PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): U znaku gostiju i Mozzart RELAX-a
Vreme čitanja: 1min | sub. 17.10.26. | 11:28
Pročitajte nekoliko predloga za 17. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Rivali u duel ulaze sa istim brojem bodova, s tim da je Everton jedan od tri kluba koja još mogu da se pohvale time da nisu savladani (uz Mančester Siti i Brentford), ali i jedan od dva koji imaju najviše nerešenih rezultata (uz pomenute Pčelice). Razmislite o KIXVPPX i GG. Mozzart RELAX vam garantuje ovo drugo ako padne gol do 10. minuta.
Oba tima daju gol
Ne bi se moglo reći da je Espanjol minulih godina „ležao“ Atletiku (mislimo na susrete u Kataloniji), ali Jorgandžije od sredine septembra nikome nisu dale ni bod, a daleko od toga da su imale lak raspored. Posle trijumfa nad Mančester Junajtedom u utorak ubeđeni smo u dvojku, koja je još sigurnija uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Okršaji Betisa i Barselone gotovo po pravilu donose obilje golova na obe strane - naravno, lopte češće završavaju u mreži Andalužana - te se GG4+ i 2&GG nude kao na talonu. Ako mislite da će se štedeti za LŠ (domaći za Fajenord, a Blaugrana za PSŽ) ograničite se na dvojku.
Konačan ishod
Smena na klupi zasad se pokazala kao pravi potez uprave Bolonje jer su sa Rafaelom Paladinom zabeleženi remi i pobeda. Međutim, Inter je apsolutni favorit, iako je u maju ovde bilo 3:3 i bez obzira na kiks u duelu sa Klub Brižom. Njihovi dueli često su efikasni, pa kombinujte.
Konačan ishod
Liverpul je u prošlom kolu doživeo ubedljiv poraz od Mančester Sitija, ali ima mnogo onih koji smatraju da je sudija Kris Kavana direktno uticao na ishod. Domaći još nisu razočarali i sve ovde realno, međutim, posle trijumfa Crvenih u Lincu (6:3) „mirišu“ nam dvojka i GG3+. I jedno i drugo opuštenije prolaze uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Dortmund je prokockao dva gola prednosti protiv Verdera, pokvario stoprocentan učinak i skliznuo sa vrha tabele. Potom nam je zavukao ruku u džep i u LŠ, a sve to dodatno će da ga motiviše protiv neubedljivog Uniona i dvojka nema alternativu, iskombinujte je sa 2-4 pogotka. Kao i ostali današnji mečevi Bundeslige i ovaj je u Mozzart RELAX ponudi.
Mozzart kombinazzije
Gostovanje Strazburu dolazi Svecima između teških duela sa Mančester Sitijem (koji su savladali sa 4:2) i Barselonom u Ligi šampiona, stoga će Luis Enrike hteo, ne hteo donekle morati da odmori neke od uobičajenih startera. To uvećava šanse za GG3+, kao i kombinaciju 2&GG.
Mozzart kombinazzije
Rivali su doživeli po tri poraza, ali gosti imaju jedan remi više od Vest Bromvič Albiona, a svaki od njih zabeležili su van svog "bunjišta". Već to je dovoljno da budete oprezni, još kada se doda činjenica da Blekbern nije izgubio već četiri kola jasno je zašto ih preskačemo.
Konačan ishod