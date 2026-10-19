Pravila, pravila... Milošević ne može kao Mudrinski

Naime, u Portugaliji, pravila kažu da igrač ne može da igra u odloženom susretu ukoliko nije bio registrovan za klub u vreme kada je meč prvobitno trebalo da se odigra, a to je u ovom slučaju 16. avgust. Milošević je prvi susret u dresu novog kluba u Primeiri odigrao 31. avgusta protiv Vitorije Gimarais, kada je na terenu proveo 25 minuta.

Tako će mladi napadač i dalje morati da čeka na gol prvenac, pošto na četiri meča do sada ili za ukupno 177 minuta na terenu nije uspeo da zatrese mrežu protivnika.

21.15: (1,55) Braga (4,00) Žil Visente (6,50)

Milošević je samo jednom bio na terenu svih 90 minuta, protiv Estorila u šestom kolu, kada je njegov tim slavio sa 1:0. U prošlom kolu kod kuće protiv Sportinga iz Lisabona sedeo je na klupi, a Braga je izgubila sa 3:1.

Zanimljivo je da je u srpskom fudbalu ranije zabeležen slučaj da je jedan igrač imao više odigranih utakmica nego što je bilo odigranih kola. U pitanju je bivši igrač Crvene zvezde, Ognjen Mudrinski.

On je u sezoni 2012/13 odigrao meč prvog kola za Jagodinu protiv kulskog Hajduka. Za Jagodinu je upisao tri utakmice pre nego što je prešao u Crvenu zvezdu, za koju je kasnije igrao na odloženom meču prvog kola sa Javorom u Ivanjici u pobedi od 2:1. Tada je bio strelac izjednačujućeg gola. Tako je Mudrinski dva puta igrao meč prvog kola, što je po pravilima u našoj ligi bilo dozvoljeno.

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Kod Portugalaca to ne važi, pa ove večeri iz istog razloga kao Milošević neće moći da nastupi ni igrač Žil Visentea, Giljerme Gomes, koji je debitovao ovog meseca protiv Moreirensea.

Kako god bilo, dva tima imaju isti broj bodova (11) i ovaj susret im je veoma značajan, jer žele da se posle 90 minuta bitke nađu u gornjem delu tabele. Braga je u seriji od tri meča bez pobede, na poslednja dva, u Primeiri od Sportinga i Kopenhagena u Ligi konferencije, izgubila je sa 3:1, odnosno sa 3:0.

"Ova utakmica nam je značajna jer stiže posle serije rezultata kojim nismo bilo zadovoljni kao i igrom. Potreban nam je odgovoru u formi igre i rezultata, gde će tim pokazati da je pogođen tim rezultatima. Želimo da pokažemo drugačiju ambiciju, više odlučnosti i želje i to od prvog minuta", kaže trener Brage Karlos Visens.

On dodaje da je svestan razloga zašto je tim u sezonu ušao sporo i bez prave igre.

"Ima tu nekoliko faktora. Stiglo je devet novih igrača. Treba biti svestan toga i ne uzimati ništa zdravo za gotovo. Identitet ekipe nije se promenio, i dalje želimo loptu u posedu, ali istina je da imamo više poteškoća u stvaranju šansi", priznao je Visens.

Na drugoj strani, trener Žil Visentea Luis Pinto smatra da će ovo biti prava šansa da se proveri koliko vredi njegov tim.

"Suočićemo se sa interesantnim izazovima, biće to jaka utakmica u kojoj želimo da ostanemo dosledni svom identitetu igre. Ne treba predstavljati protivnika, znamo kakav im je kvalitet i šta mogu. Biće to pravi test za nas, prilika da proverimo sve ono što smo do sada radili u smislu formiranja igre", poručio je Pinto.

PRIMEIRA, 2. KOLO (ZAOSTALI MEČ)

Ponedeljak

21.15: (1,55) Braga (4,00) Žil Visente (6,50)

*** kvote su podložne promenama