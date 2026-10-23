PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Menhengladbah ostaje na nuli

Vreme čitanja: 1min | pet. 23.10.26. | 11:18
Pročitajte nekoliko predloga za 23. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Izabrane vesti
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Ovo je još jedan par iz Mozzart RELAX ponude. Alaves je silovito startovao, a onda je zapao u krizu, oličenu u seriji od pet kola bez pobede tokom koje je osvojio jedan bod. Srećom po Baskijce Malaga čvrsto drži „fenjer“ i tako bi trebalo da ostane pošto u poslednjih desetak godina nije imala uspeha u međusobnim duelima.
Konačan ishod
Monca nas je iznenadila u prošlom kolu - igrala je protiv ekipe koja je do tada bila veoma dobar gost (Kaljari) i potpuno je ponizila (4:0). Torino je vezao sjajne partije (remi u Bolonji i pobede nad Udinezeom i Parmom), pa ima razloga za optimizam. Mi ipak preporučujemo 2-3.
Ukupno golova
Domaći su tekuće prvenstvo počeli slabije nego što se očekivalo, ali ovu utakmicu bi trebalo da dobiju jer Maritimo nije slavio u međusobnom okršaju još od februara 2018, a i tada je bio domaćin. Ukoliko sumnjate u keca, opredelite se za malo pogodaka jer sumnjamo u goleadu.
Konačan ishod
Svaki klub koji je bio u rukama malezijskog biznismena Vinsenta Tana kad-tad je zapao u probleme, pa ni Kortrajk nije izuzetak. Doduše, uspeo je da se vrati u Župiler ligu, ali teško da će se zadržati u belgijskoj eliti. Mehelen se podiže i dvojka je i te kako vredna rizika.
Konačan ishod
Brest zaslužuje priznanje zbog toga što se brzo oporavio od smrti trenera Erika Roe, koji ga je pre dve godine doveo do istorijskog nastupa u Ligi šampiona. Nica je loš gost i predodređena je za četvrti uzastopni poraz na strani, s tim da nam i 3+ deluje kao dobra opcija.
Konačan ishod
Šumari su u dosadašnjem delu prvenstva osvojili samo pet bodova (pobeda i dva remija). Istina, četiri od njih uzeli su na strani, zbog čega bi domaći morali da budu oprezni. Ipsvič igra promenljivo, ali nam bez obzira na sve pomenuto kec deluje kao najbolji izbor za tipovanje. Mozzart RELAX vam pomaže da to brže dođe.
Konačan ishod
Budite vrlo oprezni sa ovim parom. Domaći imaju pet bodova više nego protivnik, ali su u sličnim formama. Poslednjih godina na njihovim međusobnim okršajima obično ima puno pogodaka na obe strane, pa ako baš morate tipujte na to, a ne na konačni ishod.
Konačan ishod
Menhengladbahu nije pomogla ni promena na klupi da prekine crnu seriju, pa je i dalje jedini klub u tzv. „ligama petice“ bez ijednog jedinog boda. Tako će verovatno i da ostane budući da Štutgart nije poznat kao preterano gostoljubiv, njihovi dueli generalno su vrlo efikasni, a kada domaćin povede sa dva gola razlike Mozzart RELAX vam zaokružuje ishod.
Konačan ishod