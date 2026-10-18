PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Arsenal i Brajton idu po tri boda, oprezno na Ajaks
Vreme čitanja: 1min | ned. 18.10.26. | 12:57
Pročitajte nekoliko predloga za 18. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Arsenal je vezao dve pobede u svim takmičenjima i nema pravo na kiks ukoliko želi da održi korak sa Mančester Sitijem. Sa druge strane, Notingem još nije postigao gol na domaćem terenu u Premijer ligi, pa kvalitet i trenutna forma Tobdžija jasno ukazuju na dvojku kao prvi izbor.
Konačan ishod
Brajton je u sjajnoj formi, sa pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, a posebno impresivno deluje na svom terenu, gde je nedavno savladao Arsenal sa 3:0. Sa druge strane, Kristal Palas ima dosta problema na gostovanjima, pa sve ukazuje na to da bi domaćin mogao da nastavi pobednički niz.
Konačan ishod
Salcburg je sezonu otvorio bez poraza u prvih osam kola, a na svom terenu ima maksimalan učinak od četiri pobede. Sa druge strane, Altah se nalazi pri dnu tabele, dok je austrijski velikan neporažen u poslednjih 14 međusobnih duela pred svojim navijačima, pa je jedinica logičan izbor.
Konačan ishod
Olimpik je katastrofalno ušao u sezonu, ne ide mu ni na domaćoj ni na internacionalnoj sceni, a to i nije tako loš tim. Jednom će morati da mu krene. Možda je prava prilika večeras u Anžeu, gde tradicionalno dobro prolazi. Poslednje tri utakmice na severozapadu je dobio, prethodnu čak sa 5:2. Mi verujemo u novu dvojku.
Konačan ishod
Komo je u blagoj krizi, nije dobio nijednu od tri poslednje utakmice, a Fjorentini već polako počinje da gori pod nogama - u zoni je ispadanja i očajnički joj je potreban jedan veliki skalp koji bi podigao moral timu. Pokazala je Viola protiv Napolija da ume da se isprsi protiv jačih od sebe. Mogla bi nešto slično da uradi i danas. Ko sumnja u keca, neka uz njega doda i X.
Konačan ishod
Duel poslednjeg i pretposlednjeg tima na tabeli Bundeslige. Remi ni jednima ni drugima ne bi mnogo značio, pa treba očekivati da i Borusija i Hofenhajm zaigraju na sve ili ništa. Golova ne bi trebalo da manjka u takvoj situaciji (na četiri od pet prethodnih duela ovih rivala došlo je najmanje 4+), mada mi tipujemo pre na keca. Na poslednja dva gostovanja u Menhengladbahu Hof je primio po četiri gola...
Konačan ishod
Ajaks već tri utakmice u svim takmičenjima ne zna za pobedu, dok Groningen u poslednja četiri meča ne zna za poraz, uz dva uzastopna trijumfa. Dodatni razlog za oprez je i činjenica da je Groningen prošle sezone na svom terenu savladao velikana iz Amsterdama sa 3:1.
Konačan ishod