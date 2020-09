Ono o čemu je maštao da učini Pari Sen Žermen u finalu Lige šampiona, ali i svi ostali klubovi sa kojima se sastajao mihenski Bajern u 2020. godini, uspeo je da učini sjajni Hofenhajm. Sastav Sebastijana Henesa je izuzetnim kontranapadima zadao teške udarce očigledno ozbiljno umornoj ekipi Hansija Flika i zadao joj prvi poraz u ovoj godini i to izuzetno ubedljiv, mogao je da bude još teži da su nekoliko odličnih šansi iskoristili Dabur i Kramarić - 4:1 (2:1).

Bajern je poslednji poraz doživeo u decembru prošle godine od Burusije Menhengladbah. Od tada je krenuo pobednički niz koji je uspeo samo da zaustavi Lajpcig (0:0), ali ovo što je Hefenhajm učinio dugo niko nije bavarskom gigantu. Henesov tim čitavu utakmicu igrao na kontranapade i to ubitačne, imao je samo 30 posto loptu u svom posedu, ali to nije igralo nikakvu ulogu u Zinshajmu. Sve je krenulo golom Bičakčića od 16. minuta, a kada je osam minuta kasnije Dabur duplirao prednost bilo je jasno da su gosti u ozbiljnim problemima. Džošua Kimih je u 36. minutu vratio Bajern u život sjanim pogotkom sa ivice kaznenog prostora i motivisao goste da dodaju gas, ali u drugom poluvremenu kao da ih je stigao umor posle utakmice Superkupa Evrope sa Seviljom. To je iskoristio Andrej Kramarić i sa dva pogotka rešio pitanje pobednika. Mogao je Hrvat i do još jednog, ali nije imao dovoljno sreće u nekoliko navrata.

Flik je sebi dozvolio luksuz da malo odmori Roberta Levandovskog, pa se od starta meča na terenu našao Džošua Zirkze,ali se on jednostavno nije snašao u tako važnoj ulozi. Ali, nije učinak golobradog momka bio ključan za ishod ovog meča, niti kretanje rezuktata. Bajern posle dugo vremena nije imao kontrolu nad lopto. Jeste je dugo držao u svom posedu, ali svaki put kada bi ostao bez nje u posedu domaćin je praktično bio u gol šansi.

A pored svih tih kontranapada gosti su prvi put pali iz prekida, koji je u 16. minutu odlično izveo Denis Gajger, a Bičakčić nadvisio sve svoje čuvare. Dabur je u 24. minutu zablistao nakon velike greške Pavara, istrčao kontranapad i onda na efektan način prebacio izletelog Nojera. Fantastični Izraelac je tada pokazao kakav je majstor, ali je nakon toga svaki njegov udarac uspeo da zaustavi nemački golman, koji je tokom čitavog meča vadio fleke poslednje linije svog tima.

Kimihova lepotica u završnici prvog poluvremena kao da je dala lažnu nadu favorizovanim gostima da mogu do preokreta u nastavku. Uvođenjem Levandovskog i Gorecke, a kasnije i Komana Hansi Flik jekrenuo na sve ili ništa. Međutim, odbrana je ostala potpuno nezaštićena. Izuzetno važnu uglogu u završnici meča odigrao je nezaustavljivi Ilas Bebu.Tamnoputi napadač Hofenhajma je prvo asistirao Kramariću u 77. minutu, a onda je u nadoknadi iznudio jedanaesterac koji je u svoj drugi pogodak pretvorio Hrvat.

Bajernu je jedno ovakvo otrežnjenje možda bilo i neophodno u ovom trenutku, pa bi ceh mogla da plati Herta narednog vikenda. Hofenhajm ima velikih šest bodova nakon dva odigrana kola i gostovanje u Frankfurtu će dočekati sa velikim samopouzdanjem.





BUNDESLIGA - 2. KOLO

Petak

Herta - Majnc 1:3(0:2)

/Hintereger 77ag - Andre Silva 30, Dost 36, Rode 71/

Subota

Bilefeld – Keln 1:0 (0:0)

/Edmundson 79/

Augzburg – Dortmund 2:0 (1:0)

/Udokai 40, Kaliđuri 54/

Leverkuzen – RB Lajpcig 1:1 (1:1)

/Demirbaj 20 – Forsberg 14/

Menhenladbah – Union Berlin 1:1 (0:0)

/Turam 56 – Šloterbek 80/

Majnc – Štutgart 1:4 (1:1)

/Kuason 13 – Vamangituka 45, Didavi 61, Klimovic 80, Kalajdžić 86/

Šalke - Verder Bremen 1:3 (0:2)

/Ut 90+3 - Filkurg 22, 37, 59p/

Nedelja

Hofenhajm - Bajern 4:1 (2:1)

/Bičakčić 16, Dabur 24, Kramarić 77, 90+2 - Kimih 36/

18.00: (2,95) Frajburg (3,30) Volfzburg (2,45)

