Prekidi su crno-bela talija: Partizane, budi inteligentan, čvrsta odbrana garantuje osvajanje pehara

Samo glava sezonu spasava! U osnovnom i prenesenom značenju. Otkako je započeo vladavinu Kupom Srbije, četiri od čest golova u finalima Partizan je dao glavom, a ukoliko ponovo aktivira prepoznatljivo oružje može da računa da će umarširati u još jednu borbu za pehar.

Jeste da ovoga puta nije direktna borba za trofej, ostaće posle srede još jedna utakmica do zvanja najboljeg tima u drugom po važnosti takmičenju u državi, ali iskustva iz bliske prošlosti ukazuju da crno-beli u najvećoj meri zavise od snalažljivosti u vazduhu. Marko Jovanović i Dušan Vlahović u GornjemMilanovcu za slavlje na Javorom 2015, Nikola Milenković u Humskoj protiv večitog rivala za overu duple krune 2017, a Bojan Ostojić na terenu stadiona „Rajko Mitić“ 2019.

U međuvremenu su posle prekida pogađali još Marko Janković i Saša Zdjaler za preokret u Surdulici na Mladosti iz Lučana, što jasno ukazuje koliko je u završnim borbama bitno postavljanje. I glava.

„To ne može da bude slučajno. Znači da se ne prekidima radilo i da se posvećivala velika pažnja pozicioniranju i pre nego što sam ja zaigrao za prvi tim i posle mog odlaska u Seriju A. U važnim utakmicama, kad su rivali ujednačeni, a detalji odlučuju, upravo oni donese prevagu. I na vrhunskom nivou fudbala, u Ligi šampiona ili mundijalima, sve više utakmica se rešava prekidom“, ukazuje MOZZART Sportu u telefonskom razgovoru iz Italije Nikola Milenković, autor drugog od četiri vezana slavlja Parnog valjka u finalima Kupa Srbije.

Ove srede (20 časova, TV Arena sport 1) na talonu nije pehar, mada je jasno da će pobednik iz duela crno i crveno-belih steći ogromnu prednost pred 24. jun. U Humskoj 1 se nadaju da će to biti baš tim Sava Miloševića i da će biti ispoštovana tradicija da u važnim okršajima odlučuju štoperi. Sve se crta da odoru junaka obuče Strahinja Pavlović, da se i momak iz Šapca, nalik Blekiju, u jednoj od završnih predstava „ispiše“ iz srpskog fudbala pre odlaska u Monako.

„Najpre, nadam se da će Partizan pobediti. Bude li prekid, stvarno bi bilo super da posle mene i Ostoje mrežu najvećeg rivala zatrese još jedan defanzivac, ovoga puta Pavlović. Gledaću prenos, navijaću, ali isto tako nije mi bitno ko će da postigne gol, samo da crno-beli pobede“.

Prvotimac Fjorenitne pomno prati dešavanja u voljenom klubu i uveren je da tim koji je ostavio dobar utisak u Ligi Evrope, a savladao večitog rivala u prvom derbiju sezone, može da se izdigne iznad problema manifestovanih na poslednjem ligaškom gostovanju u Subotici.

„Može Partizan do trijumfa, siguran sam u to. Jeste da je samo jedna utakmica na programu, da nema favorita, međutim, ako crno-beli ponove izdanja iz velikog broja mečeva tokom sezone, odigraju kako znaju, ne bi trebalo da brinu. Na osnovu onoga što sam pratio jasno je da imaju kvalitet, posebno u napadačkom delu. Taj ofanzivni potencijal često dolazi do izražaja. Istovremeno, moraju da budu taktički disciplinovani u odbrani, maltene perfektni. Drugi razlog zbog kog verujem u uspeh tiče se onoga što sam uočio u poslednjih nekoliko derbija, a to je da je svaki Partizan odirao sjajno na planu taktike, maltene nije dozvolio protivniku zicer, veliku šansu. Da ne neko ne shvati pogrešno, ima Zvezda kvalitetne pojedince, igra lepo u poslednje vreme, ali okršaj večitih nose poseban naboj i emociju, potrebna je i ekstremna psihološka priprema, da iz dubine duše želiš pobedu više od rivala“.

Milenković je nekoliko puta insistirao na taktičkoj perfekciji, čuvenom italijanskom stilu, prepoznatljivom kad se ima pozitivan rezultat i dešavanja na terenu usmeravaju ka „zaključavanju“ utakmica. Utisak je da je baš to potrebno crno-belima, pošto su ove sezone nekoliko puta kiksirali kad su vodili (AZ u Beogradu i Hagu, Napredak, Spartak).

„Ovde u Italiji treneru dosta pažnje posvećuju taktici, ne srljaju grlom u jagode, ne žele da krenu napred po svaku cenu i prime gol, znajući koliko je teško vratiti se u meč. Isto tako, ako ga postignu prvi trude se svim silama da zadrže vođstvo, svesni koliko su truda uložili da ga steknu. Zato se mečevi 'zatvaraju' posle vođstva. Što duže držiš koncentraciju na visokom nivou imaš veće šanse za pobedu. Ne bih da delim lekcije, međutim, crno-beli ne bi trebalo da se povuku, ali ni da srljaju. Poenta je biti inteligentan! Stručne analize su pokazale da je za osvajanje trofeja u svim 'ligama petice' potrebno imati stabilnu odbranu, koja će garantovati što manji broj propusta“.

Baš kao što je bila Partizanova iz sezone 2016/17, kad je predvođena iskusnim Bojanom Ostojićem i u tom trenutku talentovanim Nikolom Milenkovićem bila oslonac kasnije uspeha oličenog u duploj kruni.

„Godina za pamćenje igrača, trenera, navijača, svih ljudi iz kluba. Srećan sam što sam bio član te generacije, a još ponosniji što sam na poslednjoj utakmici za Partizan golom doneo pehar. Potajno sam se nadao takvom scenariju, priželjkivao ga i desilo se. Te sezone primili smo samo dva gola u kupu, na početku od Napretka i četvrtfinalu od Voždovca, ali kad je bilo najvažnije, u dvomeču sa Vojvodinom i obračunu sa Crvenom zvezdom naša mreža je ostajala mirna. Što govori kakvu smo hemiju imali u ekipi: napadači su stvarno dali veliki broj golova, a mi u poslednjoj liniji uradili sve da ih primimo što manje. Vodili smo se idejom da odbrane osvajaju pehar. Plus nas je u finalu vodila ideja da završimo posao, več smo imali titulu u džepu, ali hteli smo pravu stvar, duplu krunu, da protiv najvećeg rivala pokažemo da je zaslužujemo“, seća se Nikola Bleki Milenković.

