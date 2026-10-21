PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Minhen je golgetersko carstvo
Vreme čitanja: 1min | sre. 21.10.26. | 11:37
Pročitajte nekoliko predloga za 21. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Posle „petice“ Bode/Glimtu na samom startu činilo se da će Bajern da pregazi većinu rivala u LŠ, ali je na gostovanju drugom norveškom klubu (Vikingu) „zaribao“ (3:3). Arsenal do danas nije imao ozbiljnih nevolja, a pre godinu dana dobio je Bavarce kod kuće. Sada je tip GG3+.
Oba tima daju gol
Aston Vila je imala puno problema u prvenstvu, ali izgleda da su joj odlična izdanja u Ligi šampiona (pobeda u Brižu od 3:2 i „rasturanje“ Fenerbahčea sa 6:0) pomogla da konačno dođe sebi. Viking je napravio veliko iznenađenje u prošlom kolu, ali verujemo u kombinaciju 1&3-5. Kada domaći povedu sa dva gola razlike Mozzart RELAX vam "gura" keca.
Mozzart kombinazzije
Svaka čast Fajenordu na pobedi nad debitantom Komom, ali van njegovog „bunjišta“ priča je ipak nešto drugačija. Betis možda ima manje iskustva u Evropi, međutim, liga iz koje dolazi daleko je kvalitetnija nego ona u kojoj nastupaju gosti. Birajte između keca i KMB 1+I&1+II.
Konačan ishod
Još jedan meč u Mozzart RELAX ponudi i još jedna prilika da brže zaokružite tiket. Domaći posle ove utakmice idu na Kamp Nou i nipošto ne žele da se sa najvećim protivnikom sastanu dodatno neraspoloženi pošto su već imali brljotine. RB Lajpcig bi mogao do pogotka, ali poverenje ipak poklanjamo Kraljevskom klubu. Kada se sve sabere, naš predlog je KMB 1&3+.
Mozzart kombinazzije
Dok je bio fudbaler Sesk Fabregas zabeležio je pozitivan bilans u duelima sa Mančester Junajtedom (9-10-5) i očekujemo da tako nastavi i kao trener. Imao je Komo problema minulih nedelja, ali mnogo manje nego rival, koji beleži najslabiji početak sezone u poslednjih 40 godina.
Konačan ishod
Bez bodova su oba kluba, oba su imala nezgodne rivale (Lil je izgubio od Betisa i Arsenala, a Galata od Sportinga i Barse), sva četiri meča bila su efikasna, pa i sada očekujemo goleadu, verovatno obostranu. Lil je popravio izdanja pred svojim pristalicama, pa probajte i keca. Ovo je još jedna utakmica na kojoj predlog prolazi lakše uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Zanimljivo je da su oba protivnika zabeležila po pobedu na gostovanjima i poraz na svom terenu. Da je fudbal matematika to bi značilo jedno, ali pošto nije sjajna igra koju je Klub Briž prikazao protiv Intera najavljuje drugo, odnosno keca. Kvota je svakako vredna rizikovanja.
Konačan ishod
Domaći imaju dva boda više nego rival, ali problem i sa jednima i sa drugima je to što su veoma skloni nerešenim ishodima - Hamrun ih ima tri, a Balzan četiri. Pritom, na njihovim međusobnim okršajima zna da dođe i 0-1, ali i 7+, pa kada se sve sabere izbegavanje je najbolje.
Konačan ishod