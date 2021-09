Poslednji ples TSC-a u Senti

Neće ovog četvrtka od srpskih klubova igrati samo Crvena zvezda i Partizan. Pored predstavnika Srbije na evro-sceni, na teren će i igrači TSC-a i Napretka, odmeriće snage od 16.30 časova u okviru 9. kola Superlige.

Meč će se odigrati na stadionu u Senti i biće poslednji na kojem će TSC tu da bude domaćin. Tokom minule pauze za reprezentacije otvoren je novi stadion u Bačkoj Topoli, gde će izabranici Mladena Krstajića ubuduće igrati prvenstvene mečeve.

16.30: (1,30) TSC Bačka Topola (5,50) Napredak (10,0)

Golman Nenad Filipović istakao je da će Sentu da pamti po nekim velikim utakmicama.

„U Senti smo proveli jako lepe tri godine, koliko sam i ja u ekipi. Od samog ulaska u Superligu tamo smo odigrali najbolje sezone, odande smo se plasirali u Evropu i sada se opraštamo od tog terena. Sve te utakmice i sve te pobede će nam ostati u veoma lepom sećanju“, rekao je Filipović, koji je istakao da su mu najemotivniji bili mečevi sa FCSB-om i pobeda nad Crvenom zvezdom sa 2:0.

Krstajićev pomoćnik Stefan Janković poručio je da duel sa Napretkom ima izuzetan značaj za TSC, pre svega zbog toga što su Kruševljani jedan od najvećih rivala u borbi za Evropu. Tim iz Bačke Topole je u prošlom kolu remizirao sa Spartakom (0:0). Bio je to treći meč od poslednja četiri na kojima nije pobedio.

„U Subotici smo u utakmici sa Spartakom, po mom mišljenju, bili bolji, iako smo igrali nerešeno. Važno je da smo uspeli da sačuvamo fokus i osvojimo bod, veoma nam je važno da ostanemo neporaženi. Nastavljamo u kontinuitetu da osvajamo bodove, a to je bitno za naše ambicije da izborimo Evropu“, poručio je Janković.

Zbog povreda domaćin je oslabljen, neće igrati Leandro Pinto i Josip Ćalušić.

„To nas je poremetilo, ali ipak sa Aranđelom Stojkovićem i Nemanjom Petrovićem kao prinudnim rešenjima na poziciji beka, možemo da igramo sasvim solidno. Imamo dovoljno igrača i to onih koji mogu da igraju na više pozicija i mirni smo. Nedostajaće, ali to je, što je“, kazao je Janković.

S druge strane Napredak je u seriji od dve uzastopne pobede, u prethodna dva kola je savladao Vojvodinu (2:0) i Radnik (1:0), te se tako probio do četvrte pozicije na tabeli. Ima dva poena manje od trećeplasiranog TSC-a.

Poslednje gostovanje u Senti, u aprilu ove godine, pripalo je Kruševljanima. Slavili su tada sa 3:1, iako su sve do 60. minuta gubili. Junak je bio dvostruki strelac Marko Bačanin. Ovaj 23-godišnji napadač još nije postigao nijedan gol ove sezone, na osam mečeva je zabeležio samo jednu asistenciju. Možda baš u Senti prekine svoj post.

Zbirno gledano, ovo će da bude sedmi okršaj TSC-a i Napretka, a peti u prvenstvu. Ekipa sa severa Srbije je trijumfovala četiri puta, računajući i pobedu 2019. godine u Kupu posle penala, dok je Napredak dva puta slavio. Nijednom do sada nisu remizirali u Superligi.

IZBOR UREDNIKA

SUPERLIGA SRBIJE – 9. KOLO

Četvrtak

16.30: (1,30) TSC Bačka Topola (5,50) Napredak (10,0)

Petak

16.00: (2,65) Novi Pazar (3,25) Radnički Niš (2,70)

19.00: (1,82) Metalac (3,50) Kolubara (4,60)

19.00: (2,85) Radnik (3,30) Vojvodina (2,50)

Subota

16.00: (1,70) Čukarički (3,70) Spartak (5,20)

16.00: (2,30) Proleter (3,25) Mladost Lučani (3,20)

18.30: (1,88) Voždovac (3,50) Radnički Kragujevac (4,30)

Nedelja

18.00: (2,75) Partizan (3,05) Crvena zvezda (2,95)

***Kvote su podložne promenama