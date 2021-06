Aktuelni vladari planete, viceprvaci Evrope, sada jači za povratnika Karima Benzemu. Bez sumnje najveća vest iz tabora francuske reprezentacije. Mala minutaža Olivijea Žirua u Čelsiju, te povreda Antonija Marsijala prinudile su Didijea Dešana da pređe preko vlastitih principa i vrati napadača madridskog Reala u državni tim, prvi put od 2015. i skandala sa seks-snimcima Benzeminog nekadašnjeg saigrača Metjua Valbuene.

Bilo, prošlo, Francuzi su zaboravili Benzemine navodne nestašluke, sada im ide voda na usta dok zamišljaju ofanzivni trio Kilijan Mbape – Karim Benzema – Antoan Grizman.

A kad na to dodamo da će iza njih dejstvovati čovek-tim N’Golo Kante, pa Pol Pogba, koji je za reprezentaciju uvek igrao bolje nego za klub, te Toma Lemar, novopečeni prvak Španije „otkriven” u pobedi nad Holandijom od 4:0 kada ga je L’Ekip nagradio „devetkom”, da ni pozadi ne škripi, jer su tu Rafael Varan, Žil Kunde, Presnel Kimpembe, Klemon Lengle, Benžamen Pavar, Lukas Ernandez… onda je sasvim jasno da Francuzi na EURO idu sa šampionskim ambicijama.

Uostalom, i njihov drugi tim bi gađao zlato, o tome svedoči i to što do Dešanovog tima nisu mogli Nabil Fekir, Teo Ernandez, Tangi Ndombele, Edoardo Kamavinga, Dajo Upamekano, Đibril Sidibe, poslednje Liverpulovo pojačanje od 40.000.000 evra Ibrahima Konate, pa Realov startni bek Ferlan Mendi, Usem Auar, Lilov Žonatan Ikone, Aleksandr Lakazet…

(2.75) Francuska (3.05) Nemačka (2.75)

Najluđe je ipak to što Dešan zaista nije bio nepravedan prema bilo kome. Ako gledamo po dubini sastava – brutalan sastav. Na desnom beku Pavar i Duboa, na levom Erandez i Dinj, na dva štoperska mesta Varan, Kimpembe, Lengle, Kunde Zuma, u vezi Kante, Pogba, Rabio, Sisoko, Toliso, po krilima Grizman, Mbape, Tiram, Lemar, Dembele, Koman, u špicu možda najslabija konkurencija Benzema, Žiru, Ben Jeder.

I baš tu, gde je najtanje, Francuzi bi mogli da se opeku. Ne zato što su Benzema, Žiru i Ben Jeder loši. Naprotiv. Čak je i Žiru, ove sezone skrajnut u Čelsiju, za reprezentaciju uvek obavljao sjajan posao. U kvalifikacijama je sa šest pogodaka bio prvi strelac ekipe. Međutim, Benzema sigurno nije vraćen da bi sedeo na klupi, a iako su francuski mediji pisali da je većina ekipe oduševljena zbog Karimovog povratka, ne treba zaboraviti da je on svojevremeno govoreći o poređenjima sa Žiruom rekao: „Nemojmo da mešamo Formulu 1 i karting, i to kažem ljubazno.”

Karim Benzema (©Reuters)

Već posle prve pripremne utakmice sa Bugarskom, Žiru je, nakon što je ušao sa klupe i u finišu meča postigao dva gola za pobedu od 3:0, pomalo ljutito odgovorio na pitanje zašto se “probudio” tek pred kraj utakmice.

“Kažete da sam bio diskretan? Dobro, ali to je i zato što nekad tražim loptu, ali mi je ne daju. Dozivao sam saigrače koliko sam mogao, tražio rešenja“.

Ugledni Ekip je bez dvojbe napisao: mislio je na Mbapea. Jer...

“Sa dve dobre asistencije Benažamena Pavara i Visama Ben Jedera uspeo sam da ubijem utakmicu. Ali mogli smo to da učinimo i ranije i postignemo više golova da smo bili efikasniji“.

Naravno, Žiruu sigurno nije prijalo to što ga je Benzema izbacio iz startnih 11, ali svi u Francuskoj su saglasni da je ovaj drugi kompatabilniji u tandemu sa Mbapeom i da as Pari Sen Žermena mnogo više voli da igra sa kolegom iz Reala.

Mbape se navodno toliko iznervirao da je planirao da na konferenciji za novinare iznese svoju stranu priče, ali ga je Dešan ubedio da odustane i koncentriše se za meč sa Nemačkom.

IZBOR UREDNIKA

Benzemin povratak toliko je odjeknuo Francuskom da su agencije za istraživanje javnog mnjenja čak sprovodile i ankete i saznale da je sada 57 odsto javnosti za Karima u reprezentaciji. Mlađi su ponajviše doprineli takvom stavu.

Dešan se u međuvremenu konsultovao s veteranima u timu, pre svih Varanom i Lorisom, a potom obavio i razgovor s Benzemom. Uverava javnost da su ratne sekire zakopane. Lokalni mediji tvrde da ga je ekipa želela u svlačionici. Igrao je Benzema s Lorisom, Pogbom, Varanom, Sisokom, Grizmanom… Mbape i Kimpembe su odrastali gledajući ga. I sada je na Karimu da pokaže da je zreo da bude lider u svlačionici svetskog prvaka.

„Videli smo se, dugo razgovarali o svemu. Onda sam ja dugo razmišljao o svemu. Neću otkriti detalje razgovora, to je između nas. Meni je bio potreban taj razgovor, i njemu je bio potreban.”

Ipak, ne treba da idemo predaleko u prošlost da bismo videli kako brzo jedna varnica može da zapali svlačionicu Francuza. Na Mundijalu 2010. Nikola Anelka je poludeo na selektora Remona Domeneka i doslovce mu rekao: „J..i se, k…in sine!” Logično, izbačen je iz tima, ali je onda Patris Evra skočio na Domenekovog pomoćnika Roberta Duverna, selektor je mora da razdvaja, a onda je bivši as Mančester junajteda na očigled stotina navijača na otvorenom treningu odjurio s terena. S njim se povukla i ekipa, sela u autobus i navukla zavese na prozore odbijajući da trenira dok Anelka ne bude vraćen u tim. Posramljena Francuska je takmičenje završila u grupnoj fazi, bez pobede.

Dešan, naravno, nije Domenek i vrlo dobro zna koliko je važna atmosfera u svlačionici. Bio je član šampionske generacije s Mundijala 1998. koju su neretko opisivali kao „black, blanc, beur” iliti “crna, bela, arapska”. Cela zemlja se ujedinila oko te ekipe.

Ali Benzema je posle odstranjivanja iz ekipe 2016. godine umeo da i Dešana nazove rasistom i, mada mu je selektor to očigledno oprostio rekavši da su se obojica u međuvremenu promenila, jasno je da bi Karim u svlačionici mogao da predstavlja tempiranu bombu.

Dešan je sigurno dobro promislio pre no što je Benzemu vratio u tim, jer je time ugrozio vlastiti princip po kome je atmosfera najvažnija za jednu ekipu. Tomas Tuhel jeste marginalizovao Žiruovu ulogu u Čelsiju, ali on i dalje postiže gol na svakih 100 minuta na terenu, i u Premijer ligi, i u Ligi šampiona. Benzema je tu čak slabiji, ali on je pokazao klasu time što je posle odlaska Kristijana Ronalda u Juventus preuzeo ulogu lidera u Realu. Da nije bilo Benzeminih golova, ne bi Kraljevski klub do poslednjeg kola bio kandidat za titulu u Španiji.

Utisak je ipak da bi Benzema mnogo teže pristao na ulogu rezerviste no Žiru, koji se poslednjih godina već svikao na klupi sve vreme sjajno se snalazeći kao džoker. Utisak je takođe da će golgeter poput Benzeme – poznat po tom što radi za ekipu više nego bilo koji drugi špic – savršeno otvoriti prostor za supersoničnog Mbapea i Grizmana.

Igrači Francuske slave gol (©Reuters)

Na ostalim pozicijama – jaki kao zemlja. Varan i Kimpembe čini se zakucani u startnih 11, mada ovaj drugi povremeno ima žute minute i mnogi bi pre njega videli Kundea, Pogba i Kante ne brinu za minute, a iako na Evropskom prvenstvu neće igrati čak devetorica svetskih šampiona iz 2016, samo su večito povređeni Umtiti i Blez Matuidi, koji u MLS ligi čeka penziju, otpali iz ekipe koja je igrala EURO 2018. Dešan je čak pomilovao i Adrijena Rabioa, koji je te 2018. odbio da bude na listi rezervnih igrača. S druge strane, Emerika Laporta je „oterao” u reprezentaciju Španije, a odavno je već skrajnuo i Benžamena Mendija, još jednog igrača čije mu se opušteno ponašanje u svlačionici (često je kasnio na sastanke) nije dopadalo.

Što se napada tiče, ako Mbape, Grizman i Benzema „kliknu” – spasavaj se ko može. Grizman je na Mundijalu 2018. bio uvršten u idealnih 11, postigao je četiri gola i namestio još dva, a polako je pronašao igru i u Barseloni. Mbape je ipak prva zvezda tima, ove sezone je postigao 42 gola za Pari Sen Žermen i uz Erlinga Halanda smatra se za fudbalera koji bi u narednoj deceniji trebalo da dominira svetskim fudbalom sad kad polako odlaze Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi.

Mbape je igrač koji bi morao u najskorijoj budućnosti da uzme Zlatnu loptu, a ako to hoće da učini već ove sezone, moraće da zablista na kontinentalnoj smotri kako bi naterao ljude da zaborave na neuspehe sa Svecima i u Ligi šampiona i u Ligi 1. Zato će u njega biti uprte sve oči javnosti.

SVE KVOTE ZA EURO - FINALE PRVENSTVA, TIMOVI, IGRAČI...

A kad već pričamo o zvezdama tima, moramo da pomenemo i N’Gola Kantea. Pojeo je Tonija Krosa, Luku Modrića i Kazemira u Ligi šampiona, oduševio opet i u finalu s Mančester Sitijem i nije čudo što se navijači šale da je Kante sam u Top 3 najbolja vezna reda u 21. veku. Čuvena je i ona da voda pokriva dve trećine planete, a ostalo pokriva – N’Golo Kante. Ima ga svuda, a zbog njega će i Pogba imati svu slobodu na sredini terena. „Hajp” oko Pogbe odavno je prošao i niko ga više ne svrstava ni među 10 najboljih na planeti, ali kad obuče dres Trikolora, zaista podseti na igrača koji je u Juventusu izgledao kao momak koji bi mogao sam da pregazi protivnika. Kao što niko ne može da kaže da ima bolji ofanzivni trio od Francuza, niko ne može da kaže ni da ima bolji tandem u vezi. Uostalom, Francuzi nikad nisu izgubili utakmicu u kojoj su Kante i Pogba igrali od prvog minuta. Savršeno komplementarni, jedan da frustrira rivala, drugi da iznosi loptu napred.

Sve skupa, iako su zapali u grupu smrti sa braniocem titule Portugalijom, te Nemačkom i autsajderima iz Mađarske, Francuzi moraju da prođu dalje, posebno zato što u nokaut fazu idu i četiri najbolje trećeplasirane ekipe. I ne samo to. Sa kvotom 6,00 Francuzi su uz Engleze najveći favoriti da osvoje EURO. A samo još Belgija, Španija i Portugalija su jednocifreni kad su u pitanju kvote u Mozzart kladionicama.

Prvaci sveta. Vicešampioni Evrope. Ništa manje se od njih ne očekuje. Posebno sad kad je tu Benzema. Ako Dešan uspe da ga kontroliše.





PROJEKTOVANA CENA STARTNIH 11 SA TRANSFERMARKTA 584.000.000