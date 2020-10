Kada je sve prenoćilo i kada su se strasti stišale, izvesno je da je Jirgen Klop makar jednom i makar u sebi pomislio da bi bolje bilo da je izgubio derbi od Evertona, a da je Virdžil van Dajk ostao zdrav i čitav. Da se nije dogodio onaj krvnički start Džordana Pikforda...

Zvanične potvrde još nema, ali sve je izvesnije da će jedan od najboljih štopera sveta i ključna karika u odbrani Liverpula morati na višemesečnu pauzu.

Ne piše se, dakle, dobro defanzivnoj liniji Redsa u kojoj sada kao štoperi ostaju Žoel Matip i Džo Gomez, koji su i sami poslednjih sezona kuburili sa povredama, odnosno nekoliko mladih centralnih bekova bez iskustva u Premijer ligi.

Otkako je doveo Van Dajka za 75.000.000 funti iz Sautemptona Klop se nije našao u ovako teškoj poziciji, pa ne čudi što se ostrvski mediji bave ovom temom i postavljaju pitanje - šta sad? Koga će Nemac prekomandovati na poziciju štopera?

"Virdžil je više puta igra preko bola, nikada nije želeo da propusti utakmicu. Ne znaš kakva je povreda u pitanju, ali ono što svi vide jeste da ovo uopšte ne izgleda dobro", kazao je Klop bez onog karakterističnog osmeha posle jučerašnjeg derbija.

Ukoliko se ispostavi da će Van Dajk zaista morati van terena sedam, osam meseci moglo bi Klopa skupo da košta tvrdoglavost i odluka da proda Dejana Lovrena a da ne angažuje zamenu...

Pa da vidimo šta kažu Englezi, ko će u rotaciju sa Gomezom i Matipom?

FABINJO

Ako Davida Alabu smatramo najboljim univerzalcem današnjice, Brazilac Fabinjo komotno bi mogao da bude broj dva. Ne radi se stilski sličnim igračima, međutim po broju pozicija koje mogu da pokriju - to je to. Još dok je bio u Monaku Fabinjo je igrao na nekoliko pozicija u timu, između ostalog na štoperu i desnom beku.

Uostalom, prošlog meseca Klop ga je u derbiju sa Čelsijem koristio baš kao centralnog defanzivca, u paru sa Van Dajkom. I bio je sjajan. Timo Verner nije mogao da opepeli...

S obzirom na poveći broj igrača koji mogu da odmene Fabinja u veznom redu, deluje da je Brazilac najlogičnije i verovatno najbolje rešenje da odmeni povređenog Van Dajka.

DŽORDAN HENDERSON

Hendo je vojnik kluba, odrađuje veliki posao u veznom redu, međutim nikakav problem ne bi imao da se spusti niže. Na mestu štopera odigrao je znatno manje utakmice nego Fabinjo, ali iza njega stoji ogromno iskustvo kojim može da nadoknadi sve druge nedostatke.

Henderson je igrao na mestu štopera zajedno sa Van Dajkom u polufinalu FIFA klupskog prvenstva sveta prošlog decembra protiv Montreala. Jirgen Klop bio je posle meča veoma zadovoljan kako je odradio svoj deo posla. Alkantara, Vajnaldum, Oks Čemberlen i Nabi Keita učinili bi da se Hendov izostanak iz sredine ne oseti...

FILIPS, VAN DEN BERG, BILI KUMETIO, RIS VILIJAMS

Niko od ovih momaka nema ni minut u Premijer ligi i to je ključni razlog što će Jirgen Klop ovim momcima uglavnom popunjavati klupi i koristiti ih u Liga kupu i FA kupu. Ako neko i može ozbiljno da konkuriše za startnih 11 onda je to 23-godišnji Natanijel Filips, momak koji nije želeo da ode novu pozajmicu tokom leta i jeseni. Možda bi to moglo da mu se isplati. Ali samo možda... U drugom delu prošle sezone Filips je dobro odigrao na pozajmici u Štutgartu, ali ipak treba imati u vidu da se radi o Cvajti, nemačkoj drugoj ligi.

Van den Berg (18) i Ris Vilijams (19) debitovali su za Redse u kupovima, dok Bili Kumeto (17) još nije uspisao minute u seniorskom fudbalu. To dovoljno govori kakve su im šanse da ih Klop dugoročnije koristi u Premijer ligi i Ligi šampiona.