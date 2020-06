Predavanje Vladana Milojevića: Govorili su mi da sam lud kad sam došao u Zvezdu

Poslastica za studente na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi. Vladan Milojević, jedan od najcenjenijih trenera Srbije, gost na tribini na dan derbija Crvene zvezde i Partizana u polufinalu Kupa Srbije. Slučajnost, jer tribina “Savrmenei trener – menadžer, fudbal u Srbiji, mogućnost i tendencije“ zakazana je i pre no što je žreb spojio večite u polufinalu Kupa. Ali da odmah skinemo tu temu sa dnevnog reda, pošto je derbi bio nezaobilazna tema. I pre svega, da li se Milojević čuo sa naslednikom na Zvezdinoj klupi Dejanom Stankovićem?

“Nisam se čuo sa Dejanom Stankovićem, a i ne bih mu ništa rekao i da jesam. Deki je dobar čovek, cenim ga i Zvezdi želim sve najbolje. Derbi je svetkovina i najbitnije je da prođe bez incidenata. Verujem da će večeras sve biti super, a za koga navijam nema potrebe da vam govorim“, rekao je Milojević, koji je pokušao da fokus ipak prebaci na samu suštinu predavanja.

A ona je, bez obzira na to kako se zvala, kako pomoći studentima da zaista izrastu u kvalitetne trenere. Milojević je imao poneki savet da udeli.

“Morate da budete mudri i ne smete da budete isključivi“, rekao je Milojević.

Poseban deo posvetio je odnosu sa igračima primetivši da sistem nagrada i kazni često budu manje delotvorni no kad fudbalere naučite da budu odgovorni za svoje postupke, pa i da se stide.

“Morate da priđete igračima na pravi način. Oni su vaše oruđe za rad, u početku sam očekivao da se oni prilagođavaju meni, ali u stvari je umetnost prilagoditi se njima“.

Naravno, od čoveka koji je Zvezdu posle mučnih godina vratio prvo u Ligu Evrope, a potom je uveo i u Ligu šampiona, staž u Ljutice Bogdana nije mogao da se zaobiđe.

“Mnogi su smatrali da sam lud što sam to prihvatio, ali meni je to bio znak da treba da budem tamo. Život me je naučio da morate da imate iskušenja da biste napredovali. Bilo je puno negativne energije, ali uspeo sam da je preusmerim u pozitivnu veru. Morate da verujete u nešto, da radite na tome. Mogu da kažem jednostavno i da sam imao sreće, ali sreća mora da se zasluži“, skroman je bio Milojević.

Ima se šta čudi od njega. Pregršt toga.