Predsednik Vojvodine podgreva atmosferu uoči finala Kupa: Ne zaslužuje se trofej zbog istorije i tradicije

Utakmicom između Partizana i Vojvodine u finalu Kupa Srbije biće stavljena tačka na fudbalsku sezonu u Srbiji.

Dva tima odmeriće snage i u petak u Superligi, a predsednik novosadskog kluba Vojislav Gajić smatra da je po svemu prikazanom ove sezone realno da Kup pripadne Vojvodini.

“Uz dužno poštovanje, Partizanu je Kup jedina prilika da spasi ovu sezonu. Što se tiče Vojvodine, moja najava s početka sezone se odnosila na plasman u Evropu i konsolidaciju kluba, što je ostvareno. Potajno smo se nadali da možemo doći do finala Kupa, u kojem ćemo odigrati muški, pa kako bude. Niko ništa ne zaslužuje zbog svoje istorije ili tradicije, već isključivo zbog napora i rada koji je uložio da bi do toga došao. Spram načina na koji smo mi radili i rezultata koje smo ostvarili ove sezone, bilo bi realno da Vojvodina osvoji Kup, ali to će pokazati isključivo teren”, rekao je Gajić.

On razume odluku navijača da ne putuju na finalni meč u Niš.

“Nedolazak naših navijača na utakmicu će svakako biti veliki hendikep za našu ekipu, ali sa druge strane, potpuno razumemo njihovu odluku. Na nekim od prethodnih finala u kojima smo učestvovali, imali smo podršku od čak oko 11.000 navijača i to baš na stadionu Partizana, te nema sumnje da bismo, da se meč igra u nekom bližem gradu, ponovo imali fantastičnu podršku sa tribina. Međutim, ako se setimo da su naši navijači u Beograd morali da krenu u popodnevnim, a vraćali se u sitnim noćnim satima, možete misliti koliko bi tek vremena bilo potrebno da se ode do Niša i nazad. Takođe, nejasno je koju to prednost za odigravanje finala ima Niš u odnosu na mnoga druga rešenja koja su bila u opticaju”.

Vojvodina već sada razmišlja o letnjem prelaznom roku.

“U zimskom prelaznom roku smo imali ozbiljne ponude za Topića, pa čak i za Zukića i Neškovića. Međutim, iako su tada mediji pisali da je Topićev odlazak već gotova stvar, javno sam rekao da takvu mogućnost uopšte ni ne razmatramo. Kao i za sve drugo, pokazalo se da sam bio u pravu. Vrlo brzo ćemo imati sednice Upravnog odbora i Skupštine, na kojima ćemo usvojiti strategiju za budući period. Situacije u kojima klub prihvata kakve-takve ponude pojedinih menadžera da bi mogao da isplati plate više nisu tema u FK Vojvodina, već isključivo sportski razvoj i procena struke”.