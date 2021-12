PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Mančester lagano dobija, golovi u Đenovi i Birmingemu

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Ostavite svoj komentar ispod teksta...

2098: Mančester Junajted – Kristal Palas 1 (fiks)

Fudbalerima Mančester Junajteda ovo je treća uzastopna utakmica protiv nekog kluba iz prestonice (Čelsi u Londonu, Arsenal kod kuće). Palas je minulih sedmica dobro igrao na strani, čak je slavio protiv Sitija. Međutim, usled promene trenera Đavoli su u naletu. Uz keca trebalo bi da dođe i 3+.

4317: Dinamo-Ufa 1 (fiks)

Od ubedljivog poraza na gostovanju Zenitu, pre malo više od mesec dana, Dinamo beleži odlične rezultate, a u prošlom kolu uspeo je da stigne prednost Rubina od 2:1 i trijumfuje. Ufa je sklona nerešenim ishodima, no u keca ne sumnjamo.

4120: Braga – Estoril 1 (fiks)

Bragu sledeće nedelje očekuje odlučujuća utakmica LE u kojoj će dočekati Crvenu zvezdu, a tri dana kasnije gostuje Portu. Domaćima bi značilo da te teške okršaje dočekaju dobro raspoloženi, pa iako je Estoril nezgodan gađajte keca.

5310: Fenerbahče – Rize 1 (fiks)

Ni Fenerbahče ne funkcioniše u skladu sa ambicijama i kvalitetom kojim raspolaže. Međutim, ugostiće Fenjerapa koji je svih deset poena osvojio na domaćem terenu i redovno gubi od Kanarinaca, najčešće uz 3+, ali i GG, pa birajte.

1062: Sampdorija – Lacio gg3+ (vredi probati)

Lacio je prošlog vikenda doživeo težak poraz na gostovanju Napoliju (4:0), ali Sampdorija nije ni blizu nivoa lidera na tabeli, bez obzira na to što je vezala nekoliko dobrih partija. No, na Marasiju radije potražite GG3+ nego dvojku.

2103: Aston Vila – Lester gg3+ (vredi probati)

Stiven Džerard preporodio je Vilu, ali posle dve pobede naišao je niz izuzetno jakih rivala: Siti u sredu, pa gostovanje njegovom nekadašnjem klubu Liverpulu sledećeg vikenda. Ni sada neće biti lako, no domaći imaju šanse (uz GG).

5063: Sent Etjen – Ren gg3+ (vredi probati)

Ren je obezbedio proleće u Ligi konferencije i sa ogromnim samopouzdanjem stiže na Žofroa-Gišar. Za razliku od crveno-crnih, Sent Etjen je u problemima do grla i sva je prilika da će ponovo ostati praznih šaka, mada i on može do gola.

3021: Mehengladnah – Frajburg 1 (za izbegavanje)

Serija od tri poraza jasno odražava Frajburgovu krizu, a to što poslednjih godina nije imao mnogo uspeha na Borusija-Parku stvara još jaču glavobolju. Ždrepci žele iskupljenje za izgubljeni derbi sa Kelnom. Međutim, bolje izbegnite ovaj meč.