Anhel Di Marija (32) jedan je od onih igrača na koje polako padaju svetla svih fudbalskih reflektora. Jedan od onih oko kojih će se pola Evrope otimati ukoliko u najskorije vreme ne stavi paraf na novi ugovor sa Pari Sen Žermenom.

Ugledni francuski Ekip u sutrašnjem izdanju piše kako su Parižani krajem godine uputili poziv Argentincu da sedne za pregovarački sto i započne pregovore oko nastavka saradnje sa Svecima. Leonardova želja nije sporna, a izgleda da ni novi trener Maurisio Poketino nema ništa protiv njegovog ostanka...

"Di Marija savršeno razume da se u sadašnjem kontekstu svi moraju potruditi kako bi došlo do dogovora", stoji u tekstu Ekipa. "Ono što on želi jesu još dve godine saradnje čime bi stavio tačku na karijeru u Evropi. U Parizu se oseća veoma dobro, baš kao i njegova porodica. To bi moglo da prevagne prilikom konačne odluke".

A zašto i oko čega Di Marija vaga... Činjenica da igrač takvog kalibra ostaje bez ugovora privukla je pažnju nekolicini velikih klubova. Među njima su za sada najuporniji Juventus, Inter i Totenhem, navode se u tekstu francuskog lista. Želja Argedntinca da ostane u Parku prinčeva nije sporna, međutim on je u tim godinama da će ipak razmisliti još malo, jer svestan je da mu je ovo poslednja šansa za veliki ugovor.

Englezi sigurno ne bi štedeli, Inter i Juve mogli da budu konkurentni donekle, a najava da će PSŽ izaći s ponudu dosta nižom od njegove sadašnje plate - na njega klub trenutno troši oko 1.000.000 evra bruto - mogla bi da Italijanima dodatno poravi šanse.

Na snazi je stanje mirovanja. Za očekivati je mirno rešenje i nastavak saradnje. Mada, ni bura nikoga ne bi trebalo da iznenadi...