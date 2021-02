Nije samo najskuplji transfer Portugala ove zime. Ispostavilo se večeras posle predstavljanja u Lisabonu da je doskorašnji napadač Brage Paulinjo i najskuplji igrač u istoriji Sportinga.

I na stranu ne tako spektakularan učinak za jednog golgetera. U prvom delu sezone tek tri gola u portugalskom šampionatu, doduše i celih deset kada se računaju sva takmičenja... Ono što cenu ovog posla čini još čudnijim jesu Paulinjove godine. Ima ih već 28 i Lavovi sigurno neće moći da povrate uloženi novac, međutim valjda i to na neki način govori o tome da na Žoze Alvaladeu duvaju neki drukčiji vetrovi i da razmišljaju samo o današnjem danu. U prevodu - zanima ih titula i ništa više.

Juče se govorilo da će Sporting u kešu isplatiti Bragi 12.000.000 evra i proslediti joj još dvojicu igrača. Danas portugalski mediji tvrde da je sve realizovano za čak 16.000.000 evra, odnosno da u suprotnom smeru ide bek Kristijan Borha za 3.000.000 evra.

Čak i ako odbijemo ta j novac od one prve cifre dolazimo do brojke 13.000.000, a to opet znači da je Paulinjo najskuplji igrač u istoriji Sportinga. Do sada je to bio Bas Dost koji je 2016. stigao u Lisabon za za nešto manje od 12.000.000.

Treći igrač u ovom paketu jeste Andraš Šporar. On takođe posle dosta dvoumljenja ide u Bragu, doduše na pozajmicu s mogućnošću otkupa. Ukoliko zadovolji Braga će moći da ga otkupi za 7.500.000 evra...