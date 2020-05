Posvećeni Milenković: Gledao sam snimke svih mečeva i analizirao greške

Talentovani srpski defanzivac Nikola Milenković maksimalno je iskoristio slobodno vreme tokom karantina izazvanog pandemijom virusa korona. Štoper Fiorentine poručuje da je detaljno radio na analizi svih detalja, koji će mu pomoći da napreduje kao igrač.

Milenkovića takođe raduje što Dušan Vlahović ima slično razmišljanje po pitanju treninga i igračkog razvoja, baš kao on.

"Ja sam takav momak, uzvek se trudim da izvučem maksimum iz svog tela. A da bih bio spreman vrlo mi je važan individualan rad, čak i dodatni treninzi. Tada svako radi na svoj način. Uvek mnogo radim na proučavanju protivnika, gledam sve snimke utakmica. Čak i moje, zbog analize grešaka ili moždaa napretka. Sviđa mi se što Dušan ima veliku želju da se uvek usavršava. Slični smo, gladni smo napretka svaki dan. Uz posao uvek nešto naučite, glava je važna za razvoj. Srećan sam što Vlahović ima isti stav", kaže Milenković za zvanični kanal Fiorentine.

Igrači su konačno dočekali povratak na teren.

"Vratili smo se u sportski centar i borimo se da se pripremimo za nastavak prvenstva. Biti u mirovanju dva meseca nije lako i nećemo odmah biti spremni za mečeve. Konačno smo se vratili onome što najviše volimo. Sada u početku moramo da radimo na kondiciji, nema mnogo lopte na treningu, ali važno je da smo se vratili i da možemo da treniramo. Zajednički treninzi mnogo nedostaju, kao i svakom fudbaleru, to je normalno. Ono što vas zabalja je druženje sa drugarima".





Milenković je kontakt sa porodicom i prijateljima održavao preko društvenih mreža, dok je Dušan Vlahović imao problem sa virusom korona, ali je ozdravio na vreme i potpuno spreman dočekao nove izazove.

"Srećom, sada je dobro i on se vratio na posao. Oduševljen je što je preboleo bolest i što se može vratiti treninzima. Ako mogu da mu pošaljem poruku, rekao bih mu da ostane skroman i radi kao i do sada. Može da dogura vrlo visoko, jer je vrlo snažan".

Legendarni Frank Riberi doneo je poseban kvalitet ovom timu.

"On je neverovatan fudbaler. Neverovatan čovek. Ima drugačiji stav od ostalih. Sve je osvojio u karijeri, ali sa svima, od kuvara do igrača, razgovara na isti način. Doneo je pobednički mentalitet svima u svlačionici, Često nam priča, zadovoljan je što tim raste. On je šampion na terenu, kada ima loptu svi se osećamo sigurnije. On je primer, veoma je skroman. Harizmatična osoba. Takođe zna da se šali na svoj i tuđ račun. On je uzoran profesionalac, uvek radi u teretani. Veoma je gladan, uvek želi da pobedi. Zaista sam srećan što mogu da igram sa njim".

Svi su željni povratka na Artemio Franki.

"Velika mi je želja da igramo na našem stadionu, čak i bez navijača. Nedostaju mi, nedostajaće mi. biće drugačije prihvatiti teren ovako, bez naših pristalica na tribinama. Neće biti adrenalina, na primer kada izađete na teren, ali tako će biti sv ima. Mislim da nastavkom sezone i ovako možemo da donesemo malo radosti našim navijačima", poručio je Milenković.