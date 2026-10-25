PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Kamp Nou glavna pozornica dana
Vreme čitanja: 1min | ned. 25.10.26. | 12:01
Pročitajte nekoliko predloga za 25. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
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Tim sa začelja tabele škotskog prvenstva teško da ima kapacitet da zaustavi vodeći Seltik. Posle devet odigranih utakmica razlika između njih je već 17 bodova. Očekuje se da posle dašanjeg okršaja bude i okruglih 20. Seltik je dao već 23 gola, a primio samo pet, dok je Hibernijan na devet datih i 14 primljenih.
Konačan ishod
Sporting je neočekivano izgubio kao domaćin u Ligi šampiona od LASK-a i tražiće žrtvu. A, novajlija u prvoligaškom rangu portuglaskog fudbala je kao poručen za klub iz Lisabona da ublaži rane.
Mozzart kombinazzije
Olimpik je podigao formu kada je u pitanju domaće prvenstvo, u prethodna dva kola savladao je Troju (2:0) i Anže (5:2), što mu je donelo proboj na 10. mesto, sa devet bodova iz sedam mečeva, ali na međunarodnoj sceni stvari još nisu došle na svoje. Posle tri kola u Ligi Evrope tim iz Marselja još nema nijedan bod i blizu je eliminacije. Avr je zakucan za dno tabele sa dva boda iz sedam mečeva, međutim, treba biti oprezan. Umeo je Olimpik mnogo puta da se oklizne u ovakvim situacijama.
Konačan ishod
Tradicija kaže da su Filipsovci mnogo bolji u međusobnim okršajima u poslednje vreme. Imaju pet vezanih pobeda. Kad igraju PSV i Fajenord dolazi veliki broj golova. Na 10 vezanih utakmica je bilo bar tri gola.
Oba tima daju gol
Utakmica dana igra se večeras u Primeri. Veliki El Klasiko posle prvog poraza Barselone u sezoni, i to dosta neprijatnog, sa 2:4 u Parizu, a Realovih 4:1 proiv RB Lajpciga. Gosti su u boljem raspoloženju, ali je Barselona mnogo više pokazala u dosadašnjim mečevima. Forma, ipak, ne igra presudnu ulogu kada se sastaju ovi rivali. Navikli su nas na sjajne utakmice, brz fudbal i mnogo uzbuđenja i golova. Velike su šanse da će tako biti i večeras.
Oba tima daju gol
Bornmut je u odličnoj formi. U poslednje tri utakmice savladao je Milan, Sanderlend i Šturm bez primljenog gola, a sa osam datih. S druge strane, posrnuli velikan sa Old Traforda nema pobedu već sedam utakmica, od kojih je četiri uzgubio, a tri odigrao nerešeno. Današnji meč domaćin dočekuje posle debakla u Ligi šampiona i 1:4 protiv Koma. Prethodna tri okršaja ovih rivala završena su remijima. Imajte u vidu i da ovaj par spada pod benefit Mozzart Relax.
Konačan ishod