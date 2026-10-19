PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Plima golova na Crnom moru
Vreme čitanja: 1min | pon. 19.10.26. | 11:22
Pročitajte nekoliko predloga za 19. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Učesnici ovog duela ulaze u njega izjednačeni na tabeli, s tim da su domaći malo umorniji jer su prošle sedmice igrali utakmicu LK (i remizirali u Krajovi sa Univerzitateom). Pritom, već u četvrtak dočekuju Lugano u 2. kolu, pa verujemo da će „povući ručnu“. Tipujte na 0-2.
Ukupno golova
Zalomilo se da su nam među „siguricama“ igre sa golovima - negde ih ne očekujemo, ali uvereni smo da će ih u duelu na Crnom moru biti prilično na obe strane. I jedni i drugi uglavnom igraju veoma efikasno, doživeli su po dva poraza, s tim da domaćin ima jednu pobedu manje.
Oba tima daju gol
Ovo je još jedan par iz Mozzart RELAX ponude. S obzirom na to koliko Kaljari deluje sigurnije nego protivnik uopšte nas ne bi iznenadilo da ovde dođe dvojka, koja fenomenalno plaća. Monca ima samo četiri boda, od kojih je tri osvojila kao domaćin, a rival maksimalan učinak na strani. Ako vam je to preambiciozno, tu je X2.
Konačan ishod
Petrovac je imao mnogo veće ambicije nego što bi se moglo zaključiti po poziciji koju zauzima na tabeli, ali su porazi od Žalgirisa na startu kvalifikacija za LK ozbiljno uzdrmali temelje domaćih. Otrant je to iskoristio u avgustu i osvojio bod, međutim, sada smo uvereni u keca.
Konačan ishod
Iako za liderom Šemrokom, koji je žestoko kiksirao u petak zaostaje šest bodova St. Patrik’s još ima teoretske šanse da osvoji titulu pošto su mu posle ove ostale još dve utakmice, a u poslednjem kolu dočekuje drugog konkurenta za trofej - Bohemijans. Dvojka je najrealnija, a i ovde dolazi opuštenije uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Voterford je u zanimljivoj situaciji. Na prvenstvenoj tabeli zauzima poziciju koja vodi u doigravanje za opstanak, ali još može da se izvuče. Sa druge strane, plasirao se u finale Kupa i možda su misli igrača više okrenute ka tom meču. Pritom, ni gost nije još siguran. Obiđite.
Konačan ishod
Da Koventri u prošlom kolu nije (na iznenađenje mnogih) pobedio Njukasl, ovo bi bio okršaj klubova koje dele poslednje mesto na tabeli. No, gosti stižu u London sa tri boda više i u dobrom raspoloženju. Mora i Totenhem već jednom nekog da pobedi, ali mudrije je da gađate GG, koje uz Mozzart RELAX dolazi ako do 10. minuta padne pogodak.
Oba tima daju gol
Kvote favorizuju Torino, koji ima tri boda više, ali realno - i jedni i drugi su toliko loši da se ne usuđujemo da vam preporučimo bilo koji ishod. Prošle sezone na oba njihova duela došli su kečevi, a pretprošle su oba okončana bez pobednika. Najbolje je da tipujete na 2+, koje brže stiže uz Mozzart RELAX.
Ukupno golova