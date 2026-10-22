PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Biju Srbi, al’ biju i Danci
Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 11:29
Pročitajte nekoliko predloga za 22. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Crvenoj zvezdi dolazi rival koji nije zvučan, ali bilo kome može da napravi probleme. Domaći su izgubili u Luganu, protivnik je kod kuće „otresao“ Bragu, pa je jasno da su svi ishodi realni. Navijači crveno-belih svakako će da tipuju na keca, dok ostalima savetujemo GG3+, a Mozzart RELAX će da se potrudi da sve brže prođe.
Oba tima daju gol
Da je NEC iole nalik ekipi koja je lani činila čuda u Eredivisiji ne bismo vam tek tako svetovali da se kladite na pobedu Dinama, koji je imao vremena da preboli poraz u „vječnom derbiju“ sa Hajdukom. Ko ne sme da izabere keca neka gađa KMB 1X&GG, ali mi verujemo Modrima.
Konačan ishod
Juventusov sastav hronično „kroje“ povrede, što je razlog za vrlo nestabilne partije. Međutim, Lučano Spaleti ima dovoljno vrhunskih igrača i može da se nada bodovima u duelu sa nezgodnim Renom, najvećim „rasadnikom“ talenata u Francuskoj. Tipovi za golove su 2-3 i I1+&II1+.
Konačan ishod
Šturm ne gubi lako, a Marselj tek povremeno prikaže potencijal, koji nije mali. Da li to automatski znači da bi poverenje trebalo pokloniti domaćima? Ne, jer je kvalitet ipak uz Provansalce, pa tipujte na njih. Ukoliko ipak sumnjate u dvojku, opredelite se za kombinaciju X2&2+.
Konačan ishod
Selta je ekipa sa najviše nerešenih rezultata u španskoj Primeri i spada među najtvrđe na Pirinejima. Seltik će sigurno da napadne, što bi lako moglo da mu se obije o glavu jer mu je defanziva prilično labava. Pokušajte sa dvojkom, koja je izuzetno isplativa ili sa KMB X2&0-3.
Konačan ishod
Ajaksov osnovni problem je nemogućnost da sačuva mrežu na Johan Krojf Areni i Atalanta bi trebalo da bude deveti gost zaredom koji je postigao makar jedan pogodak u Amsterdamu. Razume se, Kopljanici imaju čime da uzvrate i mi očekujemo keca, ali je i GG3+ potpuno realno.
Konačan ishod
Lugano ste gledali prošlog četvrtka protiv Crvene zvezde (pobedio je sa 3:2), a Hetafe letos u dvomeču sa Partizanom i poznati su vam njihovi dometi. Domaći dolaze iz kvalitetnijeg prvenstva i kao takvi imaju ulogu favorita, ali ako nećete keca nije naodmet odigrati 1X&0-3.
Konačan ishod
Ovo je još jedan par u Mozzart RELAX ponudi. Krajišnici se nadaju da će kao i pretprošle sezone uspeti da se domognu eliminacione faze LK i zato će im dobre partije kod kuće biti od ključnog značaja. Forma finskog prvaka je u padu i Borac ne bi smeo da kiksira, ali umesto keca koji je siguran tipujte na isplativije GG3+.
Oba tima daju gol
Omonija je u prvom kolu iznenadila Seltu i to je jasno upozorenje za Benfiku da ne sme da je uzme „zdravo za gotovo“. Orlovi jesu krenuli glatkim trijumfom na San Siru, a potom su savladali Seltik, ali i domaći imaju dve pobede. Mudrije vam je da preskočite ovu utakmicu.
Konačan ishod