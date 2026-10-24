PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Vila i Siti vole da „praše“
Vreme čitanja: 1min | sub. 24.10.26. | 11:32
Pročitajte nekoliko predloga za 24. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Ovo bi trebalo da bude neizvesna utakmica, ali Mozzart RELAX će da vam pomogne da opuštenije zaokružite izbor. Aston Vila je sredinom septembra konačno ušla u pravu formu, a u prethodnom prvenstvu oba puta bila je uspešnija od Mančester Sitija. Možda je najpametnije da obiđete ishod i gađate GG3+ jer su i jedni i drugi bili efikasni u LŠ.
Oba tima daju gol
Kao i ostale utakmice Bundeslige i ova je u Mozzart RELAX ponudi. Zignal Iduna Park je jedan od stadiona na koje je Ajntraht u poslednjih petnaestak godina odlazio kao po kazni, unapred spreman na poraz, a to što se donekle popravio neće da naruši tu lošu tradiciju. Ne petljajte se sa golovima pošto je na tom polju sve apsolutno realno.
Konačan ishod
Lans je stao na noge posle iznenadne smene na klupi, ali Pariz je u grupi ekipa koje sa po 14 bodova dele prvih pet mesta i odmorniji je od domaćih zbog toga što ne igra u Evropi. Zato su GG i I1-3&II1-3 mudriji od bilo kojeg ishoda, mada priznajemo da kvote na njih mame.
Oba tima daju gol
Samo Barselona ima duži pobednički niz od Atletika i La Korunji ne dajemo bogzna kakve šanse da iz prestonice izađe „sa štitom“. Naravno, momci iz Galicije neće unapred da se predaju, tako da nas 1&GG i 1&3+ uopšte ne bi začudilo. Mi tipujemo na ovu drugu kombinaciju, a Mozzart RELAX vam pomaže da ishod i igre na golove dođu i pre kraja meča.
Mozzart kombinazzije
U poslednjih nekoliko godina Čelsi je redovno pobeđivao ekipu Totenhema u takmičarskim utakmicama, a s obzirom na to kako Sparsi igraju od početka prvenstva kec se nameće kao najlogičniji izbor. Razmislite i o kombinaciji sa 3+ gola, pošto je kvota na nju veoma primamljiva. Mozzart RELAX vam i ovde pomaže da brže dođete do prolaza.
Mozzart kombinazzije
Bikovi idu od sjaja do očaja - 6:0 protiv Ajntrahta, pa 1:6 u Minhenu. Elferzberg se sjajno pokazao za jednog debitanta i Lajpcigova nekonstantnost mu je jedan od aduta, ali sumnjamo da će domaći da kiksiraju, mada mogu da prime gol. Kada se sve sabere, naša preporuka je 1&GG.
Mozzart kombinazzije
Prethodne sezone Napoli je bio Interov glavni izazivač, dok je Roma vrebala iz prikrajka i težila prvenstveno plasmanu u Ligu šampiona, ali su ove sezone, čini se, uloge zamenjene. I u tako izmenjenim ulogama vredi pokušati sa dvojkom, ali i sa puno pogodaka na obe strane. Uz Mozzart RELAX i jedno i drugo dolazi opuštenije.
Konačan ishod
Ovo je utakmica na kojoj je sve moguće. Rivale razdvajaju samo dva boda, koliko Vikomb ima više. Činjenica je da su domaći vezali pet kola bez pobede (dva remija, pa potom tri poraza), ali na njihovim međusobnim okršajima dvojka nije viđena još od decembra 2018. Obiđite ih.
Konačan ishod