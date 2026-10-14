PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Opustite se, biće vatre u Mančesteru
Vreme čitanja: 1min | sre. 14.10.26. | 11:27
Pročitajte nekoliko predloga za 14. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Komo je debitovao u Evropi trijumfom nad RB Lajpcigom od 4:1, dok je Fajenord primio pet „komada“ na Kamp Nou. Ni jedno, ni drugo ne svrstava se u iznenađenja, ali najavljuje obostrano efikasan duel u Roterdamu (GG3+). Ishod radije obiđite, iako su kvote veoma primamljive.
Oba tima daju gol
Aston Vila ima problema u domaćem prvenstvu, ali je u Ligi šampiona startovala pobedom na gostovanju Klub Brižu. Fenerbahče je iste sedmice doživeo dramu oko odlaska, pa ostanka trenera Ismaila Kartala (bio je besan zbog ponašanja navijača). Blagu prednost dajemo Englezima.
Konačan ishod
Oko Mančester Sitija vodi se puno polemike poslednjih sedmica, ali to nije uticalo na izdanje Građana na Enfildu (3:0). I PSŽ od „rasturanja“ Slovana (6:1) sve više liči na sebe, stoga i jedni i drugi imaju razloga da se nadaju povoljnom ishodu, a mi možemo da očekujemo GG3+.
Oba tima daju gol
Ovo je jedan od parova koji se nalaze u Mozzart RELAX ponudi. Pre tri godine rivali su bili u istoj grupi LE (u poslednjoj sezoni igranoj po starom formatu) i tada je Liverpul bio ubedljiv u oba meča, a potom je stigao do četvrtfinala. Crveni bi i sada trebalo da slave, ovog puta uz 2-3 gola, a ako kombinujete veoma će da vam se isplati.
Konačan ishod
Roma nije igrala u Ligi šampiona od sezone 2018/19, a na gostovanju Fenerbahčeu u 1. kolu aktuelnog izdanja ovog takmičenja osvojila je bod. Rekorder na Starom kontinentu poslednji pehar najboljeg u Evropi podigao je 2024. Iako trenutno ne blistaju, Madriđani su favoriti, a Mozzart RELAX to potvrđuje čim povedu sa dva gola razlike.
Konačan ishod
Betis je među klubovima koji su u dosadašnjem delu Primere pokazali najviše, a u nedelju je lako izašao na kraj sa Osasunom, pa iako Porto, kao višestruki osvajač trofeja u kontinentalnim takmičenjima ima mnogo veću reputaciju mi bismo ipak pokušali sa kecom koji opuštenije dolazi uz Mozzart RELAX. Razmotrite i 2-3.
Konačan ishod
Pre deset meseci njihov duel na Zignal Iduna Parku završen je rezultatom 2:2, iako su Milioneri dva puta vodili. S obzirom na nešto bolju formu verujemo da će ovog puta trijumfovati Dortmund, a realna je i kombinacija sa puno pogodaka pošto oba tima igraju efikasne mečeve.
Konačan ishod
Prvenstvo Crne Gore ove sezone veoma je izjednačeno, što ilustruje činjenica da posle prve četvrtine na tabeli vodi povratnik Otrant, dok Budućnost, Sutjeska, Dečić i Bokelj dele drugu poziciju, s tim da potonja dva imaju po meč manje. Neizvestan će biti i ovaj Kup okršaj.
Konačan ishod