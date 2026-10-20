PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Dajte im dve lopte...
Vreme čitanja: 1min | uto. 20.10.26. | 11:38
Pročitajte nekoliko predloga za 20. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
U derbiju dve trenutno najbolje ekipe na svetu nemoguće je pričati o favoritima. PSŽ je počeo sezonu nešto neubedljivije nego što se očekivalo, ali se u međuvremenu zahuktao, što je prošle sedmice na svojoj koži osetio Mančester Siti. Barsa gazi li gazi, a vi tipujte na GG4+.
Oba tima daju gol
Viljareal ima polovičan učinak, a na oba njegova meča došlo je GG3+ i ne bi nas iznenadilo da se isto ponovi na Enfildu, gde je Liverpulu obično teško uzeti bodove. Verujemo da će momci Adonija Iraole da se pokažu u pravom svetlu, posebno posle veoma raspucane partije u Lincu, a Mozzart RELAX vam omogućava da kec prođe pre poslednjeg sudijskog zvižduka.
Konačan ishod
Sabah je u prošlom kolu zabeležio istorijsku pobedu u Ligi šampiona i ne sumnjamo da se domaći nadaju da bi mogli da sapletu još nekog protivnika. Međutim, Dortmund nije Slavija i neće dozvoliti sebi da se obruka na ovom gostovanju, koje je takođe u Mozzart RELAX ponudi, posebno posle neočekivanog poraza u Bodeu.
Konačan ishod
U pitanju je poslednja utakmica 6. kola koja je zbog različitih obaveza klubova stigla na red tek danas. Vulvsi imaju tri boda više, a nova tri lansirala bi ih na deobu četvrtog mesta. Portsmut je vezao dve pobede i ima razloga za optimizam, ali ipak prednost dajemo domaćima. Ako povedu sa dva gola razlike Mozzart RELAX vam garantuje keca.
Konačan ishod
Slavija deluje zrelo da sezonu završi bez boda u LŠ jer su svi ostali rivali na papiru znatno teži nego što je bio Sabah, od kojeg je izgubila. Fener mora da se „opere“ za krah u Birmingemu (6:0) i ne sumnjamo u keca na utakmici iz Mozzart RELAX ponude. Kako očekujemo i puno pogodaka, odaberite kombinaciju.
Mozzart kombinazzije
Atletiko se 50 puta sastao sa nekim od klubova iz Nemačke, a u poslednih deset godina samo 2021. žreb ga nije doveo do predstavnika ove zemlje. Jorgandžije imaju nešto bolji bilans i stoga bismo mi pokušali sa dvojkom, koja odlično plaća, ali razmislite i o kombinaciji X2&GG.
Konačan ishod
Ovo je njihov prvi takmičarski okršaj posle više od tri decenije. Porto je od početka sezone na samo jednoj utakmici kod kuće dao više od dva gola (3:1 protiv Benfike), pa iako PSV ume da se raspuca na strani očekujemo nešto tvrđi susret, ali i keca. Kvota na 1&0-3 je odlična.
Mozzart kombinazzije
Proletos su rivali imali sasvim različite sudbine - Bromli se po prvi put u klupskoj istoriji plasirao u Ligu jedan, dok je nekadašnji šampion države ispao iz Čempionšipa. Domaći su u opasnoj zoni, ali Lisice imaju svega četiri boda više zbog čega je najbolje da ih preskočite.
Konačan ishod