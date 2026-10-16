PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Revija golova u Frankfurtu
Vreme čitanja: 1min | pet. 16.10.26. | 12:00
Pročitajte nekoliko predloga za 16. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Početkom septembra ove dve ekipe sastale su se u Kupu i meč je završen rezultatom 1:1, a Sasuolo je posle penala prošao dalje. Gosti imaju mnogo bolji međusobni bilans, izgubili su samo dva puta, međutim, ne usuđujemo se da vam preporučimo dvojku. Tipujte na 0-3 ili KIXVPPX.
Ukupno golova
U pitanju je duel ekipa iz same sredine tabele, koje u njega ulaze posle poraza u prethodnom kolu - domaći su izgubili od PSV-a sa 2:0, dok se Ekscelzior protiv Groningena obrukao pred svojim navijačima (1:5). Herenven je dobio poslednja dva međusobna okršaja i favorit je.
Konačan ishod
Ajntraht je vezao šest utakmica bez bundesligaške pobede u Frankfurtu. U prošlom kolu izgubio je u Lajpcigu sa 6:0, a kada se tome doda da je u poslednjih 12 međusobnih duela samo dva puta savladao Jarčeve jasno je zašto zaziremo od keca. Njihovi rezultati najavljuju GG3+, a ako oba tima do poluvremena postignu po pogodak Mozzart RELAX vam zaokružuje naš predlog.
Oba tima daju gol
Puno golova na obe strane i opuštenije tipovanje uz Mozzart RELAX očekujemo i u Le Manu jer oba kluba umeju da ih se naprimaju, ali i da ih postignu, iako se po činjenici da u 7. kolo ulaze sa po svega šest bodova to baš i ne bi moglo reći. Domaći su odigrali hrabro protiv PSŽ-a, pa ako ste odvažni razmotrite i keca.
Oba tima daju gol
Ubedljiv poraz od Vojvodine, drugi u nizu i šesti u prvih deset kola naterao je upravu Radničkog da se rastane sa Markom Neđićem, a na klupu se vratio Nikola Drinčić. Domaći, koji imaju šest bodova više u meč ulaze sa četiri utakmice bez pobede, no ipak im poklanjamo poverenje, a ako povedu sa dva gola uz Mozzart RELAX kec vam prolazi brže.
Konačan ishod
Posle sasvim solidnih prvih mesec dana šampionata (dve pobede i tri remija) povratnik La Korunja susreo sa problemima, te od sredine septembra ne zna za trijumf, uz poraze od Sevilje i Sosijedada. Ovo je prilika da malo povrati samopouzdanje pošto je i Levante u lošoj seriji.
Konačan ishod
Izgleda da nam danas preference idu ka kečevima i igrama sa golovima, ali ovo je utakmica na kojoj možemo da očekujemo dvojku i još jedna koja je u Mozzart RELAX ponudi. Barnli je dosad zabeležio samo jednu pobedu, istina, među onima je koji su najčešće remizirali, međutim, Vulvsi umeju da budu nezgodni na strani.
Konačan ishod
Na prvi pogled ovaj par ne bi smeo da zadaje glavobolje - domaći su treći, protivnik je na deobi pozicije koja vodi u plej-aut. Međutim, Bohemijans je donedavno bio konkurent za titulu, a sada su mu šanse male. Pritom, prošlog petka izgubio je od Voterforda u polufinalu Kupa.
Konačan ishod