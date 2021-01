Argentinska Primera B Nasional liga, odnosno drugi rang po jačini u tamošnjem fudbalskom sistemu, nikada više klubova nije sadržala nego ove godine - čak 32. Razlog ovolikom broju ekipa je reforma koja je trebalo da usledi ove godine, međutim, zbog pandemije virusa, odložena je za iduću, a u razmatranju je čak i za 2022. godinu.

Ima ovde svega, od posrnulih šampiona, preko nekadašnjih stabilnih učesnika elite i dugogodišnjih učesnika drugog fudbalskog stepenika Argentine, pa do kivnih niželigaša željnih dokazivanja ili neke stare osvete.

Ovo je u suštini nastavak nedovršenog prvenstva iz sezone 2019/20, koje je suspendovano prethodnog proleća zbog pandemije, pa se tako pristupilo nekom totalno drugačujem formatu takmičenja, praktičnijem u datoj situaciji. Prvenstvo sadrži ligašku i eliminacionu fazu. Ligaška faza je podeljena na dva razreda sa po dve grupe. Prvi, iliti šampionski razred, obuhvata ekipe koje su se u trenutku prekida prvenstva našle na pozicijama od jedan do 16 i podeljene su u dve grupe sa po osam u svakoj. Isto tako, drugi razred, iliti gubitnički, sadrži one ekipe od 17. mesta do začelja. Finale za promociju igraju prvoplasirane ekipe iz dve grupe šampionskog razreda, a samo pobednik biće direktano promovisan u elitni rang, dok gubitniku ostaje šansa kroz dodatni baraž. Sinoć smo dobili i rivale koji će u direktnom okršaju odlučiti novog, ili pak povratnika u najjači rang takmičenja, a to su Estudijantes iz Rio Kvarta, grada u provinciji Kordoba i Sarmijento iz Hunina. Što znači da ćemo naredne sezone u eliti sigurno imati bar jedan tim iz provincije. Ali o tome nešto opširnije kada dođe vreme.

Osvrnimo se i na gubitnički razred, gde smo u sinoćnim susretima dobili i dve prvoplasirane ekipe iz grupe A, a to su San Martin iz San Huana i Barakas Sentral. Oni će takođe imati priliku da se bore za ulazak u Primera diviziju sa ekipama iz šampionskog dela, koje nisu uspele da se domognu finala. Ono što u večerašnjim mečevima preostaje da se utvrdi jeste koje će to preostale dve ekipe u doigravanja za promociju, a koje se nalaze u grupi B gubitničkog dela prvenstva.

U najboljoj situaciji nalazi se Almagro, koji je trenuto na čeonoj poziciji sa 12 bodova, zatim sledi Instituto sa bodom manje, pa Kilmeš sa deset bodova, dok šansu ima i četvrtoplasirani Braun iz Adrogea, koji je sakupio devet bodova u dosadašnjem delu takmičenja, kao i Santamarina iz Tandila.

Almagro - Čakarita Juniors, 01.10

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kada bismo se pogledom na ovaj par vratitili petnaest godina u nazad, videli bismo jedan okršaj unutar najjačeg argentinskog ranga takmičenja. No, od tada su se mnoge stvari izmenile. Almagro je bio poslednji predstavnik Zapadne zone Buenos Ajresa, koji je 2005. godine napustio elitni rang, upavši u ogromne finansijske probleme, koji su ga samo nekoliko godina kasnije odveli do Primere B Metropolitano, trećeg nivoa takmičenja. Povratak na globalni nivo iliti Nasional B usledio je u sezoni 2016/17, a već naredne bili su konkurenti za povratak u najjači rang. Iako su se tokom većeg dela prvenstva nalazili na liderskoj poziciji, na kraju ih je sustigao Aldosivi, sa kojim su delili prvu poziciju. U tom slučaju, savez je odlučio da se odigra finalni meč u kome su Ajkule iz Mar de La Plate trijumfovale sa 3:1. I narednih godina Trikolori su obezbeđivali plej-of, ali bez ozbiljnijeg učinka. Sa druge strane nekadašnji šampion države iz 1969. godine i formata Metropolitano, Čakarita Juniors je 2018. godine ponovo ispala u Nasional B, po četvrti put u poslednjih deset godina i trenutno su zakucani na dno grupe B sa samo dva osvojena boda.

Ol Bojs - Instituto, 01.10

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Albosi iz Floreste, jednog od brojnih prestoničkih kvartova, poslednji put u najjačem rangu viđeni su 2014. godine, od kada se nalaze u Nasional B, sa jednosezonskim ispadanjem u Metropolitan B u sezoni 2018/19. I ovoga puta, kao i u većini prethodnih sezona ostali su bez šanse da se makar kroz baraž dokopaju promocije. Trenutno se nalaze na pretposlednjem mestu u grupi sa šest osvojenih bodova i u poslednjem kolu dočekuju Instituto, ekipu sa druge pozicije, kojoj je pobeda imperativ kako bi se u najmanju ruku zadržala na mestu koje vodi u plej-of. Crveno-Beli iz Kordobe bili su jedan od samo pet provincijskih klubova koji su učestvovali u prvom izdanju Primera Divizije kakvu poznajemo danas, nakon reforme sprovedene 1986. godine. Međutim od prvog ispadanja 1990. godine pa do danas ukupno su ispali tri puta, zaključno sa 2005. godinom od kada su učesnici Nasional B, gde danas imaju status kluba koji najduže učestvuje u ovom rangu takmičenja od njegovog osnivanja sa ukupno 25 odigranih sezona. Odatle je inače u Palermo stigao Paulo Dibala 2012. godine.

Kilmeš - Braun de Adroge, 01.10

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Još jedan nekadašnji šampion Argentine iz 1912. i 1978. našao se u drugom stepenu takmičenja, po drugi put u poslednjih deset godina. Ove godine, nastupima u Nasional B, Kilmeš se izjednačio po broju sezona provedenih u eliti i u drugom rangu takmičenja, bilo to u Primeri B kao do 1986. ili u Nasional B danas, sa po 61 sezonom u svakoj, što znači da su učesnici argentinskog ligaškog sistema preko 120 godina. Trenutno su na trećoj poziciji u grupi, pa im čak ni pobeda nad Braunom ne garantuje mesto u plej-ofu, kao i u slučaju njihovog protivnika koji se sa bodom manje nalazi na poziciji niže. Trikolori iz partida Admirala Brauna u Južnoj zoni Ajresa nikada nisu bili učesnici najjačeg ranga. Naprotiv, kroz istoriju su najčešće bili učesnici Primere C Metropolitano, čak 35 godina. Tek krajem 90-tih godina prošlog veka i početkom 2000-tih uspeli uspeli su da se domognu drugog nivoa klupskog takmičenja u Argentini.

Himnasija Huhui - Santamarina, 01.10

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Mlađa sestra daleko poznatije Himnasije iz La Plate, u poslednje kolo ulazi bez ikakvih šansi za nastavak takmičenja u ovoj sezoni. Vukovi iz Huhuija poslednji meč u najjačem rangu odigrali su u sezoni 2008/09, od kada su članovi Nasional B. Poslednji put kada su bili konkurenti za povratku u elitu, 2016. godine, završili su na trećem mestu iza Čakarite i prvoplasiranog Taljeresa iz Kordobe. Sa druge strane nalazi se Deportivo Santamarina iz Tandila, klub koji je kroz istoriju većinu vremena provodio u regionalnim ligama. Pre reforme ligaškog sistema 1986. godine, tada kao klub Ramon Santamarina i prvak regiona Tandlijense za 1985. godinu izborio je učešće u najjačem rangu takmičenja, kada se još uvek održavao format Nasional. Uspeli su čak da prođu grupnu fazu zajedno sa Estudijantesom iz La Plate, ali su već u prvoj rundi eliminacija ispali od Independijentea ukupnim rezultatom 6:3. Od 2005. godine bili su učesnici Federal A, trećeg po jačini ranga, sve do sezone 2013/14 kada su izborili ulazak u Nasional B, koju nisu napuštali do danas. Trenutno se nalaze na petom mestu u grupi, sa istim brojem bodova kao i Braun, ali sa samo jednim golom lošijom razlikom. Kao i Kilmešu i Braunu, ni njima pobeda ne garantuje mesto u plej-ofu, što ne znači da u večerašnji duel neće ući maksimalno angažovani.

Piše: ĐORĐE RADONJIĆ

NASIONAL B - 7. KOLO

Utorak

01.10: (4,10) Ol Bojs (3,35) Instituto (1,85)

01.10: (1,80) Almagro (3,30) Čakarita (4,50)

01.10: (2,10) Himnasija (3,15) Santamarina (3,50)

01.10: (2,15) Kilmeš (3,10) Braun de Adroge (3,40)