Džonatan Burkart (Ajntraht F.) na meču sa Kelnom
Džonatan Burkart (Ajntraht F.) na meču sa Kelnom
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Revija golova u Frankfurtu

Vreme čitanja: 1min | pet. 16.10.26. | 12:00

Pročitajte nekoliko predloga za 16. oktobar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
ITALIJA 1 | 20:45
Frosinone - Sassuolo
ID: 10036902

Početkom septembra ove dve ekipe sastale su se u Kupu i meč je završen rezultatom 1:1, a Sasuolo je posle penala prošao dalje. Gosti imaju mnogo bolji međusobni bilans, izgubili su samo dva puta, međutim, ne usuđujemo se da vam preporučimo dvojku. Tipujte na 0-3 ili KIXVPPX.

Ukupno golova

Tip: 0-3 (1.76)
Fiksevi dana
HOLANDIJA 1 | 20:00
Heerenveen - Excelsior
ID: 10036835

U pitanju je duel ekipa iz same sredine tabele, koje u njega ulaze posle poraza u prethodnom kolu - domaći su izgubili od PSV-a sa 2:0, dok se Ekscelzior protiv Groningena obrukao pred svojim navijačima (1:5). Herenven je dobio poslednja dva međusobna okršaja i favorit je.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.62)
Fiksevi dana
NEMAČKA 1 | 20:30
Eintr.Frankfurt - Koln
ID: 10036872

Ajntraht je vezao šest utakmica bez bundesligaške pobede u Frankfurtu. U prošlom kolu izgubio je u Lajpcigu sa 6:0, a kada se tome doda da je u poslednjih 12 međusobnih duela samo dva puta savladao Jarčeve jasno je zašto zaziremo od keca. Njihovi rezultati najavljuju GG3+, a ako oba tima do poluvremena postignu po pogodak Mozzart RELAX vam zaokružuje naš predlog.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (1.5)
Fiksevi dana
FRANCUSKA 1 | 20:45
Le Mans - Toulouse
ID: 10036899

Puno golova na obe strane i opuštenije tipovanje uz Mozzart RELAX očekujemo i u Le Manu jer oba kluba umeju da ih se naprimaju, ali i da ih postignu, iako se po činjenici da u 7. kolo ulaze sa po svega šest bodova to baš i ne bi moglo reći. Domaći su odigrali hrabro protiv PSŽ-a, pa ako ste odvažni razmotrite i keca.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (1.75)
Vredi probati
SRBIJA 1 MozzartBet Superliga | 17:00
Radnik Surdulica - Radnicki Nis
ID: 10036919

Ubedljiv poraz od Vojvodine, drugi u nizu i šesti u prvih deset kola naterao je upravu Radničkog da se rastane sa Markom Neđićem, a na klupu se vratio Nikola Drinčić. Domaći, koji imaju šest bodova više u meč ulaze sa četiri utakmice bez pobede, no ipak im poklanjamo poverenje, a ako povedu sa dva gola uz Mozzart RELAX kec vam prolazi brže.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.25)
Vredi probati
ŠPANIJA 1 | 21:00
La Coruna - Levante
ID: 10036863

Posle sasvim solidnih prvih mesec dana šampionata (dve pobede i tri remija) povratnik La Korunja susreo sa problemima, te od sredine septembra ne zna za trijumf, uz poraze od Sevilje i Sosijedada. Ovo je prilika da malo povrati samopouzdanje pošto je i Levante u lošoj seriji.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.1)
Vredi probati
ENGLESKA 2 | 21:00
Burnley - Wolverhampton
ID: 10035785

Izgleda da nam danas preference idu ka kečevima i igrama sa golovima, ali ovo je utakmica na kojoj možemo da očekujemo dvojku i još jedna koja je u Mozzart RELAX ponudi. Barnli je dosad zabeležio samo jednu pobedu, istina, među onima je koji su najčešće remizirali, međutim, Vulvsi umeju da budu nezgodni na strani.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.2)
Za izbegavanje
REP. IRSKA 1 | 20:45
Bohemians D. - Waterford
ID: 10037067

Na prvi pogled ovaj par ne bi smeo da zadaje glavobolje - domaći su treći, protivnik je na deobi pozicije koja vodi u plej-aut. Međutim, Bohemijans je donedavno bio konkurent za titulu, a sada su mu šanse male. Pritom, prošlog petka izgubio je od Voterforda u polufinalu Kupa.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.67)

tagovi

predlozzi i tipovanja
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest