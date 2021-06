Ako na neku reprezentaciju treba računati kada je u pitanju rezultat iz drugog plana, onda je to odlični sastav legendarnog Andreja Ševčenka. Ukrajina je plasman na Evropsko prvenstvo obezbedila posle najboljeg kvalifikacionog ciklusa u svojoj istoriji. Zavidan rezultat najavili su remijem u Lisabonu sa Portugalijom bez golova, posle kojeg verovatno nisu ni slutili da će završiti na prvom mestu u grupi B, ispred moćne selekcije Fernanda Santosa. Ali ne samo da su u tome uspeli, već su to učinili na prilično impozantan način, bez poraza. Koliko mogu da budu moćni pokazali su u julu 2019. godine fantastičnom pobedom nad selekcijom Srbije u Ljvovu (5:0), dok je potvrda kvaliteta i visokih mogućnosti stigla četiri meseca kasnije, kada je u Kijevu srušena i Portugalija (2:1).

Pod Ševčenkom je Ukrajina stabilna u defanzivi, ali i vrlo moćna kada krene u napad. Nedostatkom ove ekipe se smatra izostanak ubitačnog golgetera, pošto je vodeći strelac u kvalifikacijma Roman Jaremčuk postigao četiri gola. Ipak, to samo pokazuje da Ukrajinci timski napadaju svoje protivnike i ne zavise od učinka jednog igrača. Doduše, treba napomenuti da je Jaremčuk prošlu sezonu u belgijskom Gentu završio sa 23 postignuta gola, pa bi baš na ovom turniru mogao da pokaže svoju golgetersku klasu. Ruslan Malinovski, Andrij Jarmolenko i Aleksandar Zinčeko su igrači najfinijeg kova i biće pravo zadovoljstvo gledati ih na turniru.

(1,72) HOLANDIJA (3,50) UKRAJINA (5,40)

Ipak, ogroman udarac predstavljaće povrede igrača, a pre svih izostanak Evgena Konopljanke, što bi moglo da utiče na to da se Ševčenko odrekne formacije 4-3-3 koju je najčešće forsirao u kvalifikacijama za ovo takmičenje i definitivno se prebaci na sistem 3-5-2, koji je bio u prvom planu u martovskim kvalifikacijama za Mundijal u Kataru. Ipak, ako sjajni Viktor Cigankov bude potpuno spreman Ukrajinci će imati znatno više opcija. Ozbiljan kandidat za Konpoljankino mesto je i Aleksandar Zubkov, dok brzinu i kreativnos u manevru može da pruži i Marlos, što dovoljno pokazuje da ovaj tim ima neophodnu širinu u igračkom kadru.

"Glavno je to da imamo određeni stil igre, koji nećemo menjati. Imamo svoje principe kojih se pridržavamo. Možda ćemo biti u prilici da igramo u formaciji 4-3-3 ili na primer 3-5-2, ali kada su principi u pitanju, oni se neće promeniti", pojašnjava Ševčenko.

Projektovana cena startnih 11 po Transfermarktu – 144.500.000 evra

Konopljanka nije jedini povređeni igrač u ekipi. Veliki udarac za Ševčenkov tim predstavljaju i izostanci Bogdana Mihajličenka, Vitalija Bujalskog, Artema Bondarenka i Viktora Kovalenka, ali vremena, ni potrebe za kukanjem, u Ševčenkovim taboru nije bilo.

Daleko važnije od same formacije jeste to da su Ukrajinci pod Ševčenkovim vođstvom došli do prave igre, igraju sjajan, moderan tranzicioni fudbal, iz kojeg mogu da unište svakog protivnika. Ali sa druge strane se dobro snalaze i u situaciji kada iz poseda žele da nadmudre rivala. U konkurenciji Holandije, Austrije i Makedonije vidimo ih u nokaut fazi, a onda će sve biti moguće.

Ukrajina pobednik gupe - kvota 5,50

Prošla sezona u dresu Mančester Sitija izbacila je na videlo vanserijske kvalitete Aleksandra Zinčenka. Odigrao je izuzetno na pozijii levog beka, iako u Ukrajini ima važnu ulogu u srcu manevra, što je njegovo prirodno mesto u timu. Odlične partije u dresu Građana dodatno su mu podigle samopouzdanje i mogle bi da budu ključne na Evropskom prvenstvu. Kod Ševčenka ima ogromno poverenje, kao i dosta slobode u ofanzivi, a svoju izuzetnu teniku koristi u kreiranju opasnih akcija državnog tima. Verujemo da će na Evropskom prvenstvu tek pokazati svu svoju igračku raskoš.

Zinčenko bi možda mogao da bude prva zvezda ove ekipe, ali bi ključni igrač ekipe trebalo da bude Ruslan Malinovski. Fantastični vezista Atalante uživa u ulozi lidera, voli da komanduje na terenu, odličan ja na lopti, otvara prostor, a na kraju poseduje i razoran udarac, koji može da bude koban za protivnika. Definitivno se radi o igraču koji ima najveći uticaj na igru ekipe.

Ševčenko je na selektorsku poziciju stigao posle katastrofalnog učešća Ukrajinaca na Evropskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine (tri poraza, gol razlika 0:5), a ključna stvar je bilo to što je legendarni as Milana dobio poverenje i nakon neuspelog plasmana na Mundijal u Rusiji dve godine kasnije. Ukrajinci su već u tom kvalifikacionom ciklusu pokazali transformaciju i visoke mogućnosti, pa je plasman na ovaj turnir predstavljao nagradu dobro osmišljenog razvojnog koncepta. Oformio je tim koji ume da se transformiše po potrebi i zahtevima koje nalaže igra protivnika, ali ono što se smatra njegovim osnovnim poduhvatom jeste to što je svojim igračima uspeo da usadi pobednički mentalitet.

"Glavni zadatak je da prođemo kroz grupnu fazu. Shvatamo da moramo da igramo protiv vrlo jakih timova, Holandija je jedan od favorita za osvajanje turnira, Austrija je baš kao i mi igrala vrlo dobro tokom kvalifikacija, a u uvertiri turnira je pokazala da poseduje vrlo kvalitetne igrače. Imaju svoj stil, kojeg se striktno drže i on im pomaže da dođu do pravih rezultata. Makedonija je takođe solidan tim, štaviše, pobedili su Nemačku u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru, što pokazuje da se radi o ekipi na koju treba ozbiljno računati", rekao je Ševčenko.

Ukrajina pobednik prvenstva - kvota 65,0

Selekcija koja predstavlja pravu noćnu moru reprezentaciji Srbije (pet pobeda i remi u šest međusobnih mečeva) svesna je da ne spada u krug favorita za osvajanje turnira, ali daleko od toga da će se uplašiti predstojećih izazova. Ukrajina ima kvaliteta da postane pravi hit turnira, ali će joj za to biti potrebna i značajna doza sreće. Njihovi protivnici sebi ne bi smeli da dozvole da podcene Ševčenkov tim, jer bi u suprotnom mogli katastrofalno da prođu u međusobnom okršaju. Holanđane na startu trurnira definitivno očekuje pakleno težak izazov.