ali ovo zdanje nadaleko je poznato po svom legendarnom i mitskom nadimku Groblje Slonova.

Klub se pridružio AFA 1948. godine čime je započeo svoje učešće u Drugoj diviziji, a 1965. prvi put promovisan je u Primeru, postajući tako prvi tim iz grada koji se popeo u vrh argentinskog fudbala. Kolon je ujedno i tim iz Santa Fea koji je uspeo da se najduže održi u elitnom rangu, a do nedavno je bio i jedini iz grada koji je učestvovao na međunarodnoj sceni. Do danas Saboleri, kako glasi popularan nadimak ovog kluba, nemogu da se pohvale velikim sportskim dostignućima na nacionalnom nivou. Pored brojnih trofeja iz regionalnih šampionata i osvajanja počasnog kupa Primere B, koji je tada nosio naziv po najpoznatijem argentinskom diktatoru Huanu Domingu Peronu, poseduju tri pehara namenjena osvajaču Druge divizije, što predstavlja činjenicu koliko puta su ispadali i usevali da se vrate u najjači rang takmičenja.

Drugi protagonista ovog klasika je Klub Union de Santa Fe, osnovan 15. aprila 1907. godine. Zbog svog fizičkog položaja u gradu, na raskrsnici bulevara Pelegrini i avenije Lopez, poznat je i kao Club de la Avenida. Inače, klub je osnovan od igrača koji su napustili nekadašnji gradski klub Santa Fe. Cilj je bio stvoriti novu instituciju, zasnovanu na prijateljstvu i drugarstvu koje je ujedinilo grupu dečaka, pa je tako rođen novi tim pod imenom Union. Boje institucije prvenstveno su bile crna i bela, da bi se na skupštini kluba održanoj 30. juna 1907. godine, ustanovile nove i do danas zastupljene boje, crvena i bela sa vertikalnim prugama po ugledu na Atletiko Alumni, klub braće Braun, iz Buenos Ajresa koji je imao apsolutnu dominaciju tokom prve decenije 20. veka osvojivši 10 titula u periodu od 1900. do 1911. godine.

Klub se 1940. godine pridružuje AFA, a prvi put 1966. godine izborio je unapređenje u najviši rang argentinskog fudbala. Za razliku od gradskog rivala, koji ima čak duži vremenski period nastupanja u elitnom rangu ali bez nekih značajnijih istorijskih ostvarenja, Tetengesi, kako glasi popularan naziv ovog kluba, može da se pohvali jednom izuzetnom kampanjom, koja se, istina, odigrala pre više od četiri decenije.

Naime, u sezoni 1979. za format Nasional i titulu šampiona sukobili su se veliki River Plejt i do tada mali provincijski klub. Tadašnji tim Milionera, predvođen jednom od najvećih klupskih legendi Anhelom Labrunom, činila su neka od najpoznatijih imena sa fudbalske scene, poput Reinalda Merla, Danijela Pasarele, Ramona Dijaza, Leopolda Lukea koji samo godinu dana ranije u redove tima sa Monumentala, došao upravo iz Uniona, a koji se te godine mogao pohvaliti čuvenim golmanom Nerijem Pumpidom, koji je kasnije, 1986. godine sa nacionalnom selekcijom podigao zlatnu boginju na Svetskom prvenstvu održanom u Meksiku.

Prvi susret, odigran na gradskom stadionu 7. april u Santa Feu završen je nerešenim ishodom 1:1. Revanš meč održan je na Monumentalu četiri dana kasnije, 23. decembra, koji se takođe završio bez pobednika, ali ovoga puta bez postignutih golova na obe strane. Zbog pravila gola u gostima, koje je tih godina bilo na snazi, Riveru je pripisana titula šampiona, 19. u istoriji kluba. Posle ovog finala, nastupile su žustre kritike javnosti i ostalih klubova u asocijaciji,a pravila su temeljno razmatrana. Bila je to poslednja sezona sa takvim pravilom u finalu. Među Unionistima i dan danas ostaje žal na te slavne dane, kao i priča koja ne zastareva, da iako paklena postava Milionera, u penal završnici ne bi imala tako izgledne šanse naspram legendarnog Pumpida.

Prva utakmica između Uniona i Kolona o kojoj postoje novinarski zapisi bila je prijateljeskog karaktera, a odigrana 30. marta 1913. godine na terenu Tetengesa, u kojoj su Sabolerosi slavili 3:2. Prvi zvanični klasik, pod okriljem Lige Santefesine održan je 10. avgusta 1913. godine, i ovoga puta Kolon je ubedljivo trijumfovao sa 5:1.

U regionalnoj ligi održanoj 1923. godine, na kraju sezone oba kluba su se našla na deobi prvog mesta sa istim brojem bodova. Pored toga sa obe strane ostvarene su identične pobede rezultatom 3:0, s toga je odlučeno da se održi dodatni susret koji bi definisao titulu regionalnog prvaka. Odlučujući meč odigran je 6. junuara naredne godine, a ekipa Kolona slavila je sa 2:1 golovima defanzivca Huana de Huana.

Era profesionalizma u ovom klasiku započela je 9. avgusta 1931. godine, čime se ova dva kluba izuzetno ponose. Naime, u to vreme, nacionalno prvenstvo koje se još uvek zasnivalo samo na klubovima iz Metropolitan regije i oba prvenstva u provinciji Santa Fe, (liga Santafesina i liga Rosarina) bila su jedina u Argentini koja su se održavala kao profesionalna. Klasični susret održan 9. avgusta bio je prvi derbi održan u profesionalnoj epohi na tlu Argentine. Meč nikada nije odigran do kraja, prekinut je pri rezultatu 2:1 za Kolon, iz razloga nezadovoljstva igrača Sabolera iako su u tom trenutku imali rezultatsku korist. Bio je to samo prvi u nizu njihovih susreta koji će biti prekidani na ovaj ili onaj način tokom decenije tridesetih godina, sve dok oba kluba nisu pristupila zvaničnom fudbalskom savezu.

Prvi susret pod okriljem AFA odigrao se 1. avgusta 1948. godine u sklopu 11. kola Primere B, koji je ponovo pripao Kolonu minimalnim rezultatom i golom Salomona Elijasa. Dve godine kasnije, po završetku redovnog tirnira Druge divizije, klubovi nisu imali naročite aktivnosti, te je AFA organizovala kup takmičenje za drugoligaške klubove, pod nazivom tadašnjeg predsednika Huana Dominga Perona. Učestvovalo je 12 klubova raspoređenih u dve grupe. Na kraju u finalu su se našli prvaci dveju grupa, a to su naravno bili Kolon i Union. Trebali napomnuti i da je u ovom duelu trijumfovao tim Sabolera sa 4:2.

Međutim, kao najistaknutiji klasik izdvaja se onaj iz 1989. godine, kada su se oba sastava nadmetala u Nasional B ligi, novouspostavljenom drugom rangu takmičenja. U navedenoj sezoni, oba kluba su u svoje sastave dovela ozbiljna pojačanja, a sve sa ciljem da se što pre vrate u elitnu diviziju. Kako su samo prva dva mesta vodila u direktno unapređenje, timovi od 3. do 10. mesta igrali su dodatne kvalifikacije, za treće i poslednje mesto koje je vodilo u viši rang. Union je završio ligaški deo kao treći na tabeli, dok je Kolon zauzeo šestu poziciju. Kroz runde eliminacija, do finala upravo su dospela dva kluba iz Santa Fea. U julu 1989. godine, odigrane su dva finalna duela, prvi na terenu Kolona pripao je gostujućoj ekipi rezultatom 2:0, dok je u revanšu takođe slavila ekipa Tetengesa, ovoga puta sa 1:0, golom legendarnog Leonarda Medelona.

Posle više od tri decenije i povremenog mimoilaženja u rangovima takmičenja, vitalna važnost ovog klasika ponovo je podigla najveća uzbuđenja u Santa Feu. Pored fudbalskog folklora u ovog gradu, strasti i zbog jedinstvene činjenice da se mora "premlatiti" rival, noćašnji susret za Unioniste može biti presudan. Ako kojim slučajem uspeju da trijumfuju na Groblju slonova, kvalifikovaće se za plej-of. Sa druge strane Kolon se već nalazi u narednoj rundi takmičenja, a u ovom sukobu boriće se da zadrži vodeću poziciju u svojoj zoni. Ako se desi da Saboleri izgube na svom terenu, pali bi na drugo mesto, dok bi ujedno na suprotnoj strani Union stigao do četvrtog mesta u zoni B, kroz desetak dana očekivao bi nas novi Klasik Santafesina, jer bi ih put žreba naveo već u četvrtfinalu argentinskog Liga kupa.

"Poraz ima nešto pozitivno, nikad nije okončan. Sa druge strane, pobeda ima nešto negativno, nikada nije okončana" reči su čuvenog portugalskog pisca Žozea Saramaga. Ništa tačnije i bolje se ne može primeniti na sport i uopšte na fudbal kao jednu njegovu disciplinu. Čak i shvatanje da pristalice često od drveta ne vide čitavu šumu. Da se pod argumentom "fudbalskog folklora" navodi da je to igra u kojoj svaki navijač želi da njegov tim pobedi, može se prihvatiti kao validna, ali kada se shvati da veliki ciljevi i snovi ne bi trebalo da budu usresređeni na jednu fudbalsku utakmicu, tek tada se može razgovarati o veličini ove igre, a da je ne svedemo na najmanji izraz pobede u klasičnom okršaju.

Da, možda u nekom drugom svetu i vremenu. Za Argentince je to ipak sada i ovde. Klasik se ne igra, klasik se pobeđuje...

